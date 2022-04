Les différentes sortes de montres en bois

Les montres en bois existent depuis longtemps et constituent une option écologique. Elles existent en différentes formes, tailles et couleurs, ce qui explique pourquoi le marché a connu une telle croissance ces dernières années. Ces montres en bois faites à la main sont non seulement élégantes, mais aussi durables, car le bois est un matériau naturel. Alors, quels sont les différents types de montres en bois ?

Montre en bois de cerisier

Le bois de cerisier noir américain provient du cerisier. C’est un bois dur célèbre pour sa durabilité et sa belle couleur qui rayonne naturellement d’un lustre modéré. La variété de couleurs de ce type de bois est infinie. Il commence par un léger ton doré/rose et s’assombrit pour prendre une riche couleur brun rougeâtre lorsqu’il est exposé à la lumière.

Une seule planche de cerisier peut avoir une variété de couleurs. Cela permet d’embrasser les caractéristiques uniques des motifs de grain contrastés dans les montres en bois que nous créons. Ce bois a un grain droit, une texture fine, uniforme, satinée et lisse. Il peut naturellement contenir des mouchetures de poix brunes et de petites poches de gomme. Il peut aussi contenir les dépôts minéraux qui proviennent de l’endroit où la sève était autrefois stockée.

Montres en bois de noyer

Le bois de noyer est sombre, dur, dense et à grain serré. Il est loué par les ébénistes pour sa résistance et sa couleur. Il se polit pour obtenir une finition très lisse, ce qui le rend doux au toucher. Sa couleur va du blanc crème dans l’aubier au chocolat foncé dans le bois de cœur. La partie intérieure de ce bois peut également avoir des bruns plus clairs, des violets, des gris ou des teintes rougeâtres.

Au fil des ans, le bois de noyer naturel développe une patine lustrée. Contrairement au cerisier, le bois de noyer s’éclaircit légèrement avec le temps. Celui-ci a un grain droit, bien qu’il puisse parfois présenter des ondulations ou des boucles, ce qui renforce le caractère d’une pièce. Néanmoins, le bois produit est riche en couleurs et présente des veines plus uniformes, ce qui en fait une ressource parfaite pour l’horlogerie.

Montre en bois de Cumaru

Le Cumaru provient de l’arbre Dipteryx Odorata. Sa couleur varie d’un bronzage doré à un brun rougeâtre avec quelques accents de grain foncé dans le bois. À l’état naturel, le Cumaru présente peu de variations de couleur. Sa couleur est assez uniforme, car il n’y a pas une grande différence entre l’aubier et le bois de cœur. Contrairement à la plupart des bois exotiques, le Cumaru subit très peu de changements de couleur dus à la lumière du soleil et vieillit gracieusement en obtenant un ton légèrement plus foncé, mais plus uniforme.

Ce type de bois est très résistant à tous les temps, à l’humidité excessive et aux attaques d’insectes ou de parasites. Le Cumaru est l’un des bois les plus denses et est beaucoup plus dur que n’importe quelle espèce domestique, ce qui le rend très durable. Un autre fait intéressant concernant le Cumaru est qu’il dégage une légère odeur de vanille ou de cannelle lorsqu’il est travaillé. Cela signifie que lorsque vous recevrez votre montre en bois fabriquée à la main, ce délicieux arôme restera sur votre poignet pendant un certain temps.

Montres en bois de padouk

La force, la stabilité, la couleur unique et la durabilité du padouk africain en font un bois très populaire parmi les menuisiers. Le Padouk a une coloration très distincte, et le bois est parfois désigné par le nom de Vermillion. La couleur du bois de cœur peut varier, allant d’une orange rosâtre pâle à un rouge brunâtre profond.

Avec ce bois, la plupart des pièces ont tendance à prendre une teinte orange rougeâtre lorsqu’elles sont fraîchement coupées. Celles-ci s’assombrissent considérablement au fil du temps pour prendre une teinte rougeâtre/brune violacée. Certaines pièces plus claires vieillissent en prenant une teinte brun grisâtre. Ce morceau de bois saturé et juteux est parfait pour créer des motifs vifs qui attireront tous les regards. Avec un grain typiquement droit, la texture du padouk africain est ouverte et grossière avec un lustre naturel. Tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un look lisse, poli et exceptionnel.