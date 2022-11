Comment rétrécir un bonnet Lacoste trop grand ?

Certains bonnets sont tout simplement trop grands pour votre tête. Ils seraient parfaits s’ils étaient juste un peu plus petits. C’est généralement gênant, surtout pour les femmes et les enfants, lorsque leur bonnet favori n’est pas disponible en XS. Même les hommes ayant une petite tête sont confrontés à ce problème. Si vous n’avez pas envie de laisser ce bonnet malgré sa taille, voici quelque astuces pour les rétrécir.

La solution de l’élastique

Essayez le bonnet et saisissez le tissu à l’extérieur pour simuler la tension que vous souhaitez obtenir. Coupez quelques petits morceaux d’élastique et cousez-les sur le bonnet. Gardez-le serré et tendu à tout moment. Ceci pour que lorsque vous le relâchiez, vous remarquerez de petits plis dans le tissu du bonnet.

Commencez par l’arrière et répétez le processus sur les côtés uniquement si nécessaire. Essayez le couvre-chef après chaque étape. Elle devrait finalement s’adapter correctement.

Les doublures de liège

Les doublures ou réducteurs de liège sont des bandes étroites de liège ou de mousse qui sont fixées à l’intérieur du liège. La plupart d’entre eux sont également auto-adhésifs. Ces outils sont également idéaux pour les bouchons. Ils permettent de réduire la circonférence du bouchon jusqu’à 1 cm.

Vous pouvez les fixer à l’intérieur de la bande de votre chapeau ou bonnet Lacoste. Dépliez légèrement la bande sur le bord intérieur de votre chapeau et rentrez ou collez les bandes en place. Selon la forme de la tête, il est préférable de mettre les bandes à l’avant et à l’arrière ou sur les côtés. Faites un essai avant de coller.

Utiliser des inserts

En moyenne, les tailles des bonnets pour adultes vont de 54 à 61. Mais ce qui convient à la plupart des têtes, peut être trop grand pour vous. Si le bonnet n’est pas bien ajusté, il y a toujours moyen de le remettre en place. Avec quelques inserts de chapeau, il est possible de réduire le tour de tête du bonnet de quelques millimètres.

Les inserts de casquette sont fixés à l’intérieur du bonnet, ce qui réduit la circonférence du bonnet. Avec une forme de tête plus ovale, les incrustations sont généralement fixées à l’avant et à l’arrière du bonnet. Avec une forme de tête ronde, elles sont fixées sur le côté.

La méthode du lave-linge

Il s’agit d’un processus délicat et vous devez faire attention à ne pas perdre votre bonnet pour de bon. Tout d’abord, déterminez si votre bonnet d’hiver est lavable en machine ou à la main. La procédure que nous détaillons ici ne s’applique qu’aux bonnets lavables en machine.

Placez le bonnet dans la machine à laver et ajoutez le détergent doux . Ceci après avoir déterminé qu’il est lavable en machine

. Ceci après avoir déterminé qu’il est lavable en machine Faites un cycle de nettoyage très court à l’eau chaude . Il ne faut pas le faire pendant une longue période, car cela pourrait détruire définitivement votre couvre-chef. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, retirez votre bonnet qui est prêt pour la phase suivante de rétrécissement.

. Il ne faut pas le faire pendant une longue période, car cela pourrait détruire définitivement votre couvre-chef. Lorsque le cycle de nettoyage est terminé, retirez votre bonnet qui est prêt pour la phase suivante de rétrécissement. Placez le chapeau humide dans le séchoir . Laissez-le reposer pendant 20 à 30 minutes. La perte drastique d’humidité va forcer le tissu à rétrécir dans de nombreuses zones à la fois .

. Laissez-le reposer pendant 20 à 30 minutes. . Lorsque votre chapeau est complètement sec, sortez-le et essayez-le. Il doit bien tenir sur votre tête.

Vous devez également savoir que le processus de rétrécissement varie d’un matériau à l’autre.

Lorsque vous choisissez votre nouveau couvre-chef, la première chose à faire est de déterminer la taille correcte du bonnet. En effet, à quoi sert un nouveau bonnet ou un élégant chapeau melon s’il ne vous va pas ? Pour mesurer la taille de votre bonnet, il vous suffit de prendre un mètre ruban. La mesure est alors prise directement au-dessus de vos sourcils.

Placez le mètre ruban horizontalement autour de l’arrière de votre tête, à la hauteur de vos sourcils. La valeur déterminée, c’est-à-dire la taille de votre tête, correspond à la taille de votre bonnet. Si vous n’avez pas de mètre à proximité, vous pouvez utiliser un bout de ficelle. Vous pouvez ensuite déterminer la longueur de la ficelle à l’aide d’une règle ou d’un mètre.