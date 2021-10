De quelle couleur avec des chaussures rouges ?

Comment porter des chaussures rouges : 7 combinaisons de tenues faciles

Je crois que chaque femme devrait avoir au moins une paire de chaussures rouges dans son placard. C’est une couleur éclatante qui donne un coup de poing élégant à de nombreuses tenues et (surtout) elles feront une déclaration !

Mais tant de femmes que je connais n’ont pas de chaussures rouges dans leur garde-robe. Non, pas même un seul ensemble de chaussures habillées rouges, de talons ou de chaussures plates. Un peu choquant pour une blogueuse de chaussures comme moi, qui possède au moins 4 paires !

Je comprends, associer des chaussures rouges à des tenues Quoi porter avec des chaussures rouges peut être intimidant, surtout avec l’association de la teinte avec l’amour, la luxure et bien, l’enfer ardent. Alors oui, les chaussures et vêtements rouges peuvent sembler un peu « trop » pour beaucoup !

part les connotations sociales, la principale raison pour laquelle les femmes (et les hommes) J’en suis sûr !) éviter de les enfiler, c’est parce qu’ils ne savent pas quoi porter avec des chaussures rouges Mis à , simplement pour la couleur. Pourtant, associées aux bonnes tenues, les chaussures rouges peuvent et auront l’air sensationnelles !

Et si vous hésitez à les porter, n’oubliez pas que les chaussures rouges sont une tendance importante en matière de chaussures, ce qui les rend plus « acceptables » que jamais, même dans les environnements les plus conservateurs.

Donc, si vous souhaitez porter des chaussures aux teintes rubis dans un proche avenir, ou si vous souhaitez explorer de nouvelles façons de porter des tenues avec des chaussures rouges , vous êtes au bon endroit ! J’ai rassemblé les 6 façons les plus infaillibles de porter des chaussures rouges, et quelques-unes des chaussures rouges les plus accrocheuses, amusantes et tendance disponibles en ce moment, ci-dessous.

6 façons simples et chics de porter des chaussures rouges

1. Robe noire avec chaussures rouges

Un moyen facile de répondre à votre dilemme de style de chaussures rouges est de revenir au noir. J'adore un combo robe rouge chaussures noires, mais il fonctionne aussi fantastique avec n'importe quelle tenue entièrement noire, y compris un pantalon et une combinaison. Ou même un jean noir et un t-shirt noir avec des baskets ou des talons rouges !

Parce qu’avec des chaussures rouges, une tenue noire est tout sauf ennuyeuse ! En fait, mon créateur de déclaration préféré absolu avec une tenue noire, qu’il s’agisse d’une combinaison ou d’un petit robe noire, est une chaussure aux couleurs vives. Surtout un rouge !

Oui, toutes les tenues noires avec des chaussures rouges sont incroyables et donneront à votre petite robe noire que je ne sais quoi, vous et votre noir de base vous démarqueront de la foule. Choisissez les bonnes chaussures rouges avec votre tenue de travail et vous pourrez également les porter facilement au bureau !

J’adore les chaussures rouge coquelicot avec des robes noires, mais les teintes de vin sont tout aussi bien, surtout pendant les mois d’automne/hiver et pour un habillage de bureau plus conservateur. Vous avez besoin de plus d’options avec des robes et des tenues noires ? Consultez mon article approfondi sur les meilleures chaussures à porter avec une robe noire.

Astuce de style de sac à main : pour garder l’accent sur vos chaussures rubis, gardez votre sac à main noir ou blanc. Mon préféré ? Un sac à main noir assorti dans une matière contrastée, disons le cuir verni noir avec une tenue noire mate. Un sac noir et blanc est également une combinaison amusante avec ces chaussures rouges. tenue !

2. Tenues blanches avec chaussures rouges

Que vous envisagiez d'assortir une robe blanche à des chaussures rouges, à une barboteuse blanche ou à une combinaison séparée, chacune aura sûrement un look incroyable. Si vous pensez que le contraste est un peu trop pour votre style, optez pour une paire de talons bordeaux. Celles-ci réduiront la luminosité des talons. Ou optez pour une tenue blanc cassé, qui contrastera moins avec les chaussures.

Vous aimez le blanc mais vous n’êtes pas sûr des chaussures rouges ? Découvrez d’autres couleurs de chaussures à porter avec une robe blanche !

Astuce de style de sac à main : des pochettes noires, beiges ou dorées seront un joli ajout à vos chaussures rouges et à votre tenue blanche. Ou ajoutez une couleur contrastante (tous sauf le vert !) pour redonner du look si vous vous sentez aventureux !

3. Chaussures rouges avec robes et tenues bleues

Bien sûr, les noirs ou les blancs basiques ne sont pas les seules couleurs qui ont fière allure avec des chaussures rouges ! Que vous cherchiez à associer une robe bleu bébé, bleu cobalt ou bleu marine ou une tenue à des chaussures rouges, elles sont toutes d'excellentes options. Les barboteuses, combinaisons et robes en jean sont également d'excellents vêtements bleus à porter avec des chaussures rouges ! Et N'oubliez pas à quel point les talons rouges peuvent également être fabuleux avec un double denim 🙂

Astuce de style de sac à main : J’adore un sac à main de couleur contrastante avec des chaussures rouges et des tenues bleues. Beige, taupe et blanc en particulier.

4. Chaussures rouges à imprimés mixtes

Beaucoup de gens éviteront de mélanger des chaussures colorées avec des tenues colorées, mais c’est en fait beaucoup plus facile que vous ne le pensez, surtout avec des chaussures rouges ! optez pour une tenue imprimée avec une base neutre (comme du noir, du blanc ou du gris) qui se trouve avoir du rouge et assortissez vos chaussures rouges en conséquence. Tout comme les 3 robes ci-dessus.

Il s’agit d’une astuce de style facile que vous pouvez appliquer à n’importe quelle couleur de chaussure. Par exemple, les deux robes noires ci-dessus auraient également fière allure avec des chaussures jaunes, car le jaune est une couleur dans l’imprimé. On peut en dire autant des chaussures vertes qui se marient bien avec les combinaisons blanches en vedette.

Astuce de style de sac à main : les tenues colorées avec des chaussures rouges ont fière allure en assortissant votre sac à main avec n’importe quelle couleur présente dans vos vêtements imprimés. Le jumelage le plus facile consiste à attraper un sac qui correspond à la couleur de base de la tenue.

5. Chaussures et jeans rouge Chemise blanche

Si quelqu’un me demandait quoi porter avec des chaussures rouges, je leur dirais probablement ma façon préférée de les coiffer : avec un jean ! En particulier, les chaussures rouges et les jeans avec un haut neutre seront fabuleux.

Mais rien ne vaut une chemise blanche avec un jean bleu et une superbe paire de chaussures rouges ! Enfilez un bomber imprimé pour une mise à jour instantanée des vêtements les plus basiques que vous possédez déjà !

Ce look est intemporel, et lorsque vous ajoutez un jean très ajusté à un chemisier tendance, vous obtenez un gagnant du style. Vous voulez garder votre look jean bleu encore plus décontracté ? OPT pour un simple t-shirt blanc. Vous souhaitez ajouter un peu de rock n’roll à vos jeans et chaussures rouges ? Ajoutez un haut rayé noir/blanc et une veste de moto en cuir.

Il existe d’innombrables façons de coiffer fabuleusement votre jean bleu (ou blanc ou noir !) avec des talons chauds rouges !

Astuce de style de sac à main : Comment porter des chaussures rouges, un jean et un haut basique avec d’autres accessoires ? Honnêtement, tout va bien ! Je resterais loin de tous les sacs rouges, car ils sembleront beaucoup moins faciles, que, disons, une couleur contrastante ou neutre. J’éviterais les accessoires verts.

6. Tenues noires et blanches avec chaussures rouges

Si le noir a fière allure avec des chaussures rouges autant que le blanc, les tenues en noir et blanc seront sûrement aussi fabuleuses, sinon meilleures. Beaucoup plus attrayants visuellement, les looks en noir et blanc laisseront encore briller vos chaussures rouges sans surcharger votre tenue.

Paire noir et blanc se sépare avec des chaussures de travail bordeaux, des baskets rouges avec des vêtements de sport noir/blanc pour un look d’entraînement original et des rayures noires et blanches (haut ou robe) pour une sensation nautique instantanée.

Astuce de style de sac à main : J’adore un bon sac à main noir ou blanc lorsque j’associe des chaussures rouges à une tenue incolore (surtout dans un matériau contrasté). Le rouge fonctionnera aussi, mais je sais que vous pouvez faire mieux 🙂

7. Tenue à imprimé léopard avec chaussures rouges

Ok, donc l’imprimé léopard peut ne pas sembler un vêtement « facile », mais une robe à imprimé léopard avec des chaussures rouges ou quel que soit votre article tacheté aura fière allure avec des chaussures rouges.

C’est moi qui porte des talons rouges et une jupe imprimée au milieu, de ma jupe crayon à imprimé léopard et de mon talon rouge ! La touche de couleur est inattendue, amusante et très chic tant que la robe ou la tenue n’est pas trop serrée et révélatrice (pourrait avoir l’air puissante avec la mauvaise robe et les chaussures collantes !).

Astuce de style de sac à main : tout va ici, que vous souhaitiez contraster ou non. Si vous Vous voulez le garder en sécurité, un sac à main noir ou blanc fonctionnera bien. Une pochette dorée pourrait aussi être amusante pour un look de soirée !

Bien sûr, ce ne sont pas les seules tenues qui ont fière allure avec des chaussures rouges ! D’autres neutres tels que le gris et le beige sont phénoménaux avec des talons et des chaussures plates rouges.

Si vous êtes plus audacieux, vous pouvez toujours ajouter une paire de chaussures rouges pour contraster complètement une tenue rose ou violette. Style, en personnel, n’est-ce pas ! ? Mais peu importe ce que vous avez choisi de porter avec vos chaussures rouges, vos chaussures laisseront une impression durable !

Couleurs de tenues à éviter avec des chaussures rouges ?

Voici comment porter des chaussures rouges et comment éviter de les porter ! Je dirais qu’il y a 3 combinaisons chaussures et tenues rouges à éviter, surtout si le style de mode n’est pas votre point fort :

Tenues vertes : à moins d’un vert olive foncé ou d’un vert mousse, tout autre vêtement vert avec du rouge Les talons peuvent avoir l’air trop sur le thème de Noël et collants avec des chaussures rouges. Les tenues rouges avec des chaussures rouges doivent être laissées uniquement pour les cocktails ou les occasions formelles et nuptiales. Pourquoi ? Le rouge sur le rouge est 99 % du temps trop puissant pour toute autre occasion.

