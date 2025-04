La lithothérapie fait partie de la branche de la médecine non conventionnelle. Elle repose sur la vibration et la résonance des pierres et des cristaux, et non sur la science. Les pierres roses sont des gemmes utilisées couramment dans cette branche, en raison de leurs vertus et de leurs significations. Détaillons alors ensemble ces merveilleuses pierres roses dans cet article.

Les différents types de pierres roses en lithothérapie

Il existe différents types de pierres roses. Chaque pierre rose possède ses propres caractéristiques.

Le quartz rose

C’est la plus recherchée parmi les types de pierres roses. Il est très répandu, notamment à Madagascar et au Brésil. Concernant ces bienfaits, elle émet des vibrations positives qui apaisent le corps et l’esprit, en plus de renforcer les vertus des autres pierres de son entourage. La gemme est associée à l’amour, l’amitié, à la compassion et l’estime de soi, compte tenu de sa couleur rose pâle et de son éclat translucide.

La rhodonite

C’est la plus emblématique des pierres roses. En effet, son nom est issu du nom grec « Rhodon », signifiant rose. Son allure marbrée et ses veines noires lui confèrent un aspect complexe, reflétant à la fois un éclat rosé et un reflet sombre. La pierre diffuse ses bienfaits à travers les vibrations qu’elle émet, dont l’amour et la compassion. La rhodonite possède également le pouvoir de recharger votre énergie et de vous faire sentir en sécurité.

La tourmaline rose

Elle fait partie des plus populaires des pierres roses, au côté du quartz rose. En effet, elle se décline en de nombreuses couleurs, comme le rose pâle, le rose vif, rose pétillant et les tourmalines caméléons (aussi connu sous le nom de « melon d’eau en raison de sa couleur rose vert). Les tourmalines rubellites sont les plus éclatants que des fois, on peut les confondre avec les rubis. Selon la croyance populaire, la tourmaline peut guérir les cicatrices obtenues durant l’enfance. De plus, elle émet une énergie réconfortante, et favorise l’affectivité et la compassion.

La rhodochrosite

Composé du Grec « rhodon » et « khroma », qui veulent dire rose et couleur, la rhodochrosite est une gemme anti-stress. C’est un excellent choix si vous souhaitez restaurer votre équilibre émotionnel et soutenir votre amour-propre. Elle se distingue par les doux reflets émis par sa couleur rose pâle.

L’opale rose

Son nom vient du sanskrit « Upala », dont la signification littérale est « pierre précieuse ». La gemme possède une apparence douce, avec un reflet brillant et laiteux. Elle est connue pour soulager l’inquiétude, la dépression et le stress. De même pour la majorité des pierres roses, elle procure la tranquillité et la paix.

Pierre rose : chakra et entretien

C’est le chakra du cœur, également appelé Anahata, qui entre en liaison avec les pierres roses. C’est pour cela que la vertu principale des pierres roses est l’amour, la compassion et autres sentiments positifs.

Les pierres roses sont faciles à entretenir et à nettoyer :