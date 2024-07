Qui a dit que le pyjama ne pouvait pas être une pièce tendance dans votre garde-robe ? Alors que certaines personnes privilégient le confort avec des grenouillères douillettes en hiver, d’autres ne sacrifient pas leur style, même au moment de se coucher. Pourquoi ne pas associer confort et élégance avec des pyjamas pour femmes à la fois séduisants et légers ? Cependant, comment choisir le parfait pyjama d’été pour femme en fonction de sa silhouette ?

L’histoire du pyjama

Avant le 20ᵉ siècle, le choix de vêtements de nuit pour les femmes se limitait principalement à des chemises de nuit amples ou de la lingerie délicate. En 1920, Coco Chanel a révolutionné la mode en popularisant les pyjamas pour femmes. Un siècle plus tard, la pandémie a mis en lumière le potentiel du télétravail en pyjama. Les choix se multiplient entre :

Le confort d’un jogging douillet

L’élégance de la lingerie

Cela permet de concilier style et bien-être, changeant ainsi la perception des tenues professionnelles. Sinon, afin d’acheter des pyjamas pour femmes sur ce site, lisez bien cet article jusqu’au bout.

Quels pyjamas pour femmes pour ma morphologie ?

Pour briller en mode, adaptez-vous ! Valorisez votre silhouette en choisissant des vêtements qui flattent votre morphologie. Quelle que soit votre taille, trouvez les pyjamas pour femmes qui vous mettent en lumière.

Grande et élancée : les pyjamas imprimés sont vos alliés

Les mannequins préfèrent les pyjamas pour femmes imprimés. L’été privilégie les motifs et les couleurs acidulées. Pyjamas à deux pièces, nuisettes, caracos, tout est féminin et confortable. Dépareillez avec un shorty bohème et un top, c’est tendance et simple. Le caraco reste sexy avec ses coupes colorées et légères. Il est idéal pour sublimer vos jambes et votre taille.

Petite et menue : osez la couleur et les mini-pyjamas

Vous avez tous les droits en matière de modèles réduits. Que ce soit une nuisette séduisante ou un tee-shirt XXL associé à un tanga ou un boxer, votre garde-robe de nuit devient un véritable terrain de jeu. Ici, pas de règles strictes, juste la possibilité d’ajuster votre décolleté à votre guise. Même les bonnets les plus discrets peuvent oser les décolletés audacieux. Une élégante chemise de nuit vous enveloppe et sublime vos courbes avec élégance. En été, les pyjamas pour femmes en shorts deviennent un indispensable, tout comme les sous-vêtements qui vous offrent un look décontracté et soigné. Le shorty, quant à lui, allie praticité et esthétique en sculptant vos fesses avec perfection.

Grande avec des formes généreuses : optez pour une chemise de nuit fluide

La chemise de nuit toute simple et fluide est l’élément incontournable d’un dressing digne de ce nom. Grande et curvy, ce modèle est fait pour vous. C’est l’alternative parfaite qui allie confort et féminité, si peu que certaines veuillent dissimuler leurs rondeurs sans les effacer complètement.

Petite et plantureuse : misez sur un pyjama short ou un bermuda

Les jambes potelées peuvent être victimes d’irritation à cause du frottement des cuisses. Pour joindre l’utile à l’agréable, Il vaut mieux miser sur des shorts longs ou des bermudas pour éviter ce genre de désagréments. Un joli ensemble de deux pièces met à l’honneur les formes généreuses pour être sexy.