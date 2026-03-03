Les meilleures idées pour s’habiller avec style en 2021

Les prédictions de style n’ont jamais autant ressemblé à un manifeste. La saison froide vient de s’installer, balayant les derniers éclats d’été, et tout indique que la mode, après des mois d’hibernation, reprend ses droits avec une énergie nouvelle.

L’automne-hiver 2021 fait table rase de la morosité. Oubliez les joggings d’intérieur et les soirées sans panache : les défilés ont tranché, il est temps de se réinventer, de jouer la carte de l’audace et de la fête retrouvée. Cette année, la rue comme les podiums sont le théâtre de toutes les excentricités vestimentaires.

À découvrir également : Les meilleures idées pour une soirée blanche chic et élégante

LIRE LA SUITE : Toutes les plus grandes tendances en matière de chaussures pour l’automne hiver 2021

L’époque où automne rimait simplement avec couleurs sombres et tissus épais semble déjà loin. Place à l’exubérance, aux looks qui claquent, aux couleurs qui ne reculent devant rien.

À découvrir également : S'habiller casual chic quand on a une forte carrure : idées de looks masculins

Halpern donne le ton : l’envie de confort reste présente, mais la mode se permet tout. On retrouve le plaisir de se réunir, de se montrer, et surtout de s’habiller pour le plaisir, comme l’ont démontré les défilés AW21. Elsa Schiaparelli l’avait bien compris : « Dans les moments difficiles, la mode est toujours scandaleuse. »

Impossible d’ignorer les couleurs vives façon Crayola, les fausses fourrures XXL, les micro-minis, les logos assumés et les looks de soirée extravagants qui s’imposent cette saison.

Alors que le froid commence à se faire sentir, les tendances automne se multiplient et se rendent accessibles bien avant que la bise ne morde. Voici quatorze phénomènes mode qui vont envahir les vitrines et les rues. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, la rédactrice mode Lynne McKenna livre ses pièces favorites pour l’AW21.

Pour partager vos astuces et échanger autour des tendances, rejoignez le groupe Facebook What To Wear Next.

Wear Next peut percevoir une commission minime si vous cliquez sur un lien dans nos articles et effectuez un achat sur un site partenaire.

LIRE LA SUITE : Ce sont les couleurs qui domineront à l’automne hiver 2021

Découpes

Gracieuseté de Temperley

Sonia Carrasco signe cette tendance : les découpes s’invitent partout. Même si l’envie de se couvrir domine en hiver, rien n’empêche de laisser deviner une épaule ou un bout de taille. Cette tendance prolonge l’un des hits de l’été, mais s’adapte à la saison : blazers, robes, jupes, rien n’échappe au jeu des ouvertures calculées.

Repérés chez Sonia Carrasco, Givenchy, David Koma, Temperley, Halpern, Off-White et Emilia Wickstead, ces modèles osent tout.

Avec l’aimable autorisation de David Koma

Robe mi-longue volumineuse à découpes, 85£ et autres histoires, acheter maintenant

Haut à col montant découpé noir, 26£, River Island, acheter maintenant

Robe à découpes, 470£, Nicholas Berta chez Farfetch, acheter maintenant

EN SAVOIR PLUS : Nous sommes tombés pour les robes découpées – Voici notre sélection des meilleures pièces accessibles

Aprés-Ski

Gracieuseté de Miu Miu

Molly Goddard revisite le tricot : fini la maille sage, place à la laine qui s’affiche. Les motifs Fair Isle s’invitent sur les pulls, gilets et accessoires, chez Chanel, Etro, Balenciaga ou encore Paco Rabanne. Miu Miu va jusqu’à organiser son défilé sur une station de ski italienne, clin d’œil à un public en quête d’évasion.

Pour ceux qui rêvent d’aventures nordiques ou simplement d’un style cocooning, ces tricots plongent tout droit dans l’ambiance des pistes.

Repérés chez Etro, Miu Miu, Emilio Pucci, Paco Rabanne, Molly Goddard, Junya Watanabe, MM6, Balenciaga, Dsquared2, Rentrayage, Chanel et Vivienne Westwood.

Gracieuseté d’Etro

Pull à col montant Fairisle, 283£, P.A.R.O.S.H. chez Farfetch, acheter maintenant

Gilet zippé en jacquard de laine, 175£, GANNI, acheter maintenant

Pull en tricot de coton imprimé, 35,99£, Mango, acheter maintenant

Bold Brights

Avec l’aimable autorisation de Prada

Rodarte, Prada et consorts font vibrer la saison avec des couleurs franches et assumées. Finies les teintes ternes : les podiums AW21 se sont embrasés sous les néons, du jaune citron au rose fuchsia, avec Balmain, Roksanda, Versace ou encore Bottega Veneta.

Après une année à collectionner les sweats molletonnés, la couleur s’empare de chaque pièce, de la tête aux pieds.

Repérés chez Balmain, Roksanda, Prada, Versace, Molly Goddard, Bottega Veneta, Ferragamo, Raf Simons, Loewe, JW Anderson, Chanel et Burberry.

Gracieuseté de Versace

Molly Goddard

Blazer à double boutonnage Green RI Studio, 75£, River Island, acheter maintenant

Robe longue en mousseline de soie, 34,99£, H&M, acheter maintenant

Chemise oversize en lin, 69£, Arket, acheter maintenant

Nuances de brun

La palette chocolat fait un retour remarqué, portée par Acne Studios et Chloé. Sur les défilés, le marron se décline en une multitude de textures, combinant maille, cuir et superpositions réconfortantes.

Si les couleurs vives vous laissent de marbre, la tendance brun s’impose comme une alternative élégante et chaleureuse.

Repérés chez Acne, Chloé, Chanel, Fendi, Ami, Schiaparelli, Gestuz, Rabens Saloner et Holzweiler.

Gracieuseté de Chloé

Blazer à boutonnage simple The Attico, 867£, The Attico chez Farfetch, acheter maintenant

Robe mi-longue à manches bouffantes à dos ouvert, 95£, & Other Stories, acheter maintenant

Robe en maille côtelée, 35,99£, Mango, acheter maintenant

Logos

Les logos s’imposent désormais partout, des sacs aux vestes, en passant par les accessoires. Versace, Balmain, Loewe et Max Mara ramènent la nostalgie 70’s avec des ensembles monogrammés en version sobre ou maximaliste. Pas besoin de dépenser une fortune pour adopter cette tendance : la rue principale s’est emparée de la folie logo.

Repérés chez Versace, Balmain, Loewe, Max Mara, Fendi, Chanel et Gucci.

Gracieuseté de Balmain

Gracieuseté de Fendi

Jupe à logo imprimé, 49,99£, Mango, acheter maintenant

Écharpe carrée Oblique Diortwin, 360£, Dior, acheter maintenant

Sac à bandoulière Soft Tabby, £425, Coach, acheter maintenant

LIRE LA SUITE : 5 tendances bijoux pour l’automne hiver 2021, selon un expert

Plus c’est plus

La mode festive reprend le dessus : cette année, la discrétion n’est plus de mise. Les matières brillantes, les ornements, les paillettes et les coupes spectaculaires s’imposent, comme chez Stella McCartney, Halpern, Ashish ou Valentino.

Repérés chez Stella McCartney, Halpern, Ashish, Burberry, Loewe, Erdem, Dries Van Noten, Versace, Valentino et Louis Vuitton.

Halpern

Mini-robe à carreaux à paillettes, 135£ et autres histoires, acheter maintenant

Pull Intarsia à sequins, 100£, Uterqüe, acheter maintenant

Haut à pois à sequins, 75£, ASOS DESIGN, acheter maintenant

Ponchos et capes

Après plusieurs saisons à tourner autour du sujet, ponchos et capes prennent enfin leur envol. Prada, Chloé, Burberry ou JW Anderson remettent la pièce à l’honneur : les formes sont amples, les matières variées, l’allure spectaculaire.

Repérés chez Prada, Alberta Feretti, JW Anderson, Burberry et Chloé.

Gracieuseté de Prada

Gracieuseté de Chloé

Cape à capuche avec cordon de serrage, 94£, Rains chez Farfetch, acheter maintenant

Poncho en tricot rustique, 59,99£, Zara, acheter maintenant

Cape surdimensionnée en polyester recyclé, 375£, GANNI, acheter maintenant

Denim Slouchy

Les jeans skinny laissent la place aux coupes larges et relax. La tendance slouchy s’impose chez Céline, Chanel, Peter Petrov, Ganni… On sent le retour du style années 2000, mais revu et corrigé pour aujourd’hui. Les jambes s’élargissent, les tailles montent, et le confort flirte avec l’allure.

Repérés chez Céline, Chanel, Peter Petrov, Ganni, Rag & Bone, Peter Do et Petar Petrov.

Gracieuseté de Chanel

Gracieuseté de Peter Petrov

Blue Baggy Jeans, 104,95£, Calvin Klein pour NA-KD, acheter maintenant

Jean Nani Palazzo, 40£, Monki, acheter et maintenant

Jeans baggy High 90s, £24.99, H&M, acheter maintenant

EN SAVOIR PLUS : Les chaussures de créateurs que portent toutes les femmes les plus élégantes d’Instagram

Fausse fourrure

La fausse fourrure n’a jamais déserté les collections automne-hiver, mais cette année, elle s’exprime partout : manteaux, accessoires, bottes, chapeaux, écharpes. Chanel, Fendi, Givenchy ou Stand Studio multiplient les pièces douillettes et extravagantes. Pour ceux qui préfèrent la discrétion, un accessoire bien choisi suffit à faire la différence, tout en restant bien au chaud.

Repérés chez Fendi, Givenchy, Prada, Chanel, Burberry, Petar Petrov, Peter Do, Acne Studios et Stand.

Avec l’aimable autorisation de Stand Studio

Avec l’aimable autorisation de Givenchy

Veste en fausse fourrure Daisy ‘Wear & Care’ Chestnut, 179£, Jakke LDN, acheter maintenant

Manteau en fausse fourrure imprimé tigre, 323£, STAND STUDIO chez Farfetch, acheter maintenant

Manteau oversize en fausse peau de mouton, 135£, & Other Stories, acheter maintenant

LIRE LA SUITE : Ce détail clé sera sur chaque paire de bottes cet hiver

Collants Statement

Les collants imprimés font leur retour en force. Après la folie des monogrammes Gucci, la saison s’annonce graphique : pois, logos, motifs originaux, tout est permis. Prabal Gurung ose l’association collants-robe coordonnée, Vivienne Westwood et Prada jouent, eux aussi, la carte du maximalisme.

Repérés chez Prabal Gurung, Vivienne Westwood, Prada, Gucci, Fendi et Maisie Wilen.

Avec l’aimable autorisation de Vivienne Westwood

Gracieuseté de Maisie Wilen

Collant transparent Flock Tattoo 20 Denier, maintenant 15,99£, Calzedonia, acheter maintenant

Collant Rhonda, 69£, Falke, acheter

Collant damier, 10£, ASOS DESIGN, acheter maintenant

EN SAVOIR PLUS : Comment porter des collants imprimés

Passez au vert

Le vert s’impose comme la star chromatique de l’automne. Consacré par Pantone comme « Green Bee », ce vert herbeux infuse les collections de Ganni, Kenzo, Salvatore Ferragamo ou Stella McCartney. Entre vert profond, pastel ou néon, chaque nuance trouve sa place.

Repérés chez Ganni, Kenzo, Salvatore Ferragamo, Stella McCartney, Elleme, JW Anderson, Baum und Pferdgarten et Rotate.

Avec l’aimable autorisation de Salvatore Ferragamo

Avec l’aimable autorisation de Kenzo

Robe mi-longue portefeuille verte Ripstop, 225£, Ganni, acheter maintenant

Gilet en tricot polo, 65£ et autres histoires, acheter maintenant

Sac à main seau en cuir, 99,99£, Zara, acheter maintenant

Textures matelassées

Le matelassé prend du volume : doudounes, vestes oversize, manteaux longs s’imposent chez Prada, Givenchy, Marni, Balenciaga ou encore Chanel. Les pièces rembourrées s’affichent sans complexe, dans toutes les formes et toutes les couleurs.

Repérés chez Stand, Givenchy, Marni, Isabel Marant, Raf Simons, Remain, Khaite et Jason Wu.

Avec l’aimable autorisation de Givenchy

EN SAVOIR PLUS :Avec l’aimable autorisation de Marni Si vous aimez les vestes matelassées, cette tendance va vous séduire cet automne

Doudoune matelassée, 79,99£, H&M, acheter maintenant

Veste matelassée oversize, 59,99£, Zara, acheter maintenant

Doudoune Weekender, 88£, Free People, acheter maintenant

Mini Mania

La micro-jupe poursuit sa percée. Valentino, Dolce & Gabbana, Lanvin, Fendi ou Tom Ford multiplient les mini-jupes, portées jambes nues ou avec des collants imprimés, pour des silhouettes affirmées et modernes.

Repérés chez Valentino, Chanel, Self-Portrait, Lanvin, Versace, Schiaparelli, D&G, Fendi et Tom Ford.

Gracieuseté de Lanvin

Gracieuseté de Valentino

Jupe droite de style macramé, 219£, Maje, acheter maintenant

Mini-jupe à imprimé floral, 29,99£, Mango, acheter maintenant

Tricots neutres

Les tricots s’affichent chaque année, mais cette fois, la palette neutre domine : caramels, crèmes, bruns, joués en superpositions, du pull à la jupe, en passant par d’amples écharpes. Les designers comme Chloé, Ports 1961 ou Fendi optent pour la simplicité et l’élégance discrète.

Repérés chez Ami, Chloé, Ports 1961, Fendi, Proenza Schouler et Ports 1961.

Gracieuseté de Ports 1961

Gracieuseté de Fendi

Robe mi-longue en tricot côtelé, 65£ et autres histoires, acheter maintenant

Pull à poche en tricot, 59,99£, Mango, acheter maintenant

Robe en maille avec perles, 89,99£, Zara- acheter maintenant

Lynne McKenna, rédactrice mode, a sélectionné cinq pièces phares à adopter pour se réapproprier les tendances de l’AW21 sans se perdre dans la surenchère.

Si la profusion de styles vous laisse perplexe, cette sélection va vous simplifier la vie.

Jean Jumbo : Portez un jean à jambes larges avec des talons épais et un blazer structuré pour rehausser le look, ou jouez la décontraction avec des baskets, un tee-shirt rétro et une veste en denim. Privilégiez la taille haute pour allonger la silhouette et équilibrer les volumes.

: Portez un jean à jambes larges avec des talons épais et un blazer structuré pour rehausser le look, ou jouez la décontraction avec des baskets, un tee-shirt rétro et une veste en denim. Privilégiez la taille haute pour allonger la silhouette et équilibrer les volumes. Mini-jupe : Cette pièce minimaliste crée la surprise et valorise les collants imprimés. À mixer avec un cardigan près du corps ou un gros pull pour la journée, ou bien un polo ajusté, des bijoux superposés et des cuissardes pour la soirée.

: Cette pièce minimaliste crée la surprise et valorise les collants imprimés. À mixer avec un cardigan près du corps ou un gros pull pour la journée, ou bien un polo ajusté, des bijoux superposés et des cuissardes pour la soirée. Robe pull : Le compromis parfait entre confort et allure. Portez-la avec des bottes à talons et une ceinture oversize pour une allure urbaine, ou optez pour des bottines et une veste de motard pour vos escapades du week-end.

: Le compromis parfait entre confort et allure. Portez-la avec des bottes à talons et une ceinture oversize pour une allure urbaine, ou optez pour des bottines et une veste de motard pour vos escapades du week-end. Gilet Sweater : Cette pièce caméléon fonctionne seule lors des rares journées douces, ou par-dessus une chemise blanche pour le bureau. Quand il fait froid, ajoutez un col roulé pour gagner en chaleur et en style.

: Cette pièce caméléon fonctionne seule lors des rares journées douces, ou par-dessus une chemise blanche pour le bureau. Quand il fait froid, ajoutez un col roulé pour gagner en chaleur et en style. Puffer : Ce manteau matelassé, longtemps réservé aux randonneurs, s’impose désormais comme un incontournable citadin. Osez la couleur, les imprimés ou osez le format biker : il existe une doudoune pour chaque style.

Quelques pièces repérées pour incarner ces tendances :

Jeans High Loose, 120£, Levi, Acheter maintenant

Jeans en coton biologique, 25,99£, Réservé, Acheter maintenant

Mini-jupe en similicuir crème, 38£, River Island, acheter maintenant

Mini-jupe en pu croco lilas, £23.40, Nasty Gal, acheter maintenant

Robe col en V en tricot de laine, 89,95£, Massimo Dutti, acheter maintenant

Robe ceinturée à col en V, £30, Next, acheter maintenant

Robe en tricot, 50£, Monki, acheter maintenant

Gilet en tricot torsadé orange, £29.50, M&S Collection, acheter maintenant

Gilet chandail Crest, maintenant £94.50, GANT, acheter

Doudoune courte, 50£, Monki, acheter

maintenant

Doudoune à col haut, 29,99£, Pull & Bear, acheter maintenant

Robe transparente

Après des mois à s’emmitoufler, la robe transparente s’impose comme symbole de liberté retrouvée. Valentino la joue dentelle et drapés, Versace mise sur le corsage ceinturé et la jupe aérienne. Pour sortir du lot sans tomber dans l’excès, optez pour une version imprimée ou à manches en organza.

Robe à manches en organza, 175£, Rejina Pyo x & Other Stories, acheter maintenant

Robe en organza imprimé zèbre, maintenant £51, Coast, acheter maintenant

LIRE LA SUITE : Merci à Rihanna, les recherches de robes de nuisette ont été piquées

Cette saison, la mode ne fait pas dans la nuance. Les rues s’annoncent comme un terrain d’expression où chaque détail, chaque couleur, chaque coupe raconte un retour à la vie, sans compromis. Alors, qui osera écrire la suite du style cet hiver ?