Où faire du shopping en France ?

shopping en France est une expérience qui ne peut pas être la même pour deux personnes. Si certains veulent visiter les boutiques de créateurs, d’autres aiment visiter l’un des innombrables marchés français locaux et les petites boutiques de cadeaux qui parsèment les charmants villages et les villes balnéaires. Que vous soyez à la recherche de vêtements ou de souvenirs fabriqués localement, vous vivrez en effet une expérience unique en magasinant en France Le .

Permettant à chaque voyageur de créer ses propres souvenirs, assurez-vous de garder ce guide à portée de main lors de votre prochaine visite en France.

6 meilleures villes pour faire du shopping en France au maximum

Et le meilleur, c’est qu’il n’y a rien que l’on ne puisse trouver en France. Avec certains des meilleurs endroits pour faire du shopping à chaque coin de rue, prééquipement pour découvrir le meilleur du shopping en France dans certaines des villes les plus animées.

1.

Paris

Comment pourrait-on dresser une liste des les meilleurs magasins de France sans mentionner Paris d’abord ? Connue sous le nom de « Ville Lumière », Paris est connue pour être l’une des principales capitales mondiales de la mode. Un endroit idéal pour faire du shopping en France , on peut aller dans les magasins avec des marques de créateurs de haute couture ou dans les friperies proposant des collections étonnantes de vêtements vintage, d’accessoires et d’autres articles. En dehors de cela, ne manquez pas de vous arrêter pour prendre un café dans l’un des cafés animés pour goûter à la vie parisienne.

Les meilleurs lieux de shopping à Paris : Boulevard Saint Germain, Rue Du Bac, Bon Marché, Rue Tronchet, Boulevard Haussmann, et plus encore

2.

Lyon

Étant l’une des plus grandes villes de France, Lyon offre un large éventail d’options pour ceux qui ont hâte de vivre une expérience de shopping ultime. Quand tu pars faire du shopping dans cette ville animée, vous serez enchantés par les choix qui s’offrent à vous. Des boutiques de luxe aux magasins de rue, Lyon est en effet un havre de paix idéal pour les acheteurs à tout budget. En la combinant avec de la musique live et d’autres spectacles, Lyon est l’un des meilleurs endroits pour faire du shopping en France .

Les meilleurs magasins à Lyon : Rue de la République, Place Bellecour, Lyon Part-Dieu, Pôle de Commerces et de Loisirs de Confluence, et plus encore

3.

Cannes

Cette station balnéaire populaire de la Côte d’Azur est également une autre destination de shopping en France. Si vous associez Cannes à des festivals de cinéma, à des stars de cinéma et à de grands yachts appartenant à des millionnaires plutôt qu’au shopping, elle possède certains des plus fabuleux magasins de vêtements français . Bien que de nombreux quartiers de la ville de villégiature offrent aux visiteurs de nombreuses options de shopping, rien de tel que de se promener le long du boulevard de la Croisette longe le front de mer de Cannes et parcourez de nombreux magasins et cafés tout au long du chemin. Contrairement à d’autres villes, vous n’avez pas à vous soucier de l’agitation des grandes villes ici. Vous pouvez prendre votre temps et profiter de votre expérience de shopping dans cette ville glamour.

Les meilleurs magasins à Cannes : Boulevard de la Croisette, rue d’Antibes, rue Meynadier et plus encore

4. Bordeaux

Ville animée qui a toujours quelque chose de nouveau à voir et à faire, Bordeaux est l’un des endroits les plus excitants pour faire du shopping en France. Vous pouvez entrer dans un centre commercial en France de la ville et visiter des magasins avec certaines des plus grandes marques, quel que soit votre budget. Et pour vivre l’expérience de shopping la plus inoubliable de la ville, vous devez vous rendre à la rue Sainte-Catherine qui regorge de boutiques, grands et petits, pour satisfaire vos besoins d’achat. Elle est prétendument la plus longue rue commerçante piétonne du pays et est presque toujours animée d’activités.

Les meilleurs lieux de shopping à Bordeaux : Rue Sainte-Catherine, Quai Des Marques, Mériadeck, L’Intendant Grands Vins de Bordeaux, Aushopping Bordeaux Lac, et plus encore

5. Montpellier

C’est une ville animée que vous devez absolument visiter lorsque vous êtes en Languedoc. Vous n’associez peut-être pas Montpellier au shopping raffiné en France , mais vous serez agréablement surpris par le nombre d’options dont vous disposez lorsque vous allez faire du shopping ici. Lorsque vous êtes à Montpellier, vous devez vous rendre sur la grande place de la ville, la place de la Comédie, qui domine le centre. La place est entourée d’un certain nombre de bâtiments impressionnants aux beaux styles architecturaux, tandis que les rues environnantes abritent une superbe sélection de magasins et de boutiques.

Meilleur Shopping Lieux à Montpellier : Place de la Comédie, Centre Commercial Le Polygone, Marché Du Lez, etc.

6. Lille

Connue pour son architecture de style flamand qui offre une belle toile de fond aux nombreux magasins de son centre, Lille est une ville qui offre un large éventail d’options aux voyageurs qui souhaitent faire du shopping pendant leur séjour. Située dans le nord de la France, cette ville a une histoire riche et est une destination prisée des voyageurs qui souhaitent en savoir plus que les grandes villes du pays. Étonnamment abrité par un nombre incalculable de boutiques, on adorera l’ambiance animée de la période de Noël. C’est à ce moment que les acheteurs de toute l’Europe du Nord affluent vers Lille pour découvrir et profiter du marché de Noël.

Les meilleurs magasins à Lille : Euralille, Centre commercial Les Les tanneurs, et bien plus encore

Que vous visitiez les boutiques de créateurs ou un magasin en France, vous adorerez chaque minute de votre expérience de magasinage dans ce pays passionnant. De ses villes à ses villes pittoresques, chaque endroit a quelque chose à offrir aux personnes qui cherchent à vivre une expérience de shopping amusante et agréable. Et pour tirer le meilleur parti de votre thérapie de shopping, réservez l’un des forfaits vacances personnalisables en France et laissez TravelTriangle rendre votre voyage encore meilleur et sans tracas.

Questions fréquemment posées sur les achats en France

Quelle rue de Paris est célèbre pour le shopping ?

Il y a beaucoup de rues commerçantes à Paris. Les Champs-Élysées sont l’une des rues commerçantes les plus populaires, non seulement à Paris, mais aussi dans le monde. Cette rue de deux kilomètres s’étend de l’endroit appelé Arc de Triomphe à la Concorde et constitue une rue incontournable lorsque vous venez en France.

Qu’est-ce qui est célèbre à Paris pour le shopping ?

Certaines des boutiques les plus célèbres de Paris pour faire du shopping sont le Boulevard Saint Germain, Rue Du Commerce, Les Halles, Le Marais, Triangle d’Or, Rue De Rivoli, Marché aux puces de Saint-Ouen et Boulevard Haussmann.

Quelle est la boutique la plus célèbre de France ?

Il y a beaucoup de magasins célèbres en France. Vous avez le Bon Marché, le BVH, les Galeries Lafayette et le Printemps qui sont populaires dans le monde entier et font la renommée de Paris.

Que dois-je acheter à Paris ?

Vous pouvez acheter beaucoup de choses à Pari comme acheter du fromage Reblochon, découvrir la collection de Merci-Merci, trouver un souvenir unique à Marché-aux-Puces, acheter un seau à champagne vintage, investir dans un livre d’occasion chez les Bouquinistes, bien sûr faire le plein de vin français et succomber à la magie du macarons authentiques.

Les marques Designer sont-elles moins chères à Paris ?

Oui, sans aucun doute. Quand on est à Paris, les marques de luxe sont moins chères à Paris. Si vous voulez un sac à main de créateur, soyez Assurez-vous de l’acheter directement à Paris car elle est connue à juste titre comme la capitale mondiale de la mode.

Paris est-il plus cher que Londres ?

Paris est la 24e ville la plus chère du monde. Londres est un peu moins chère que New York et moins chère que Paris. Donc oui, selon le rapport du recensement, Paris est comparativement cher à Londres.

