Vous connaissez certainement Kimberly Anne Scott. Il s’agit bien sûr de l’ex-femme du rappeur international Eminem. Cependant, vous n’avez pas certainement des informations sur ce qu’elle fait de sa vie après sa séparation avec l’artiste. Notez que la situation de Kimberly Anne Scott après son divorce est assez mitigée. Pour en savoir plus, consultez ce guide mis à votre disposition.

Que fait l’ex-femme d’Eminem, Kimberly Anne Scott de sa vie maintenant ?

À la suite de l’arrêt de sa vie amoureuse avec Eminem, il serait important de savoir ce que Kimberly Anne Scott fait actuellement. Retenez que l’ex-femme du rappeur n’a pas eu une vie rose après sa séparation avec son ex-mari. Elle a en effet connu d’énormes problèmes avec la justice. En effet, il a été retrouvé sur elle des stupéfiants.

A voir aussi : Les banques en ligne : une manière plus rapide d’effectuer ses transactions

Ce qui a conduit à son arrestation. De même, Kimberly s’est fait arrêter, car elle a ingurgité des produits DUI. Sur une émission télévisée, l’ex-femme d’Eminem a tenté de donner une explication à tout cela. Elle expliqua aux médias qu’elle avait fait cela en 2015 afin de se suicider.

Retenez que cette dame a fait une reconversion professionnelle. Elle est désormais écrivaine. Sa bibliothèque personnelle enregistre plus d’une douzaine de livres. Vous devez savoir que la séparation de ces deux ex-amoureux n’a pas d’impact sur leur amitié.

A lire également : 13 applications pour consommer plus responsible

Quelle est la biographie de Kimberly Anne Scott ?

L’ex-femme d’Eminem est une personne au caractère dur. Lorsque vous lisez l’expression « épousé une première fois », comprenez que le couple a connu deux mariages et deux divorces. La femme dont il s’agit ici a vu le jour un 9 janvier 1975 aux États-Unis à Michigan.

Elle a été connue du public en raison de sa vie amoureuse avec Eminem qui est un rappeur de renom. Ses parents sont Kathleen Sluck et Casmir Sluck et elle a une sœur jumelle.

Pour rappel, la mère de Kimberly s’est séparée de son père biologique puisque ce dernier était un véritable alcoolique. Ce qui jouera certainement sur la vie de l’ex-femme d’Eminem. En effet, suite à sa séparation avec le rappeur, Kimberly Anne Scott s’est également jetée dans l’océan éthylique.

La rencontre d’Eminem et de Kimberly Anne Scott a eu lieu quand les deux avaient respectivement 15 ans et 13 ans. C’était le cadre scolaire qui faisait que ces personnes se rencontraient régulièrement. En effet, Kimberly Anne Scott avait fréquenté le même lycée que son ex-mari. Il s’agit de Lincoln High School.

Cette rencontre avait eu lieu à la fin des années 80 où les tourtereaux se voyaient déjà pour parler de tout et surtout de l’amour. Ce qui s’est réalisé plus tard, car ils finiront par se marier. De leur union sortit Hailie Jade. Cette dernière a vu le jour en 1995 et se porte bien.

Il est primordial de savoir que Kimberly Anne Scott était tombée enceinte d’un autre homme même quand elle était avec Eminem. Cet épisode avait eu lieu au moment où le rappeur travaillait en tant que barman. Son génie d’artiste était apprécié par le producteur Marky Bass qui décida de l’aider. Par la suite, la petite amie du rappeur tomba enceinte du garçon de cet homme producteur.

Que savoir de la vie d’Eminem ?

Au lycée, rien ne montrait qu’Eminem allait devenir un rappeur international. L’homme dont il s’agit est né le 17 octobre 1972 à Saint-Joseph dans la ville du Missouri aux États-Unis. Depuis son enfance, il s’intéressait déjà au rap. Ce qu’il a d’ailleurs montré à la face du monde des années après en devenant l’artiste rappeur le plus rapide au monde.

Oui, il l’est, car en 30 secondes seulement, cet artiste est capable de faire sortir 224 mots. Ce record est indomptable depuis des lustres. De son vrai nom Marshall Bruce Mathers III, Eminem est à la fois un acteur et un producteur. Il est également un fondateur d’une société de production de disque.

Vous savez déjà que sa vie amoureuse fut majoritairement aux côtés de Kimberly Anne Scott. Notez qu’Eminem a produit entre 1996 et 2020 11 albums studio ainsi que 7 compilations. Il jouera des rôles dans plus de 16 œuvres cinématographiques. La liste des œuvres de son palmarès n’est pas exhaustive.