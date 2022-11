Le mode et le stylisme féminin connaissent actuellement une révolution impressionnante grâce à l’apparition d’une nouvelle tendance. Rendue notoire par Emma Watson, Chanel et Michelle Williams, la coupe courte rasée est actuellement un style de coiffure très prisée. Elle confère une certaine élégance mêlée à l’originalité permettant ainsi de raffiner l’esthétique de la beauté féminine. Précédemment adoptée par les femmes voulant paraître simples, la coupe courte se fait de nouvelles adeptes en raison de sa notoriété actuelle. Elle est disponible en divers modèles. Cet article vous fournit le top 5 des plus élégants afin de vous aider à opérer un choix.

Le carré cheveux bouclés

Très souvent, pour mettre en avant son côté séduisant, la coupe courte est associée à l’ajout de mèche plus ou moins longue qui pourrait être balayée de revers et afficher la radiance de ce style. Mais récemment, la mèche n’est plus essentielle pour démontrer la finesse de la beauté de la coupe courte. Avec la coupe carrée cheveux bouclés, les femmes parviennent à faire preuve de transition d’une certaine douceur épicée.

A lire aussi : Tendance mode : comment porter le blouson biker en cuir ?

Que vos cheveux soient naturellement bouclés ou non, vous pouvez adopter cette coupe si vous avez une forme capillaire ronde, carrée et un peu volumineuse. Ainsi, le coiffeur-visagiste se chargera de raser soit le côté droit ou gauche de votre tête et y ajouter une teinte de couleur captivante.

Ensuite, grâce aux produits, il activera le bouclement du reste des cheveux après avoir réduit à l’aide de paires de ciseaux leurs tailles. Ce style de coupe est très notoire et adopté par une kyrielle de femmes en raison de son caractère classique et esthétique.

A découvrir également : La glass skin des Corennes pour une peau parfaite

Le Bob pixie rasé et découpé en désordre

Vous souhaitez vous démarquer et vous faire remarquer dans votre lieu de travail ou d’étude en misant sur la fashion ? La coupe Bob pixie est l’idéal pour vous. En effet, il s’agit d’une coupe servant à donner un aspect de désordre à votre chevelure.

À l’aide de ciseaux ou de lames, plusieurs parties des cheveux sont retranchées en équilibre, mais en désordre de sorte à créer un brouhaha dans l’esprit de celui qui les verra. Pendant que certains de vos cheveux sont taillés à l’aide de ciseaux, d’autres par contre sont soigneusement rasés. La partie rasée peut être tatouée sur demande.

La coupe ultra courte en style garçon

Envie d’avoir un look élégant et masculin ? La coupe ultra courte en style garçon est disponible pour vous. En plus de vous faire paraître simple et organisée, elle est adaptée à tous les profils. C’est une coupe généralement adoptée par les femmes politiciennes et militantes des droits féminins.

Elle est de nos jours en propension et certaines femmes, pour se démarquer du lot, améliorent le style à leur niveau. En effet, en dehors de raser complètement une partie de la chevelure, elles ajoutent des raies de sensualité et de passion teintées de douceur afin de paraître cérémonieuses.

L’undercut avec du cisaillement

Que ce soit au style pixie, garçon, à la frange ou au style désordre de plage, la coupe de cheveux courte offre une ribambelle de déclinaisons attirantes et infinies. L’undercut fait partie des styles les plus tenaces et tendances. Sa notoriété s’est répandue dans le monde grâce à la star Rihanna qui l’a nommé le style de coupe de dessous.

C’est une coupe consistant à raser totalement une ou deux parties de vos cheveux et soutenir le reste avec des franges ou de la mèche. Parfaite pour le printemps ou l’été, cette coupe favorise la mise en valeur des cheveux dotés d’une crinière afro très lisse.

Le whisky rasé

Particulièrement destiné aux femmes désirant mettre en avant leurs nuques ou tempes rasées, ce style de coupe de cheveux courte pour femme était à la mode vers la fin de 2017. Il continue cependant d’être adopté par certaines femmes en raison de sa forme asymétrique. Filles ou femmes, vous pouvez l’adopter vous aussi et la révolutionner en optant pour son modèle court.

De même, si vous avez envie de faire partie des femmes élégantes et attirantes qui vont faire tourner les têtes cet été, commencez dès maintenant par choisir la meilleure coupe courte de cheveux rasée qui correspond à votre personne.