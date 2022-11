Quel cadeau offrir pour les 1 an de couple ?

La première année de mariage est un moment particulier qui doit être immortalisée par un cadeau. Ce geste doit avoir une signification symbolique, en tenant compte de la valeur sentimentale de ce moment. Le vrai problème est que beaucoup de personnes ne savent pas quoi offrir à cette occasion. D’autres déçoivent leur partenaire en lui offrant un cadeau qui n’est tout simplement pas à la hauteur. Retrouvez dans cet article, nos idées de cadeaux pour fêter les 1 an de votre couple.

Coordonnées de votre premier baiser

L’un des meilleurs cadeaux d’anniversaire que vous pouvez offrir est un poster avec les coordonnées de votre premier baiser. Si vous ne vous connaissez pas depuis si longtemps, c’est agréable de le recevoir. Mais lorsque vous êtes mariés depuis 20 ans, cela devient encore plus spécial !

C’est plus qu’un simple poster. C’est la preuve d’amour ultime. Car elle montre à votre partenaire qu’après tout ce temps, vous vous souvenez encore de l’endroit de votre premier baiser. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer votre amour !

Boîte à fleurs

Il n’y a pas de meilleure façon de gâter votre femme qu’avec une boîte remplie de roses. Offrez-lui ce cadeau d’anniversaire de mariage original et montrez-lui à quel point elle compte pour vous !

Selon la boîte que vous achetez, il y a différentes fleurs. Cela en fait un cadeau parfait pour votre premier anniversaire de mariage. Chaque rose peut symboliser un moment où elle a fait de vous l’homme/femme le plus heureux du monde. Ce geste romantique ne la laissera certainement pas indifférente !

Week-end romantique avec dîner

Le bon Bongo « Week-end romantique avec dîner » est un cadeau qui fait toujours plaisir. Car qui n’aime pas la bonne cuisine et la détente ? Laissez votre partenaire choisir entre différents lieux enchanteurs. Ensuite, vivez ensemble un week-end magique que vous n’oublierez jamais !

C’est également une excellente idée de cadeau d’anniversaire de mariage pour vos parents ou tout autre couple que vous connaissez. Vous pouvez choisir vous-même le montant du bon d’achat.

Boîte-cadeau pour le chocolat chaud

Pour les amateurs de chocolat chaud, il existe le coffret-cadeau chocolat chaud. Faites plaisir à votre préférée avec un paquet contenant plusieurs chocolats. Ceux-ci spécialement conçus pour être collés dans du lait chaud.

C’est un beau cadeau si vous avez un petit budget, mais que vous voulez quand même gâter votre proche. Bien sûr, vous pouvez aussi l’utiliser comme un cadeau à offrir !

Notre voyage ensemble – livret

Si vous êtes mariés depuis 1 an ou plus un livret est un excellent cadeau d’anniversaire de mariage. L’objectif est de vous permettre de rassembler des photos et d’autres souvenirs amusants à ajouter. Le résultat final est un beau livre à chérir pour toujours.

Pour en faire un cadeau original, il est important que vous gardiez trace des dates et des moments importants. Pensez à l’addition du premier dîner ensemble, aux premières places de cinéma, aux photos de vos voyages, etc. Cela demande beaucoup d’énergie et d’amour. Mais, quand vous voyez le visage de votre partenaire, vous savez que cela en valait la peine !

Valise de voyage spéciale

Votre mari ou votre femme est un explorateur du monde ? Alors, vous lui ferez le plus grand plaisir en lui offrant une valise de voyage de haute qualité. Il ne s’agit pas d’une simple valise. Mais, d’un luxueux modèle personnalisé que vous remplissez de toutes sortes de matériel de voyage. Pour les plus aventureux, vous pouvez également choisir un sac à dos. C’est quelque chose qu’ils n’attendent certainement pas !

Si vous voulez surprendre votre partenaire encore plus, vous pouvez acheter deux billets supplémentaires. Réservez une destination spéciale et laissez-le deviner où vous allez en fonction des articles de voyage. Avec un bon bandeau, des bouchons d’oreille et beaucoup de chance, la destination restera longtemps secrète. L’une des meilleures idées de cadeau d’anniversaire de mariage.

Set de massage Sweet Heart

L’une des meilleures idées de cadeau pour votre anniversaire de mariage est un set de massage. Cela ne coûte pas cher et crée des moments inoubliables ensemble.

Le set contient différents types d’huiles de massage et d’autres produits pour le corps. En bref, tout ce dont vous avez besoin pour gâter votre partenaire. Idéal pour raviver la passion !