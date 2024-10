Comment dénicher sa coupe de cheveux pour homme selon la morphologie de son visage ?

Trouver la coupe de cheveux idéale peut transformer l’apparence d’un homme en accentuant ses traits naturels. Un visage carré se mariera parfaitement avec une coupe douce et arrondie pour adoucir les angles marqués, tandis qu’un visage rond bénéficiera d’une coiffure plus structurée pour allonger les traits.

Pour ceux avec une forme de visage ovale, presque toutes les coupes conviennent, offrant une flexibilité inégalée. En revanche, les visages en forme de cœur devraient privilégier des styles qui fournissent du volume au niveau du menton pour équilibrer la largeur du front. Adapter sa coiffure à la morphologie de son visage est essentiel pour révéler son plein potentiel esthétique.

Identifier la forme de son visage

Pour déterminer la coupe de cheveux idéale, commencez par identifier la forme de votre visage. Utilisez un mètre de couturier et un miroir pour mesurer et observer les proportions de votre visage. Voici les caractéristiques spécifiques pour chaque type de visage :

Visage rond : caractérisé par une mâchoire et des pommettes arrondies.

: caractérisé par une mâchoire et des pommettes arrondies. Visage carré : reconnaissable à une mâchoire carrée et des pommettes alignées.

: reconnaissable à une mâchoire carrée et des pommettes alignées. Visage ovale : se distingue par une mâchoire et un menton légèrement arrondis.

: se distingue par une mâchoire et un menton légèrement arrondis. Visage oblong : longueur plus marquée avec une mâchoire et des pommettes de même largeur.

: longueur plus marquée avec une mâchoire et des pommettes de même largeur. Visage triangle inversé : caractérisé par une mâchoire proéminente et un menton pointu.

: caractérisé par une mâchoire proéminente et un menton pointu. Visage diamant : présente des pommettes larges et une mâchoire allongée.

Pour mesurer correctement, placez le mètre de couturier sur votre front, vos pommettes, votre mâchoire et la longueur de votre visage. Notez les mesures et comparez-les avec les caractéristiques ci-dessus pour identifier votre type de visage.

Outils nécessaires

Mètre de couturier : utilisé pour mesurer le visage.

: utilisé pour mesurer le visage. Miroir : indispensable pour observer et analyser les traits de votre visage.

Le visage rond est souvent plus large au niveau des pommettes, tandis que le visage carré présente une mâchoire bien définie. Le visage ovale, quant à lui, est équilibré avec des traits adoucis. Le visage oblong est plus long que large, et le visage diamant se distingue par des pommettes saillantes et une mâchoire étroite.

Identifiez votre morphologie pour faire le bon choix en matière de coupe de cheveux.

Les coupes de cheveux adaptées à chaque morphologie

Pour un visage rond, privilégiez une coupe dégradée avec du volume sur le dessus pour allonger la silhouette. Évitez les franges droites qui accentuent la rondeur. Optez pour des côtés courts avec une longueur sur le dessus.

Le visage carré bénéficie d’une coupe plus douce. Des cheveux légèrement ondulés ou des mèches désordonnées adoucissent les angles de la mâchoire. Un dégradé léger sur les côtés et du volume sur le dessus créent une harmonie visuelle.

Les visages ovales ont la chance de pouvoir tout se permettre. Cheveux longs, courts, bouclés ou raides, tout est possible. Une coupe dégradée ou une coiffure légèrement en arrière mettra en valeur les traits équilibrés de ce type de visage.

Pour les visages oblongs, une coupe avec du volume sur les côtés et moins de longueur sur le dessus est idéale. Cela aide à réduire l’impression de longueur. Évitez les cheveux trop longs ou les coupes rasées qui accentuent la forme allongée.

Les visages en triangle inversé nécessitent une coupe qui équilibre le front large et le menton pointu. Privilégiez des coupes avec du volume sur les côtés et une longueur moyenne sur le dessus. Les franges peuvent aussi être une option intéressante.

Pour un visage diamant, misez sur des coupes qui adoucissent les pommettes et allongent la mâchoire. Les cheveux mi-longs avec des mèches légères et dégradées créent un effet harmonieux. Évitez les coupes trop courtes qui mettent en évidence les angles du visage.

Morphologie Coupe conseillée Visage rond Dégradé avec volume sur le dessus Visage carré Ondulations ou mèches désordonnées Visage ovale Dégradé ou coiffure en arrière Visage oblong Volume sur les côtés, moins de longueur sur le dessus Visage triangle inversé Volume sur les côtés, longueur moyenne sur le dessus Visage diamant Cheveux mi-longs, mèches légères

Conseils pour choisir et entretenir sa coupe de cheveux

Pour choisir la coupe parfaite, commencez par identifier la forme de votre visage. Utilisez un mètre de couturier pour mesurer les dimensions et un miroir pour observer les contours. Un visage rond se distingue par une mâchoire et des pommettes arrondies, tandis qu’un visage carré présente une mâchoire carrée et des pommettes alignées. Le visage ovale a des traits légèrement arrondis, et le visage oblong affiche des proportions équivalentes entre mâchoire et pommettes. Le visage triangle inversé combine une mâchoire proéminente et un menton pointu, alors que le visage diamant se caractérise par des pommettes larges et une mâchoire allongée.

Produits essentiels pour l’entretien

Shampooing : utilisé pour laver les cheveux, il faut choisir un produit adapté à votre type de cheveux.

: utilisé pour laver les cheveux, il faut choisir un produit adapté à votre type de cheveux. Après-shampooing : hydrate et nourrit les cheveux, rendant les mèches plus douces et plus faciles à coiffer.

: hydrate et nourrit les cheveux, rendant les mèches plus douces et plus faciles à coiffer. Produits fixants : cire, gel, pâte, ces produits aident à styliser et à maintenir la coupe en place.

Coupe et entretien régulier

Un coiffeur professionnel est votre meilleur allié pour obtenir une coupe adaptée à votre morphologie faciale. N’hésitez pas à discuter de vos attentes et à montrer des exemples de styles que vous aimez. Utilisez une tondeuse pour entretenir les côtés et la nuque entre les visites chez le coiffeur.

Assurez-vous de suivre une routine de soins adaptée à votre type de cheveux pour maintenir la santé et l’éclat de votre coupe. Hydratez avec un après-shampooing et stylisez avec des produits fixants pour obtenir le look désiré.