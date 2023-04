Quelles sont les vertus de la séance de flottaison ?

La séance de flottaison est une pratique qui offre de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit. Elle est connue pour ses effets relaxants, mais ses avantages vont bien au-delà. En effet, elle peut être utilisée pour :

soulager la douleur,

réduire le stress et l’anxiété,

améliorer la concentration et la méditation,

et même aider à la récupération musculaire.

Caisson d’isolation : d’où vient-il ?

Les chercheurs américains des années 50 ont conçu un caisson rempli d’eau pour libérer le corps et le cerveau de toute perturbation extérieure. Les sujets y étaient totalement immergés avec un casque servant à respirer. Malgré ce système, le bruit des masques et la crainte de se noyer rendaient les résultats peu probants.

À partir des années 80, le modèle d’espace de flottaison s’est amélioré grâce à l’ajout de sel d’Epsom, qui permet une flottabilité sans effort. Des caissons étroits et peu profonds sont apparus en grand nombre aux États-Unis. Actuellement, il est possible de profiter des mêmes bienfaits dans un réel bassin de flottaison plus spacieux et moins anxiogène. Pour aller plus loin, vous pouvez en savoir davantage sur http://www.graviti.fr/flotter-chez-graviti/.

Expérimenter les avantages de l’isolation sensorielle

Avant de s’intéresser à la flottaison qui, sans aucun doute, est le point fort de cette expérience, il est essentiel de prendre en compte chacun des sens, car bien que chacun soit perturbateur dans notre vie quotidienne, c’est leur absence simultanée qui fait de ce moment si spécial et inoubliable.

Le silence

Lorsqu’on explique à quelqu’un comment utiliser le bassin, on parle généralement d’abord l’eau et la sensation de flotter qu’elle procure. Pourtant, le fait que ce lieu soit silencieux permet à ses utilisateurs d’entrer dans un état de détente.

Dans ce monde si bruyant, il est parfois difficile de trouver le calme nécessaire pour se recentrer. Le bruit peut s’avérer une véritable agression, même lorsqu’on cherche à se détendre, surtout s’il est volontairement et sans aucune gêne provoqué. La raison en est qu’il s’agit d’une manière pour atteindre quelqu’un sans contact physique, une intrusion dans son cercle d’intimité sans y avoir été invité. Le silence devient alors un besoin essentiel, tout comme manger et boire.

Les lumières apaisantes

Les effets de lumière peuvent apporter une sensation de bien-être apaisante. Par exemple, une lumière fluorescente peut vous accompagner lors de votre installation, puis s’estomper progressivement, laissant place à un éclairage scintillant qui vous permet de profiter d’une vue relaxante avec les yeux ouverts ou de vous plonger dans l’obscurité totale en les fermant.

L’apesanteur

L’expérience la plus recherchée et la plus difficile à obtenir est l’apesanteur. En entrant dans le bassin, la température de l’eau vous semble élevée, mais elle est en fait optimale (entre 35° et 37°), afin que vous ne soyez pas perturbé et que vous puissiez oublier cet aspect une fois installé, car elle ne changera pas. Une fois installé, vous avez l’impression d’être porté par l’eau.

Votre corps pourra enfin se relaxer et les tensions accumulées disparaître. Cela soulagera votre cerveau et lui permettra de se libérer de la concentration constante qu’il doit maintenir pour vous maintenir en équilibre.