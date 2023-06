Les incontournables de la mode pour être tendance cette saison

L’automne approche à grands pas, et il est temps de se préparer à adapter sa garde-robe aux tendances de la saison. Chaque année, les créateurs et les influenceurs dévoilent les pièces phares à adopter pour être à la pointe de la mode. Couleurs, coupes, imprimés et accessoires, rien n’échappe à l’œil des passionnés de style. Alors, quels sont les incontournables à avoir absolument dans son dressing pour rester branché cet automne ? Voici un aperçu des indispensables pour allier confort et élégance sans faire de faux pas fashion.

Mode : les tendances incontournables de la saison

Les tendances phares de la saison sont marquées par l’omniprésence du style rétro, avec des coupes et des imprimés qui rappellent les années 70. Les pantalons flare font leur grand retour, ainsi que les robes longues à imprimé floral et les blouses bouffantes à manches ballon. Le cuir est aussi très présent cette saison, sous forme de jupes ou de vestes en simili-cuir.

A voir aussi : Où acheter des vêtements à Paris ?

Côté couleurs et motifs, le beige est une teinte omniprésente dans toutes les catégories d’habillement • vêtements, chaussures et accessoires. Le bleu marine se décline aussi sous toutes ses nuances pour un rendu chic et sobre. Les motifs animaliers ont toujours autant la cote (le léopard notamment), mais il faut savoir doser leur utilisation pour éviter le too much.

Parmi les pièces incontournables à avoir dans sa garde-robe cet automne figurent le trench-coat classique revisité en version oversize ou colorée pour apporter une touche d’originalité au look casual-chic. La robe pull en maille douce sera idéale lors des jours froids tout comme la jupe midi portée avec un gros pull emmitouflant !

A découvrir également : Les vêtements tendance de cet hiver

Côté accessoires indispensables pour parfaire son look, on retrouve des bottines confortables aux talons carrés, sans oublier les sacs bananes qui restent encore largement plébiscités même s’ils sont controversés ! Toutefois, ces éléments ne constituent bien évidemment qu’une sélection non exhaustive : chacun peut trouver sa propre manière de suivre ces tendances tout en conservant sa propre personnalité. Que vous soyez adepte d’un look épuré ou que vous préfériez un style plus excentrique, il y en a pour tous les goûts cette saison.

Couleurs et motifs : les choix à adopter pour être tendance

En termes de motifs, les pois font leur grand retour sur les podiums et dans les rayons des boutiques. Les imprimés à fleurs pourront aussi être arborés avec élégance. Pour un look plus audacieux, il est possible d’opter pour des motifs géométriques ou psychédéliques.

Du côté des couleurs, le blanc ne perd pas sa place dans la liste des teintes tendances de cette saison. Le violet sera aussi très présent sous toutes ses nuances allant du lavande au prune en passant par l’ultra-violet. Une couleur qui rendra sans nul doute vos tenues plus vibrantes tout en apportant une touche de profondeur.

Pour celles et ceux qui préfèrent rester neutres, le noir reste une valeur sûre, mais pourquoi ne pas tenter un gris anthracite ? Cette nuance deviendra vite votre nouvelle obsession !

Les accessoires sont tout aussi importants que les vêtements lorsqu’il s’agit de créer un look tendance cet automne. Les chapeaux fedora feront leur grand retour, ainsi que les lunettes XXL pour donner du caractère à n’importe quelle tenue. Les sacs se parent quant à eux de chaînes dorées et argentées pour ajouter une touche chic et sophistiquée aux looks.

Cette saison regorge d’options variées permettant à chacun(e) d’affirmer son style personnel tout en suivant certaines tendances phares telles que le style rétro revisité ou encore l’utilisation de couleurs intenses comme le violet ou l’accord noir/blanc/gris qui fonctionne toujours aussi bien ensemble. Les accessoires ne sont pas en reste et permettent de peaufiner chaque tenue pour un look pointu, élégant ou original selon les envies et l’humeur du moment.

Mode : les pièces à absolument avoir dans son dressing

Pour les femmes, une robe midi est indispensable cette saison. Elle se décline dans toutes les couleurs et tous les motifs pour s’adapter à tous les styles et occasions : imprimée fleurie, avec des pois ou encore unie dans des teintes sobres. Elle peut être portée aussi bien avec des bottines qu’avec des baskets pour un look décontracté.

Le pantalon en cuir est aussi de retour cette saison. Qu’il soit noir, marron ou rouge bordeaux, il apporte une touche rock à n’importe quelle tenue tout en restant élégant • parfait pour travailler comme pour sortir le soir !

Les hommes ne sont pas en reste et peuvent investir dans une veste militaire. Cette pièce intemporelle revient sur le devant de la scène mode cet automne/hiver. Elle peut être portée avec un jean brut ou beige ainsi qu’un t-shirt uni.

La chemise en flanelle sera aussi très prisée cette saison par nos amis masculins. En plus d’être ultra confortable grâce à sa matière douce et chaude, elle permettra d’afficher un style casual chic dès que vous la mettrez sur le dos.

Impossible de parler des incontournables de la mode sans évoquer les baskets blanches. Ces chaussures pratiques conviennent autant aux looks sportswear qu’aux tenues plus habillées, comme lorsqu’on associe une paire de baskets blanches propres avec un costume relativement sobre mais toutefois élégant.

Que vous soyez plutôt robe midi ou veste militaire, pantalon en cuir ou chemise en flanelle, il y a forcément une pièce incontournable à ajouter dans votre garde-robe pour être tendance cette saison.

Accessoires mode : les indispensables pour sublimer son look

En plus des pièces de vêtements indispensables pour être tendance cette saison, certains accessoires sont aussi à avoir absolument dans sa garde-robe.

Pour les femmes, on pense tout d’abord aux boucles d’oreilles géométriques. Ces bijoux apportent une touche d’originalité et de modernité à n’importe quelle tenue. Un autre incontournable est le sac en cuir noir : pratique et élégant, il se marie avec toutes les tenues. Un foulard léger permettra de parfaire son look en apportant une touche colorée ou originale.

Du côté des hommes, la montre-bracelet reste l’un des accessoires indispensables pour finir une tenue soignée. On optera plutôt pour des modèles minimalistes ou vintage selon ses préférences. Un bonnet ou une casquette peut aussi faire toute la différence sur un look casual-chic !

Le porte-monnaie en cuir peut aussi être considéré comme un accessoire indispensable, tant pour les hommes que pour les femmes, car il peut ajouter du style tout en étant pratique au quotidien.

Il ne faut pas oublier que les chaussures sont souvent ce qui attirent l’œil dans un premier temps chez quelqu’un, donc investir dans une belle paire de chaussures est crucial si vous voulez compléter votre look cet automne/hiver. Les bottines noires seront parfaitement assorties à tous types de vêtements, tandis qu’une paire de baskets blanches donnera du pep’s !

Avec ces quelques accessoires, vous pouvez être certain(e) d’avoir un look tendance et stylé. Que ce soit pour aller travailler ou sortir le soir, ces pièces incontournables sauront sublimer votre tenue.