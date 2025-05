Foulards infinis : tendance mode ou démodée ? Décryptage fashion

Il y a des accessoires qu’on croyait relégués dans les archives d’Instagram, et pourtant, ils s’accrochent. Le foulard infini – ce tube de tissu sans commencement ni fin – continue de s’enrouler autour des cous citadins, à l’ombre des vestes oversize et des chapeaux bob. Autrefois star incontestée des années 2010, il divise aujourd’hui la planète mode : totem d’audace ou fantôme d’une époque révolue ?

Dans un paysage saturé de tendances-éclair et de micro-modes, ce cercle de douceur ne laisse personne indifférent. Certains le plébiscitent pour son confort enveloppant, sa capacité à métamorphoser n’importe quel look. D’autres, lassés de sa silhouette en boucle, préfèrent le ranger loin des projecteurs. Alors, le foulard infini a-t-il encore une carte à jouer dans le grand jeu de la mode ?

A lire aussi : Comment choisir la montre idéale pour un homme ?

Le foulard infini : retour sur une pièce iconique

On l’appelle foulard infini, snood pour les initiés. À la charnière des années 2010, il s’impose comme un OVNI dans l’univers de la mode. Oubliée, la petite soie carrée de nos mères. Place à la boucle continue, adoptée aussi bien à Brooklyn qu’à Paris, qui réinvente l’accessoire autour de la praticité et du style. Les créateurs s’en emparent, le déclinent en version XXL ou minimaliste, le glissent dans chaque collection comme un clin d’œil à l’air du temps.

Tendance : le foulard infini se fait manifeste d’une nouvelle tendance mode , urbaine, décontractée, mais jamais négligée.

: le foulard infini se fait manifeste d’une , urbaine, décontractée, mais jamais négligée. Mode : sa force ? Il s’adapte à toutes les saisons et tous les climats. Sur un manteau d’hiver ou une veste légère, il suit les valises de Paris à Tokyo.

: sa force ? Il s’adapte à toutes les saisons et tous les climats. Sur un manteau d’hiver ou une veste légère, il suit les valises de Paris à Tokyo. Accessoires : c’est le caméléon des accessoires, capable de dynamiser un look monochrome ou d’adoucir une allure stricte en une seconde.

En France, toujours à l’affût de la nouveauté, le foulard infini s’est vite imposé. Sur les podiums comme au coin des rues, il traverse les saisons avec une étonnante longévité. Son succès ne se limite pas à un simple engouement : sa praticité et sa polyvalence séduisent durablement une partie de la scène fashion. Les créateurs, eux, expérimentent : maille épaisse, jersey aérien, cachemire moelleux, palette chromatique sans cesse renouvelée. Pas étonnant qu’il soit devenu l’accessoire qui ne s’éclipse jamais vraiment, oscillant entre emblème de la tendance et pied de nez à la dictature du neuf.

A découvrir également : Lunettes de soleil : bien les porter pour un style irrésistible !

Pourquoi cet accessoire divise-t-il autant les fashionistas ?

Impossible de rester neutre : dans la fashion sphère, le foulard infini cristallise les passions. Ses fans louent son élégance sans effort, sa capacité à transformer une silhouette en quelques secondes. Les puristes, eux, dénoncent une solution facile, voire un abandon de la créativité vestimentaire. Le débat s’invite dans les vestiaires, s’enflamme sur les réseaux sociaux, chacun campant sur ses positions.

Pour ses inconditionnels, il révèle le style personnel , apporte à un simple jean une allure sophistiquée – la preuve qu’on peut avoir du goût sans multiplier les artifices.

, apporte à un simple jean une – la preuve qu’on peut avoir du goût sans multiplier les artifices. Pour ses détracteurs, il nivelle les looks, gomme les singularités, brouille la frontière entre accessoire pointu et simple outil de confort.

La question de la mode durable ajoute du piment à la controverse. Les adeptes du « moins mais mieux » voient dans le foulard infini un investissement malin, à conserver d’une saison à l’autre. Ceux qui regrettent le foulard classique parlent de perte de poésie, du geste oublié, du pli travaillé. Le débat ne faiblit pas : certains stylistes le twistent à l’envi, jouent sur les matières et les volumes. D’autres préfèrent miser sur le retour du carré de soie, accessoire du détail et de la subtilité. Ainsi, le foulard infini s’impose comme l’objet de toutes les expérimentations et de toutes les fractures stylistiques.

Zoom sur les tendances 2024 : le foulard infini revisité

Saison Couleurs dominantes Matières Défilés marquants Automne-hiver ocres, bleu glacier, framboise laine mérinos, cachemire, velours côtelé Paris Fashion Week, Milan Printemps-été ivoire, pistache, corail voile de coton, soie lavée Cannes, New York

Un accessoire réinterprété par les créateurs

Sur les podiums de la fashion week paris, le foulard infini n’a plus rien d’un accessoire timide. Exit la version sage, place aux volumes spectaculaires, aux teintes assumées, aux motifs qui claquent. Les nouvelles collections automne-hiver l’associent à des silhouettes pointues, parfois même à des chaussures à plateforme ou à des maillots de bain pour la saison chaude. À Cannes comme sur les trottoirs parisiens, il s’invite dans toutes les discussions sur les tendances mode à adopter.

Certains designers le transforment en capuche intégrée, le fusionnent avec le manteau ou l’enroulent façon écharpe-bijou, brouillant les frontières entre accessoire et vêtement.

Les couleurs vitaminées, les matières raffinées prennent le dessus, bien loin de la fast-fashion et de la monotonie.

La fashion week voit dans le foulard infini un terrain d’expérimentation joyeux. Les maisons Balenciaga ou Jacquemus, par exemple, jouent la carte de la superposition sur des tenues unisexes. La tendance 2024 ? Mixer, bousculer, réinventer – tout sauf la facilité.

Conseils pour adopter (ou éviter) le foulard infini selon votre style

Pour les adeptes du minimalisme

Optez pour un foulard infini uni, en laine fine ou cachemire, porté en double tour sur un blanc éclatant ou un jean brut. Oubliez les motifs tapageurs : ici, la pièce doit sublimer une robe noire ou un tailleur net, sans jamais voler la vedette.

Pour les nostalgiques des années Bardot

Jouez la carte rétro en associant foulard infini, robe légère et baskets blanches. Le tout rehaussé de lunettes oversize, pour une allure Côte d’Azur ou Paris, façon Brigitte Bardot. Un clin d’œil vintage qui ne manque pas de panache.

Pour les créatifs de la fashion sphere

La superposition est votre alliée. Inspirez-vous des shows Jean Paul Gaultier ou Sonia Rykiel : couleurs franches, textures inattendues, foulard détourné en capuche ou ceinture. Du maillot de bain à la robe du soir, les possibilités sont multiples. La fashion week l’affirme : le foulard infini se réinvente à l’infini, du sac à la parure, selon vos envies.

Pensez-y en cadeau pour la fête des mères : privilégiez les versions en soie lavée ou laine mérinos, pour une touche délicate et durable.

Envie de casser les codes ? Testez la version courte, à glisser dans le sac ou à nouer autour du poignet.

Au fond, le foulard infini n’est ni un passage obligé ni un interdit. Il invite chacun à jouer sa partition, à détourner ou délaisser selon l’humeur du jour. Et si la mode n’était finalement qu’une question de mouvement, d’allers-retours, de cercles qui ne se referment jamais vraiment ?