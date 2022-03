Fondu coupe homme : les différents styles de coupes de cheveux

Les hommes font de plus en plus attention à leur look ces dernières décennies. Fini le look standard que tout le monde arbore dès que vous sortez de chez vous ! Aujourd’hui, les styles masculins sont plus personnalisés et chacun essaie de trouver son identité parmi les tendances du moment. Bien évidemment, pour mettre en valeur un style, la coupe de cheveux est un élément clé. Découvrez dans cet article le fondu coupe homme : cette coupe de cheveux dont tout le monde parle.

Qu’est-ce qu’une coiffure homme fondu ?

Au risque d’en décevoir certains, il ne s’agit nullement de mettre de la raclette dans les cheveux. (D’ailleurs, c’est une très mauvaise idée question « odeurs » !) La coupe fondu se décline sous plusieurs appellations : coupe hipster, coupe pompadour, coupe à la new-yorkaise, dégradé américain ou encore undercut.

Peu importe la formule tendance employée par votre coiffeur, sachez que la coiffure homme fondu est une coupe basée sur une diminution progressive du volume de cheveux vers le bas. C’est cette diminution qui va former le dégradé fondu. C’est une coiffure à la fois tendance et pratique (vous n’aurez pas chaud) et qui nécessite très peu d’entretien d’où son succès.

Grâce aux nombreuses déclinaisons qu’offre la coupe homme fondu (raie sur le côté, un dégradé plus ou moins soutenu, etc.), vous pouvez très bien adapter votre coupe à la morphologie de votre visage. Pour les plus téméraires, laissez libre cours à la créativité de votre coiffeur pour vous faire un dégradé unique.

Quelles sont les coupes fondu homme les plus tendance ?

Tout d’abord, il faut savoir que chaque coupe fondu est unique en son genre. Même si elle est très à la mode, vous n’en verrez pas deux qui se ressemblent trait pour trait. Par contre, il y a quand même certaines bases sur lesquelles votre coiffeur peut partir pour les dégradés les plus tendances à savoir : le dégradé classique court ou mi-long, le dégradé avec raie sur côté, le dégradé slick back.

Le dégradé classique est une coupe simple, indémodable et facile à entretenir. En effet, avec un dégradé bien haut, il suffit de coiffer (ou décoiffer selon vos goûts) la partie longue. Un dégradé mi-long permet quant à lui de mettre en valeur vos cheveux longs et pourquoi pas votre barbe.

Un dégradé avec raie sur le côté est une coupe un peu plus branchée que le dégradé classique. Il s’accorde à toutes les morphologies du visage et reste très facile à entretenir. Par contre, il faudra bien peigner vos cheveux pour mettre la raie en valeur. Et l’usage de gel est recommandé pour garder l’effet net.

Un dégradé slick back se démarque des autres dégradés grâce au fait que les cheveux sont lissés vers l’arrière. Son dégradé peut être basse, moyenne ou encore haute. C’est aussi une coupe très appréciée des hommes d’affaires et des cadres en entreprises car elle est très élégante. Pour casser un peu le style dans une ambiance plus décontractée, vous pouvez l’associer à une barbe de trois jours.