Comment réussir une parfaite frange effilée dégradée : astuces et conseils de pro

Porter des franges n’est pas facile et pourtant c’est la tendance capillaire par excellence ces dernières années, accompagnant toutes les coupes de cheveux que l’on peut imaginer, et leur donnant cet effet de jeunesse et de fraîcheur qui parvient à renouveler le style sans toucher à la longueur avec une coupe simple, mais précise.

Alors, comment réussir une parfaite frange effilée dégradée ? Suivez les astuces et conseils de pro.

La frange parfaite, ce qu’il faut savoir

La frange classique, droite et touffue, ne convient pas à tous les visages, mais elle convient aux visages allongés, car elle arrondit les traits ; en revanche, la frange courte, avec des longueurs un peu longues intégrées dans la chevelure et un centre plus court, est très polyvalente, met en valeur la zone des pommettes et convient parfaitement aux visages carrés ou ronds.

Entre ces deux extrêmes, le plus difficile, nous trouvons la frange effilée dégradée ou irrégulière, avec la partie en différentes longueurs, chic et innovante pour les visages carrés ou ronds, très court, qui convient généralement aux crinières midi avec des coupes très droites, sur les visages ovales.

Planifiez vos visites chez le coiffeur

Appelez cela comme vous voulez : rafraîchir la coupe, la retoucher ou l’entretenir. Si vous optez pour des franges, prévoyez une visite chez le coiffeur toutes les 4 à 6 semaines pour les maintenir en forme.

Et lorsqu’il s’agit de franges, la taille compte : un centimètre peut faire la différence entre un look cool et celui d’un chien d’eau exagéré.

Si vous coupez votre frange effilée et dégradée vous-même, mieux vaut le faire à sec que mouillé. Et toujours très lentement. Millimètre par millimètre.

Et investissez dans une paire de ciseaux spécifique pour les cheveux (et ne coupez rien d’autre avec. Même pas du papier. Enfin, surtout pas de papier…). Non, les ciseaux de bricolage ne font pas l’affaire, pas plus que les ciseaux de cuisine.

Trucs et astuces pour coiffer la frange parfaite

Une fois que vous avez choisi la frange qui vous convient le mieux, vous devez savoir comment l’entretenir et la coiffer, sans oublier, qu’elle s’accompagne généralement de tourbillons sur le devant.

C’est précisément pour cette raison que « l’un des conseils pour la coiffer est sans aucun doute d’utiliser un produit texturisant qui nous aide à lui donner cet aspect un peu plus grunge, car les franges fraîchement lavées ne sont généralement pas très jolies.

En revanche, essayez de peigner la partie supérieure de la frange avec une brosse pour aplatir la racine. C’est aussi une bonne idée de sécher les cheveux du haut vers l’avant, puis de les ouvrir et d’utiliser ensuite un produit pour ajouter de la texture.

Utilisez le produit idéal

La texture et le corps sont essentiels pour obtenir de belles franges. On dit que certains humains ont la chance de naître avec des cheveux qui tombent bien tout seul, sans qu’on leur fasse quoi que ce soit, mais ils en ont de la chance eux.

Si vos cheveux ne sont pas si beaux qu’ils tombent parfaitement sans aide, n’excluez pas de devenir un détective de la coiffure pour trouver le bon produit pour cette zone.

En général, les mousses qui donnent du volume sont les meilleurs produits pour donner à vos cheveux l’aspect frais et rebondi dont ils ont besoin.