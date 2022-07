Comment se passe un retour sur Zalando ?

Parmi les sites de vente de vêtements, chaussures et accessoires en ligne, Zalando est l’un des meilleurs. Il le doit à sa fiabilité, à la qualité de ses services, mais aussi à leurs diversités. Les avantages offerts aux internautes sont nombreux, sans oublier la possibilité de faire le retour d’un article après achat.

Cette dernière est notamment un avantage qui nécessite un processus défini. De plus, il est important de le connaître pour en bénéficier au bon moment. À cet effet, voici comment se passe un retour d’article Zalando.

Acheter un produit sur le site

Le retour est une possibilité non exclue par les autorités de Zalando dans leur service. Cela témoigne de la fiabilité et de la qualité de leur service. Mais avant, vous devrez avoir acheté un article sur le site. L’achat d’un vêtement ou d’un accessoire sur la plateforme Zalando se fait suivant un procédé défini.

Vous devez avoir créé un compte, avec des coordonnées personnelles. Suite à cela, la plateforme vous donne la possibilité d’effectuer vos achats qui vous seront livrés en fonction des détails qui vous seront envoyés par mail.

Être insatisfait de l’article

Pour qu’il y ait un retour, c’est évidemment parce que vous n’êtes pas satisfait du produit. En effet, l’achat en ligne nécessite un certain nombre de détails. Ils sont très importants, surtout lorsqu’il s’agit de l’achat d’un vêtement, d’une chaussure ou des articles liés à l’habillement.

Ainsi, lorsque vous faites le choix d’une tenue qui n’est pas à votre taille par exemple, vous êtes dans l’obligation de rendre cela. Il s’agit donc d’un motif assez suffisant pour enclencher la procédure de retour Zalando.

Faire part du retour Zalando

Une fois que vous avez pris la décision de renvoyer l’article, il faut le faire savoir aux conseillers de la plateforme. Pour ce faire, connectez vous à votre compte Zalando avec vos coordonnées, puis rendez- vous dans la rubrique Renvoyer un article. Ensuite, vous devez faire une sélection des articles que vous désirez renvoyer à la plateforme. Donnez ensuite les raisons de ce retour, avant de confirmer.

Une fois que c’est fait, la plateforme prend connaissance de votre notification et vous répond. La réplique est envoyée dans la rubrique »mes retours’‘. Celle-ci est destinée à vous remettre un bon qui vous permet de retourner l’article.

La disposition du bon de retour permet de faire une impression. Après l’avoir imprimé, vous êtes appelé à le mettre dans le colis apprêté. Vous devez ensuite l’envoyer à la plateforme, par l’entremise des livreurs.

Le délai pour un retour Zalando

Le site Zalando a prévu un retournement des articles dans les avantages qu’il offre lorsque vous bénéficiez de ses services. Cependant ceci n’est pas sans règle. En effet, pour retourner un article à la plateforme, il y a un délai à respecter. Les internautes disposent de 100 jours pour prendre cette décision. Elle doit être également suivi d’un motif valable pour avoir une réponse positive de la plateforme.

Obtenir un remboursement

Lorsque vous renvoyez un article acheté à Zalando, deux possibilités s’offrent à vous. Vous pouvez décider d’en prendre un autre en vue de remplacement ou demander le remboursement des frais. Pour cette dernière option, voici comment ça se passe.

Suite au renvoi de l’article, Zalando dispose d’un délai de 10 jours ouvrés pour vérifier l’article et pour lancer la procédure de remboursement. Lorsque tout est prêt, vous recevrez les frais. La plateforme vous envoie notamment une notification qui vous précise cela, avec les informations qui y sont liées. De plus, lorsque le montant de la commande excède 25 euros, les frais de livraison sont retournés au client en plus du montant.

Toutefois, lorsque vous rencontrez des difficultés pendant la procédure, vous pouvez contacter le service client Zalando pour vous faire assister par un conseiller. Pour cela, faites attention à vous connecter au site Zalando France. Vous pouvez aussi les joindre par appel téléphonique. Il sont joignables tous les jours de 8h à 22h.