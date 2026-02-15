Envie d’un look plus structuré ? Adopter le dégradé espagnole homme

En 2023, les recherches en ligne sur les coupes de cheveux espagnoles pour hommes ont augmenté de 60 % selon Google Trends. Parmi les requêtes les plus fréquentes, le « dégradé espagnol » figure désormais en tête dans plusieurs pays francophones.

Certaines écoles de coiffure déconseillent pourtant ce style sur cheveux trop fins, tandis que d’autres vantent sa polyvalence. Les avis divergent aussi sur la longueur idéale des mèches supérieures. Ce contraste alimente un intérêt croissant chez les professionnels comme chez les amateurs en quête de nouveauté.

Pourquoi le style espagnol séduit de plus en plus d’hommes

Il suffit de jeter un œil aux vitrines des barbershops de Paris pour comprendre : le dégradé espagnol est partout. Cheveux courts sur la nuque, côtés parfaitement fondus, dessus plus long pour donner du relief et du caractère. Cette coiffure masculine s’inspire des tendances espagnoles et des pelouses de football, portée aussi bien par Kylian Mbappé que par Manu Ríos. L’impact des footballeurs espagnols, relayé par les réseaux sociaux et les influenceurs, façonne aujourd’hui la mode masculine.

Ce qui distingue le dégradé espagnol, c’est sa capacité à proposer un look contemporain et sur-mesure. Le fondu, précis, affine les contours du visage et fait ressortir la singularité de chacun. La longueur sur le dessus, elle, autorise toutes les libertés : mèche lissée vers l’arrière, boucles assumées, effet coiffé-décoiffé ou parfaitement structuré. Voici quelques déclinaisons pour affirmer son style :

Low Spanish Fade : passage subtil, discret, idéal au bureau comme lors d’un entretien.

Le dégradé espagnol s’adresse à tous les cheveux : raides, ondulés, bouclés, fins ou épais. Les coupes dégradées séduisent aussi par la simplicité de leur entretien : un rendez-vous chez le coiffeur toutes les deux à quatre semaines suffit pour garder les contours nets et le style affûté. Résultat immédiat : le visage gagne en dynamisme, la nature du cheveu est valorisée, et la coupe s’accorde facilement à toutes les formes de tête. Impossible de nier : les tendances capillaires affichent désormais une touche espagnole affirmée.

Dégradé espagnol homme : conseils pratiques pour choisir et entretenir la coupe qui vous ressemble

Pour que le dégradé espagnol fasse son effet, il faut d’abord choisir la version la mieux adaptée à la texture de vos cheveux et à la forme de votre visage. Raides, bouclés, ondulés : chaque type y trouve son compte. Préférez un Low Spanish Fade pour un rendu discret, optez pour un Mid si vous aimez l’équilibre, osez le High Spanish Fade pour un contraste qui s’impose. Les plus audacieux s’orienteront vers le Burst ou le Skin Fade, là où la créativité prend le dessus.

Quelques pistes concrètes pour personnaliser et sublimer la coupe :

Ajoutez une frange, des motifs rasés, des mèches colorées : chaque élément contribue à refléter votre personnalité.

Confiez la réalisation à un coiffeur expérimenté. Un fondu réussi et un tracé régulier demandent une main sûre et un œil aguerri.

Prévoyez un passage chez le professionnel toutes les 2 à 4 semaines : la netteté du dégradé dépend de cette régularité.

À la maison, misez sur les bons produits : une cire mate légère ou une pâte fibreuse pour la texture, un gel coiffant léger ou un spray texturisant pour fixer sans rigidifier. Travaillez le cuir chevelu du bout des doigts, aérez les racines, façonnez le dessus selon l’envie du jour. Le dégradé espagnol vous laisse toute latitude pour ajuster votre allure, sans imposer une routine complexe. La structure reste, la liberté s’invite. Et si aujourd’hui, la coupe espagnole dictait le tempo de la mode masculine, qui sait de quoi demain sera fait ?