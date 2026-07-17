Saviez-vous que porter une bague à chaque doigt signifie autre chose ?

Vous savez certainement qu’une femme ou un homme marié porte une bague au quatrième doigt, mais il est intéressant de noter que si vous aimez la porter sur un doigt en particulier, il y a une raison spécifique derrière cela.

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Nous avons tous grandi en écoutant les gens dire que la bague de fiançailles devrait être portée au quatrième doigt (annulaire), ou que le chef de famille devrait porter une bague au majeur ! Ces théories sont assez intrigantes, n’est-ce pas ?

Explorons ce que signifie la bague à chaque doigt,

1. Signification de l’anneau sur le pouce

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Un anneau au pouce, du côté de la main dominante, trahit parfois un appétit d’avancer, mais teinté d’hésitation. À gauche, sur la main passive, il évoque plutôt un débat intérieur, une tension invisible. Pour les adeptes de chiromancie, le pouce est le terrain de la volonté, de l’affirmation de soi. Ce n’est pas pour rien que des pierres comme le rubis, le grenat ou la cornaline sont fréquemment recommandées pour accompagner ce doigt si particulier.

2. Signification de la bague sur l’index

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L’index, ce doigt qui pointe, incarne l’autorité, la confiance et la capacité à prendre les rênes. Afficher une bague sur l’index de la main principale, c’est envoyer un signal clair : confiance, assurance, tendances de meneur. À l’inverse, si l’anneau s’affiche sur la main opposée, il témoigne d’une aisance à reconnaître le leadership d’autrui, à s’intégrer dans un groupe. Pour les passionnés d’astrologie manuelle, ce doigt porte le nom de Jupiter, divinité de l’ambition et de la puissance. Les pierres qui s’accordent à l’index ? Topaze, lapis-lazuli, améthyste, des alliées de taille pour ceux qui visent haut.

3. Signification de la bague sur le majeur

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Le majeur attire moins les regards, mais il incarne la responsabilité, la recherche d’équilibre et la beauté intérieure. Porter une bague à ce doigt, c’est souvent affirmer un sens aigu du devoir, une certaine maturité. Ce n’est pas un hasard si la tradition attribue le majeur à Saturne, symbole de justice et de stabilité. On conseille généralement d’y associer des pierres telles que le corail ou l’aigue-marine, parfaites pour renforcer ce besoin d’harmonie et de réflexion.

4. Signification de la bague sur l’annulaire

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L’annulaire évoque l’amour, la créativité et la connexion émotionnelle. On le sait, les alliances et bagues de fiançailles trouvent naturellement leur place ici, reflet d’une histoire partagée ou d’une promesse. Ce doigt, dédié à Apollon dans la tradition chiromancienne, symbolise la lumière et l’harmonie des sentiments. Pour accompagner ce lien singulier, on privilégie le saphir, l’améthyste ou le jade, des pierres chargées de sens et de douceur.

5. Signification de la bague sur le petit doigt

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Le plus discret des doigts, mais pas le moins expressif. Porter une bague au petit doigt, c’est afficher une personnalité affirmée, souvent dotée d’un talent certain pour la négociation ou la communication. Ce doigt, sous l’influence de Mercure, incarne l’éloquence, l’esprit d’analyse et un sens du contact aiguisé. Ceux qui cherchent à renforcer ces qualités peuvent miser sur l’ambre, la pierre de lune ou la citrine, toutes associées à la vivacité et à l’intuition.

Voilà, chaque doigt raconte sa propre histoire dès qu’une bague vient s’y poser. Libre à chacun de choisir où placer ses bijoux, mais connaître les traditions et symboliques qui s’y rattachent apporte une touche de sens supplémentaire à ce geste quotidien.

Et qui sait, peut-être qu’un simple anneau pourrait un jour inverser la tendance d’une journée, ou révéler une facette insoupçonnée de votre personnalité. Si la tentation vous prend, la sélection sur Candere.com pourrait bien marquer le tournant de votre quête du bijou parfait.