Saviez-vous que porter une bague à chaque doigt signifie autre chose ?

Vous savez certainement qu’une femme ou un homme marié porte une bague au quatrième doigt, mais il est intéressant de noter que si vous aimez la porter sur un doigt en particulier, il y a une raison spécifique derrière cela.

Nous avons tous grandi en écoutant les gens dire que la bague de fiançailles devrait être portée au quatrième doigt (annulaire), ou que le chef de famille devrait porter une bague au majeur ! Ces théories sont assez intrigantes, n’est-ce pas ?

Explorons ce que signifie la bague à chaque doigt —

1. Signification de l’anneau sur le pouce

Le port d’un anneau de pouce de la main active reflète une hésitation ambitieuse. Le porter sur la main passive indique un conflit intérieur .

Selon la chiromancière, un anneau sur le pouce indique la volonté et affirmation de soi.

Il est conseillé aux personnes qui souhaitent porter une bague au pouce d’opter pour des pierres précieuses telles que les rubis, les grenats ou la cornaline.

2. Signification de la bague sur l’index

Le pointeur ou l’index représente le leadership, l’autorité et l’estime de soi. Une bague sur l’index de la main active reflète la confiance en soi, l’estime de soi et les qualités de leadership .

Dans le même temps, porter une bague à l’index de la main passive indique l’acceptation du leadership de la part des personnes qui l’entourent.

La chiromancière identifie l’index comme Jupiter (Dieu grec) car il symbolise l’ambition et le leadership.

Les pierres précieuses conseillées pour ce doigt incluent la topaze, le lapis-lazuli ou l’améthyste.

3. Signification de la bague sur le majeur

Le majeur représente la beauté, la responsabilité et l’auto-analyse. Il est un peu rare de trouver quelqu’un qui porte une bague au majeur. Cependant, on pense que porter une bague à ce doigt indique une responsabilitéGalerie .

C’est peut-être la raison pour laquelle ils disent que les chefs de famille devraient porter une bague au majeur. Nommé d’après le dieu grec Saturne, le doigt indique la loi, la justice, l’équilibre et la responsabilité.

Les pierres précieuses conseillées pour ce doigt incluent le corail et l’aigue-marine.

4. Signification de la bague sur l’annulaire

L’annulaire indique l’amour, la beauté, la créativité et les relations. Nous savons tous très bien que porter une bague à ce doigt reflète l’amour et la compatibilité — une raison pour laquelle on porte des bagues de fiançailles sur ce doigt.

Symboliquement, le doigt est associé au relations lunaires et amoureuses. Sur la même ligne, le doigt s’appelle Apollon (selon la chiromancière), le Dieu grec de l’amour et du romantisme.

Les pierres précieuses conseillées pour ce doigt sont le saphir, l’améthyste et le jade.

5. Signification de la bague sur le petit doigt

Le petit doigt est aussi appelé petit doigt. Le fait de porter une bague à ce doigt fait une déclaration éclatante indiquant que la personne est un bon négociateur .

Dans le même temps, la bague sur ce doigt représente également un statut professionnel. On pense que le doigt est contrôlé par Mercure, ce qui indique l’intelligence, l’institution, la communication et la persuasion.

Les pierres précieuses conseillées pour ce doigt incluent l’ambre, la pierre de lune ou la citrine.

C’est donc la théorie qui sous-tend la mise en place d’une bague. Bien que ce soit votre choix personnel de décider comment vous portez votre bague, c’est une bonne chose de connaître la signification.

Eh bien, on ne sait jamais si c’est chanceux, n’est-ce pas ? Vous recherchez de superbes bagues ? Parcourez la gamme sur Candere.com.