Comment reconnaître un logo Lacoste original sur un polo ?

Un crocodile mal orienté ou mal brodé suffit à passer à côté d’un original. Sur certains polos, la taille du logo varie selon les collections et les années, rendant les vérifications plus complexes. Les faussaires exploitent ces subtilités et font évoluer leurs imitations à mesure que les méthodes de contrôle se précisent.

Même les étiquettes officielles ne garantissent pas l’authenticité. Entre détails de fabrication, finitions et points de couture, seuls quelques critères fiables permettent de distinguer une pièce authentique d’une contrefaçon.

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Les détails qui font la différence : reconnaître un logo Lacoste authentique sur un polo

Impossible de tricher avec l’iconique crocodile. Pour repérer un vrai polo Lacoste, il faut s’attarder sur chaque élément du logo. Première étape : observez la forme du reptile. Son museau doit rester affûté, la mâchoire dessinée avec netteté, la queue parfaitement alignée, toujours parallèle à la mâchoire. Aucun faux pas n’est toléré : le crocodile ne tangue pas, il ne zigzague pas. Sur un polo authentique, la broderie du logo se distingue par ses écailles précises, la moindre hésitation saute aux yeux. Les couleurs ne s’improvisent pas non plus : le vert est franc, l’œil se détache en rouge, la mâchoire s’affiche en blanc net.

Pour aller plus loin, tournez-vous vers l’étiquette cousue dans le col. Un détail qui ne trompe pas : la taille n’apparaît qu’en chiffres, jamais en lettres. Repérez aussi la mention « made in France » ou « made in Peru » selon les séries. Les boutons du polo, quant à eux, sont taillés dans la nacre et percés de deux trous, aucune place au plastique clinquant ou aux finitions bâclées. Enfin, inspectez soigneusement les coutures autour du crocodile : elles doivent rester régulières, nettes, sans le moindre fil qui dépasse.

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Voici les points à examiner pour reconnaître un vrai logo Lacoste :

Queue parallèle à la mâchoire , crocodile tourné vers la droite

, crocodile tourné vers la droite Boutons en nacre à deux trous, finition irréprochable

à deux trous, finition irréprochable Étiquette du col : taille indiquée en chiffres uniquement

: taille indiquée en chiffres uniquement Broderie fine : couture précise, pas de fils lâches ni d’irrégularités

La qualité du logo brodé reste le repère le plus sûr. Une contrefaçon dévoile vite ses faiblesses : crocodile disproportionné, couleurs délavées, queue qui s’échappe, mâchoire mal dessinée. Même la moindre étiquette intérieure donne des indices : instructions de lavage claires, aucune faute, impression nette. Bien sûr, l’authenticité ne se limite pas au logo, mais cet emblème concentre toute la rigueur et l’élégance du polo Lacoste.

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Faux logos et astuces pour éviter les pièges lors de l’achat

Les imitations pullulent, jusque sur les plateformes de seconde main et les sites d’enchères. Les copies soignent parfois leur apparence, mais trébuchent toujours sur des détails : museau arrondi, queue en zigzag, broderie grossière. Si la queue n’est plus alignée à la mâchoire ou si le vert du crocodile paraît étrange, il est temps de se méfier. Une étiquette de lavage truffée d’erreurs, sans pictogrammes ou avec un textile douteux, signale souvent une contrefaçon.

Avant de vous décider lors d’un achat en ligne sur Vinted ou Vestiaire Collective, exigez des photos nettes. Demandez un zoom précis sur le logo crocodile, l’étiquette intérieure et les boutons en nacre. Un prix trop alléchant devrait aussi éveiller les soupçons : un vrai polo Lacoste ne brade pas sa valeur, même d’occasion.

Pour éviter les mauvaises surprises, gardez en tête ces vérifications clés lors de l’achat :

Préférez les revendeurs agréés ou les boutiques officielles.

ou les boutiques officielles. Comparez les détails avec les modèles actuels du site officiel Lacoste.

Passez au crible les instructions de lavage : elles doivent être limpides, sans coquille et parfaitement imprimées.

Les friperies en ligne peuvent réserver de bonnes surprises, mais réclamez toujours une preuve d’authenticité. Sur un polo original, chaque détail compte : la broderie, la qualité de l’étiquette, la coupe, les finitions. Le moindre défaut dans la couture ou une anomalie dans le logo trahit aussitôt la copie. Savoir repérer l’authentique, c’est offrir au crocodile la place qu’il mérite, sans jamais se laisser surprendre par l’imitation.