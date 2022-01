Comment faire pousser ses sourcils avec de l’ail ?

Ayant grandi dans les années 90, le statu quo des sourcils était très différent de ce qu’il est aujourd’hui. Des sourcils fins et maigres au crayon ont régné sur ma décennie d’enfance, ce qui contraste nettement avec les sourcils pleins et pulpeuses d’aujourd’hui. Le problème, c’est que la tendance des sourcils maigres a poussé les gens à s’arracher et à pousser leurs sourcils pour obtenir le look, et il peut être difficile de les repousser. Vos sourcils sont l’une des caractéristiques les plus importantes de votre visage. Ils définissent votre visage, et des sourcils plus sombres et plus sombres vous donnent une apparence plus jeune et rehaussent votre apparence générale. Si vous vous demandez comment faire pousser les sourcils, voici une liste d’astuces incroyables pour la croissance des cheveux qui fonctionnent réellement !

5 conseils naturels pour la croissance des sourcils

Voici quelques-uns des conseils les plus populaires pour faire pousser les sourcils naturellement. Comme tout ce que vous mettez sur votre visage et votre peau, si vous avez une réaction ou si l’un de ces remèdes provoque une irritation ou une brûlure, arrêtez immédiatement de les utiliser.

Huile de ricin L’huile de ricin favorise la croissance des cheveux et est reconnue comme l’une des meilleures façons d’obtenir des sourcils plus épais. Il contient des protéines, des vitamines, des acides gras et des antioxydants qui nourrissent les follicules pileux, vous laissant les sourcils épais dont vous avez besoin. Trempez un coton-tige dans de l’huile de ricin et appliquez-le sur chaque sourcil en le massant pendant 2-3 minutes. Laissez agir pendant au moins 30 minutes, ou toute la nuit. Lavez-le avec de l’eau tiède et un nettoyant, et continuez une fois par jour jusqu’à ce que vous obteniez les résultats souhaités.

Huile de noix de coco

L’huile de coco fait des miracles de plus d’une façon. Remplie de protéines et de nutriments comme la vitamine E et le fer, l’huile de noix de coco favorise la santé et l’épaisseur des sourcils. En plus, il peut également assombrir vos sourcils. Massez quelques gouttes d’huile de coco dans vos sourcils, en massant doucement pendant quelques minutes pour stimuler la circulation sanguine. Laissez-le agir pendant la nuit et rincez-le à l’eau tiède le matin. Répétez l’opération tous les jours pendant 1 à 2 mois.

Jaune d’oeuf Étant donné que les poils de vos sourcils sont constitués de protéines de kératine et que les œufs sont riches en protéines, le jaune d’oeuf peut rendre les poils de vos sourcils sains, ce qui les aide à se développer. Les œufs sont également une riche source de biotine, ce qui peut aider vos sourcils à pousser encore plus rapidement. Séparez un jaune d’œuf et battez-le jusqu’à obtenir une consistance épaisse et crémeuse. Appliquez-le sur chacun de vos sourcils à l’aide d’un coton-tige et laissez-le reposer pendant 15 à 20 minutes. Utilisez ce traitement une ou deux fois par semaine jusqu’à ce que vous soyez satisfait des résultats.

Huile de jojoba

Non seulement l’huile de jojoba nourrit vos follicules pileux, mais elle les débloque également, ce qui accélère la croissance de vos cheveux. Il aidera également à sceller et à protéger vos cheveux, donnant à vos sourcils un éclat naturel ! Massez quelques gouttes d’huile de jojoba dans vos sourcils et laissez agir pendant la nuit. Lavez-vous le visage le matin comme d’habitude et faites-le tous les jours pour de meilleurs résultats !

Huile d’olive Non seulement bonne pour la cuisine, l’huile d’olive est l’un des moyens les plus rapides de faire pousser les sourcils. Il est très riche en vitamine E, ce qui rend vos sourcils plus rapides et plus épais. Il aide également à maintenir les sourcils foncés. Il existe deux façons d’utiliser l’huile d’olive pour faire pousser des sourcils épais. Tout d’abord, massez vos sourcils avec de l’huile d’olive chaude pendant cinq minutes et laissez agir pendant la nuit, en rinçant à l’eau tiède le matin. Deuxièmement, mélangez ½ cuillère à café d’huile d’olive avec quelques gouttes de miel, massez-la et laissez agir pendant 30 minutes. Rincez-le à l’eau tiède. Continuez quotidiennement.

Si vous êtes victime de sourcils fins, ne vous inquiétez pas ! Il est possible de repousse des sourcils en suivant les étapes ci-dessous !

Ne pas cueillir ni cirer Cela peut sembler évident, mais cela vaut la peine d’être mentionné. Ne vous épilez pas ou ne cirez pas vos sourcils si vous voulez qu’ils deviennent épais et luxuriants. Pour obtenir le look adulte que vous convoitez, laissez-les grandir sans les toucher pendant un an. Cela vous permettra d’obtenir votre forme optimale.

Exfolier pour la croissance De nombreuses femmes ont maintenant des sourcils clairsemés en raison de leur trop plumage lorsqu’elles étaient plus jeunes. Afin de stimuler la croissance des sourcils, vous pouvez utiliser une exfoliation. L’exfoliation éliminera les peaux mortes et aidera à ramener les poils à la surface. Exfolier avec une brosse à dents pour bébé pour aider vos sourcils à pousser.

Prenez vos vitamines Certaines vitamines sont essentielles à la croissance des cheveux. Les vitamines B sont extrêmement importantes (en particulier B-1, B-2 et biotine) lorsqu’il s’agit de faire pousser vos cheveux. Vous pouvez obtenir vos vitamines B à partir d’aliments tels que les grains entiers, les légumes, les fruits et les produits laitiers, ou prendre un supplément de vitamine B ou de biotine. D’autres vitamines essentielles à la croissance des cheveux sont le fer, qui aide les cellules sanguines à transférer l’oxygène et les nutriments vers les follicules pileux ; les protéines, nécessaires à la croissance saine des cheveux ; et le soufre, qui favorise le fonctionnement des protéines.

Meilleurs produits de maquillage pour combler les sourcils clairsemés

En attendant que vos sourcils poussent plus complètement, il existe des produits de maquillage géniaux que vous pouvez utiliser pour combler vos sourcils clairsemés. Voici une liste de 10 des les meilleurs produits du marché !

1. Poudre de gâteau à sourcils NYX 2. Palette de sourcils Maybelline Brow Drama Pro 3. Définisseur de sourcils Anastasia Beverly Hills 4. Crayon à sourcils mécanique L’Oréal Brow Stylist Shape and Fill 5. Kit de contour des sourcils Aesthetica 6. Boîte à sourcils Urban Decay 7. Duo de poudre à sourcils Sigma Beauty 8. Gel de maquillage teinté pour sourcils Queen of the Fill 9. Kit sourcils E.L.F. 10. Pommade à sourcils Anastasia Beverly Hills

Meilleurs Sérum de croissance des sourcils Produits

Il existe également des produits de sérum pour la croissance des sourcils sur le marché pour vous aider à repousser rapidement vos sourcils ! Voici une liste de 10 des meilleurs sérums pour vos sourcils !

1. Sérum booster pour cils et sourcils Organys 2. Sérum naturel pour la croissance des sourcils et des cils Magic Glance 3. Sérum de croissance des sourcils de qualité supérieure 4. Sérum rehaussant les sourcils RapidBrow 5. Sérum pour sourcils Hairgenics Lavish Lash 6. Huile de ricin pure Magestic 7. Sérum de croissance des cils et rehausseur de sourcils Beauluz 8. Sérum stimulant de croissance des sourcils GrowthTech 9. Sérum de croissance des sourcils Awebody 10. Une croissance facile Sérum pour cils et sourcils

Ces astuces de croissance des sourcils feront passer vos sourcils de doux à pleins. Utilisez ces conseils et remèdes pour obtenir les sourcils pleins et pulpeuses dont vous avez envie !

