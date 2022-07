Zoom sur l’e-liquide aux sels de nicotine

Les sels de nicotine est une révolution en termes de vapotage. En effet, certaines familles d’e-liquides sont maintenant conçues avec des sels de nicotine à la place de la nicotine traditionnelle. Alors, qu’est-ce que c’est que les sels de nicotines ? Quels avantages présentent-ils ?

Sels de nicotine : quèsaco ?

Le sel de nicotine est la forme la plus rapprochée de la nicotine existant dans la plante à l’état naturel. Cette propriété lui permet d’obtenir une sensation imitant ceux que vous ressentez normalement avec la cigarette classique. L’e liquide sel de nicotine permet de ressentir des sensations de vapotage plus extrêmes.

Elle diffère de la nicotine se trouvant couramment en e-liquide sous forme basique, autrement dit « purifiée ». Effectivement, cette nicotine tarde à répondre à la satisfaction, vous devez vapoter plus longtemps avant de pouvoir satisfaire à votre besoin en nicotine. Ainsi, le sel de nicotine constitue une excellente option à la nicotine traditionnelle.

Les différences avec la nicotine classique

La sensation du hit ou passage en gorge diffère pour les e-liquides aux sels de nicotine. En effet, le hit est moindre par rapport aux e-liquides classiques, ce qui contribue à rendre l’inhalation plus facile, même dans le cas d’un taux de nicotine élevé. Toutefois, la nicotine est présente et offre une sensation de contraction dans la gorge, une sensation similaire à celle ressentie après avoir fumé une cigarette classique. Par ailleurs, vous ressentez directement l’effet de satisfaction dans votre corps, autrement dit, vous aurez rapidement votre dose de nicotine.

La manière de vapoter les e-liquides aux sels de nicotine n’est pas similaire à la manière de vapoter les e-liquides classiques. En effet, avec les e-liquides aux sels de nicotine, la dose de nicotine est ingérée plus rapidement, ainsi vous aurez tendance à réduire l’utilisation de la cigarette électronique. En outre, le volume de vapeur sera réduit, tandis que les saveurs d’exceptions ne seront pas au programme, étant donné que l’objectif n’est pas dans cet ordre.

Les e-liquide aux sels de nicotines sont plus adaptés aux fumeurs invétérés qui ont eu une mauvaise expérience avec la cigarette électronique auparavant, aux néophytes de la vape, aux vapoteurs recherchant l’efficacité de la vape, les vapoteurs disposant de plus petites cigarette électroniques et ceux qui vapotent généralement en soirée. Les vapoteurs qui ressentent souvent des maux de gorge peuvent également se tourner vers cette nouvelle alternative.