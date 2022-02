Comment appliquer le vernis gel sans lampe ?

Une tendance émergente que nous voyons facilement autour de nous est l’utilisation généralisée des ongles en gel. Mais malheureusement, en porter un signifie que vous aurez besoin d’une lampe UV pour le durcir.

Que se passe-t-il si vous vous retrouvez dans une situation où vous n’avez pas facilement accès à un tel service ? Cela peut être un peu difficile, mais heureusement, je vais vous montrer 6 façons de faire durcir les ongles en gel sans lumière UV .

Si vous êtes prêt, lancez-vous .

a quelques jours, je me trouvais à une réception, et j’ai été étonné de la facilité et de la grâce que beaucoup de femmes étaient en train de serrer leurs sacs à main Il y .

J’ai été impressionné. Mais j’ai remarqué un schéma commun qui m’a fait sourire. Ils ne faisaient pas étalage de ces beaux sacs ; ils exhibaient leurs ongles sexy. Qui ne le fera pas ?

Je ne pense pas qu’une femme voudrait cacher ces beaux ongles compte tenu du temps, de l’énergie et des soins qu’elles ont mis pour les obtenir dans cet état. Et encore une fois, je ne pense pas que quelqu’un voudrait passez un temps précieux à regarder les mains avec des ongles ébréchés, fissurés, aux formes stupides ou même avec de la saleté en dessous .

Je crois que c’est pour cette raison que beaucoup de femmes adoptent la manucure. Outre le fait qu’il élève leur sens du style, je crois qu’il affirme également leur féminité .

Qu’est-ce qu’un ongle en gel ?

Je suis presque sûr que beaucoup de gens ne pourront pas choisir une bouteille dans un vernis à ongles, surtout à une distance confortable. Mais cela ne signifie pas que c’est si difficile à savoir.

Même si vous avez du mal à en choisir un parmi un groupe de vernis, il est toujours facile de savoir quand quelqu’un en porte un, surtout en raison de son éclat et de son look impeccable.

ongles en gel sont utilisés de la même manière que nous utilisons le vernis à ongles que nous connaissons tous, mais la différence est qu’il est auto-nivelant et que vous ne laisserez même pas un seul coup de pinceau Les .

Il ne sèche pas avant il est passé sous une lumière UV et ce processus est connu sous le nom de durcissement. Il le place dans un état solide, en les transformant en une statuesque d’une beauté brute. Dites-moi une dame qui n’en voudra pas ?

Mais avant de commencer à les passer sous la lumière UV, vous devez connaître les différents types d’ongles en gel disponibles .

Il est important que vous sachiez que naviguer dans le monde des ongles en gel peut être assez frustrant, mais comprendre les options qui existent vous aidera à faire les bons choix qui correspondent à votre style de vie.

Voici les types d’ongles en gel parmi lesquels vous pouvez toujours choisir

Avant de commencer à les mettre sur votre bloc-notes d’achat, j’aimerais réitérer que tous les types sont des monomères pré-mélangés et ne nécessitent que des lampes à ongles pour durcir .

Voici les 3 types d’ongles en gel que vous pouvez toujours considérer :

Gel traditionnel

Je suis presque sûr que d’après le nom que vous connaissez déjà il s’agit du premier ensemble de clous en gel à être introduit. En fait, ils se sont promenés dans l’industrie de la beauté au milieu des années 1890. Ces ensembles sont également connus sous le nom de gel dur. Ils sont le choix idéal si vous souhaitez garder des ongles longs et naturels .

Il est essentiel que vous compreniez qu’ils ne peuvent pas être absorbés par l’acétone . Vous ne pouvez les supprimer qu’en les classant.

Gel doux

Si vous recherchez de la classe et de l’art, vous pourriez envisager d’y aller. Ce sont les formules affaiblies du gel dur, et vous pouvez toujours les absorber avec de l’acétone. Ils sont le choix idéal si vous cherchez à renforcer les ongles fragiles de courte à moyenne longueur .

Contrairement aux gels durs qui durent environ 3 à 4 semaines, les gels mous ne durent que 2 à 4 semaines . Si vous pouvez vous permettre de sacrifier cela pour la sophistication plus riche qu’il peut ajouter à vos ongles, alors je pense que vous devriez considérer cela option.

gomme-laque

En fait, il ne s’agit pas d’un ongle en gel ; c’est un vernis à ongles, bien qu’un vernis à ongles en gel. Ne soyez pas confus lorsque vous entendez des gens parler de vernis gel. Ils parlent en fait de Shellac. Je pense que je dois m’excuser ici ; Shellac est en fait le nom de marque des vernis gel produits par CND.

tant que vernis, vous ne pouvez pas vraiment l’utiliser pour allonger vos ongles, mais ses propriétés lui permettent d’ajouter de la résistance et de la durabilité, et il peut être rapidement absorbé par de l’acétone. En

Il peut être appliqué sur les ongles naturels, les gels doux, les gels durs et même les ongles en acrylique et peut durer jusqu’à 2 semaines. Tout comme les gels durs et mous, la gomme laque nécessite également une lumière UV pour durcir.

Mais je dois vous avertir

La lumière UV n’est pas toujours quelque chose avec lequel vous pouvez jouer. Je veux croire que vous savez déjà que la lumière UV n’est pas très favorable à la santé humaine .

En plus d’exposer votre peau au risque de cancer, ils peuvent également inhiber le système immunitaire de votre peau.

Puis-je faire durcir mon gel sans lumière UV ?

Oui, vous le pouvez. Heureusement, c’est pourquoi je suis ici. Je vais vous montrer 6 façons de le faire sans exposer votre corps à aucun risque pour la santé. Prêt ?

Voici les 6 façons de faire durcir les ongles en gel sans lumière UV :

Procurez-vous une lampe LED

Heureusement, cela coûte moins cher qu’une lampe UV et durcit plus rapidement.

La bonne nouvelle est que, surtout pour ceux qui font une manucure régulière, c’est que la lumière LED est moins dommageable pour la peau qu’une lampe UV et que vous pouvez facilement obtenir dans un bon magasin de beauté. Vous pouvez toujours l’utiliser à la place d’une lampe UV pour le durcir.

Avant d’aller plus loin, je pense que vous auriez besoin d’entendre mes aveux. En dehors de la lumière LED, je ne pense pas qu’il existe un autre moyen de faire durcir votre ongle en gel sans lumière UV . Mais ce n’est pas le cas signifie que vous ne pouvez pas porter vos ongles en gel sans vous rendre dans un salon ou investir un peu d’argent dans une lampe à ongles.

Vous devez savoir qu’ils prendraient beaucoup de temps à sécher et vous donneront un aspect impeccable comme le ferait une lampe LED UV . Cela ne signifie pas que vous devez abandonner sans explorer d’autres possibilités.

Voici 5 autres façons de faire durcir les ongles sans lampe à ongles :

Bronzez vos ongles

Vous avez besoin d’une lampe UV pour faire durcir votre ongle en gel. Heureusement, le soleil est une source naturelle de lumière UV et de vitamine D. Si vous pensez avoir l’énergie nécessaire pour rester sous le soleil, vous pouvez essayer cela . Je dois vous prévenir encore une fois, ce ne sera pas si facile. Le séchage à l’air au soleil prend beaucoup plus de temps qu’avec une lampe à ongles. Si vous êtes sur le marché d’une lampe sûre à utiliser et à durcissement rapide, jetez un coup d’œil à celle-ci : https://uvhero.com/sunuv-48w-uv-led-nail-dryer-review/

Utiliser un spray de cuisson

Je suis presque sûr que vous ne savez pas qu’une petite promenade dans votre cuisine peut vous éviter le stress lié à la marche vers votre salon de beauté . Il ne vous reste plus qu’à vous procurer votre spray de cuisson.

Prenez un bain de glace

Vous avez peut-être maintenant un spray de cuisson, mais je suis sûr que vous devez courir partout pour obtenir de la glace. Il suffit de les tremper dans de l’eau froide, et le bain de glace aiderait à les congeler et à les sécher .

Essayez l’huile de cuisson

Vous pourriez être sceptique à ce sujet ; c’est compréhensible car vous verrez rarement des gens faire cela, mais la vérité est qu’appliquer de l’huile de cuisson ordinaire sur l’ongle en gel et laisser reposer quelques minutes peut faire des merveilles . L’exploration de cette option ne fera pas de mal ; Cependant, n’oubliez pas de laver l’huile après séchage de la peinture.

Envisagez un manteau plus fin

Il s’agit d’une autre option que vous voudrez peut-être envisager. Il suffit d’obtenir une bonne couche plus fine et d’appliquer de manière appropriée . Le revêtement le couvrirait et l’aiderait à se déposer.

Maintenant, quelle est la prochaine étape ?

Vous pouvez faire étalage de vos ongles en gel sexy autant que vous le souhaitez. Au fait, il n’y a pas de crime à faire cela. Voici quelques choses que vous ne devriez pas faire si vous êtes toujours Vous souhaitez les porter plus longtemps :

Laisser vos ongles déshydratés : les hydrater les ferait durer beaucoup plus longtemps. Vous pouvez toujours le faire en appliquant de l’huile pour ongles et en buvant beaucoup d’eau.

Ignorer la couche de finition supplémentaire – Vous ne devez pas abandonner vos ongles en gel aux intempéries et au stress des activités quotidiennes. Vous pouvez toujours ajouter une couche de finition supplémentaire pour donner à votre ongle un aspect en grappe.

Jouer dans les eaux chaudes — Cela ne signifie pas que vous devez vous éloigner complètement de l’eau chaude, mais jouer régulièrement avec de l’eau trop chaude peut endommager vos ongles en gel.

Limer vos ongles — Si vous pensez qu’ils poussent plus longtemps que vous n’êtes à l’aise, évitez la tentation d’essayer de limer l’excès. Cela briserait le sceau du vernis, ce qui ferait soulever ou décoller le bord libre.

L’emballer

Une boîte à ongles en gel rehaussez votre beauté et ajoutez plus de luxe à votre look , mais vous pouvez parfois vous retrouver dans une situation où vous ne pouvez pas facilement utiliser une lampe à ongles.

Prenez le temps de maîtriser ces conseils afin de pouvoir compter sur quelque chose chaque fois que vous vous retrouvez dans une telle situation.