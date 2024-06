Comment s’assurer que le vernis est sec ?

Mirjam Hintz a terminé ses études de maîtrise et de doctorat professionnel en conservation avec un accent sur la peinture de l’Université d’Amsterdam. Elle est la dernière membre de notre département Matériaux et Applications, fournissant un support technique et produit pour Golden Artist Colors en Europe. Elle vit à Francfort en Allemagne.

Le vernissage peut être une tâche ardue et beaucoup de choses peuvent mal tourner au cours de l’entreprise. Cet article décrit des conseils et astuces utiles pour le vernissage que j’ai appris tout au long de ma formation en conservation de la peinture. En les partageant, j’espère aider certains artistes à éviter les mésaventures et peut-être même encourager les artistes à essayer des méthodes d’application alternatives qui peuvent produire des différences subtiles de brillance. L’application de vernis par pulvérisation n’est pas abordée dans cet article mais fera l’objet d’un prochain article.

VERNISSAGE — OUI OU NON ?

Bref, le vernissage est avant tout une décision esthétique. Le vernis uniformise la brillance, sature les couleurs et détermine le l’éclat final d’un tableau. Il protège également la couche de peinture contre la poussière, la pollution de l’air, l’abrasion pendant le nettoyage de la surface et, si le vernis contient des stabilisants UV, une protection contre les changements de couleur induits par la lumière. Certaines peintures bénéficient du vernis tandis que d’autres sont affectées négativement. Les peintures qui perdent sont celles qui dépendent des différences nuancées et de l’interaction des différents reflets qu’un vernis pourrait enlever. Avant de choisir de vernir, il faut clarifier les questions suivantes :

Le tableau est-il vraiment terminé ?

Quelle serait la finition idéale pour le tableau ?

Un éclat de surface unifié rehausserait-il l’esthétique de la peinture ?

La peinture aura-t-elle besoin d’être protégée des rayons du soleil à l’endroit où elle sera accrochée ?

CONSEILS POUR LA PRÉPARATION MENTALE

TIMING

Le fait de bloquer suffisamment de temps pour l’entreprise peut aider à calmer les nerfs. En cas d’utilisation à base de solvants vernis J’aime toujours quitter la pièce après le vernissage, même si elle a une bonne ventilation. Je m’assure donc que je n’ai rien d’autre à faire dans la pièce après le vernissage. Il faut vernir au moins deux semaines avant que la peinture ne soit manipulée ou expédiée.

CHOIX DE VERNIS

GOLDEN propose deux types de vernis différents dans trois brillants différents : brillant, satiné et mat. Le premier type est le vernis GOLDEN MSA à base de solvant, avec sa version aérosol, le vernis d’archivage, et l’autre est notre vernis polymère à base d’eau. Tous les vernis contiennent des UVLS (Ultra Violet Light Stabilizers), qui aident à protéger contre la décoloration due à l’exposition aux UV. En règle générale, les peintures à l’huile et les aquarelles doivent être vernies avec du MSA ou du vernis d’archivage, tandis que les acryliques sont généralement compatibles avec l’un des trois. La texture joue également un rôle. Les peintures avec beaucoup d’empâtement ou de textures rugueuses telles que le gel de pierre ponce doivent être vernis par pulvérisation, soit avec le vernis d’archivage en aérosol, soit avec le vernis MSA ou polymère dilué et appliqué avec un pistolet pulvérisateur. Tous les vernis GOLDEN sont amovibles à des fins de conservation. Pour les peintures acryliques, une couche isolante est recommandée. Il s’agit d’un film acrylique transparent qui agit comme une barrière permanente entre la couche de peinture et le vernis, protégeant les peintures ou les pigments pendant le processus d’élimination du vernis. Les couches d’isolation peuvent également aplanir les différences d’absorption du sol et des couches de peinture. De cette façon, une couche isolante crée un éclat plus uniforme dans la couche de vernis suivante, que le vernis ait une finition brillante, satinée ou mate. Consultez la fiche technique de la couche d’isolation pour obtenir des informations détaillées : https://www.goldenpaints.com/technicalinfo/technicalinfo_isolationcoat.

CONSEILS POUR UNE PRÉPARATION PRATIQUE

TEST DE SENSIBILITÉ AUX SOL

Il est important de déterminer si la peinture est sensible au solvant dans laquelle le vernis est dissous. Pour le vernis polymère qui serait de l’eau, tandis que pour MSA, il s’agirait de notre solvant MSA, qui est une forme d’essences minérales à pleine résistance. Pour effectuer le test, humidifiez la pointe d’un coton-tige (Q-tip®) ou une bande de papier de soie plié, avec de l’eau du robinet distillée ou propre, ou du solvant MSA, selon le vernis que vous envisagez d’utiliser. Ensuite, faites-le glisser doucement sur les différentes couleurs de la peinture, en testant d’abord le long du bord (Image 1). Vérifiez que le coton-tige ou le mouchoir en coton n’a pas de pigments. Si aucun pigment n’est enlevé, les peintures ne sont pas sensibles et un vernissage peut être effectué. Si la peinture n’a été enlevée qu’après un contact prolongé avec le solvant, l’application au pinceau et au pistolet devrait être possible. Sinon, la pulvérisation pourrait être la seule option. Si la peinture s’avérait très sensible, il pourrait y avoir un peu de pigmentation ou, dans des cas extrêmes, même un maculage de la peinture lors du brossage du vernis.

Image 1 : Test de sensibilité aux solvants effectué sur le bord d’une peinture avec un Q-tip, avant le vernissage.

COULEUR SHIFT

Le vernis modifiera l’apparence d’un tableau. Le vernis brillant sature les couleurs, provoquant un léger changement de valeur. Une bonne façon de s’y préparer mentalement est de saturer tout ou partie de la peinture avec un pinceau doux propre et quelques essences minérales inodores ou de l’eau, en supposant que le test de sensibilité au solvant ne montre aucun lifting des couleurs. Le solvant s’évapore en quelques minutes, mais lorsque la peinture est mouillée, il montre de très près à quoi ressemblera la peinture avec un vernis brillant (Image 2). Les solides matants dans un vernis mat, en revanche, provoqueront un changement de couleur différent, les couleurs sombres paraissant plus claires et les couleurs globales pouvant apparaître si légèrement laiteuses. Saturer une petite peinture avec du solvant ou de l’eau peut être une option pour les artistes qui ont besoin de prendre une photo de leur travail mais qui n’ont pas le temps de vernir au préalable. Ou peut-être qu’ils veulent continuer à peindre et qu’ils ont juste besoin d’une idée rapide de la façon dont les couleurs apparaissent lorsque mouillé ou brillant.

Image 2 : L’eau est appliquée avec un pinceau doux sur une peinture acrylique, ce qui provoque un approfondissement des couleurs sombres et une saturation accrue des couleurs, similaire à celle d’un vernis brillant.

NETTOYAGE À SEC

Le nettoyage à sec avec une brosse douce propre ou un chiffon doux non pelucheux peut sembler une chose assez évidente à faire avant de vernir, mais dans l’excitation de faire le travail, cela peut être oublié. De cette façon, aucune saleté, poils, etc. indésirables ne se retrouvent piégés dans le vernis ou la couche d’isolation.

PANNEAU DE SUPPORT

Lorsque vous appliquez du vernis sur une toile tendue qui est posée à plat, par exemple sur une table, elle doit être adossée à une sorte de support rigide, par exemple un panneau de mousse ou un carton. Ceci est particulièrement important pour les peintures qui ont une barre transversale dans leur système de civière. Le panneau de support doit être soigneusement glissé entre la barre transversale et la toile. Cela permet d’éviter la formation de vernis vers le centre.

DRY RUN ET PIÈCE D’ESSAI

Cela peut sembler gênant, mais aide vraiment à réduire la nervosité et les mésaventures. Après avoir rassemblé tous les outils évidents, et il semble que tout soit prêt pour l’action, essayez de faire une course à sec. Agissez comme si vous plongiez votre pinceau dans votre bol de vernis, peut-être l’épongez sur du papier de soie ou du tissu non pelucheux, et faites semblant d’appliquer le vernis sur la peinture. Cela aide à construire un peu de mémoire musculaire et vous prépare mentalement. Vous remarquerez peut-être maintenant que vous avez besoin d’une meilleure lumière, d’une pince à épiler ou d’un tabouret parce que vous ne pouvez pas atteindre le haut de votre très haut tableau confortablement et de manière contrôlée.

CONSEILS POUR L’APPLICATION DU VERNIS

APPLICATION AU PINCEAU

Identification des pinceaux : 1 : marbrure de cheveux synthétiques 2 : marbrure à poils de porc 3 : Stippler japonais en bambou 4 : deux brosses à chaussures en crin de cheval différentes 5 : brosse bébé en poils de chèvre

L’un des pinceaux de vernissage les plus courants est un pinceau large et plat. Si l’on vise pour une couche de vernis continue et relativement épaisse, c’est le meilleur choix. Les vernis à base d’eau tels que le vernis polymère avec UVLS peuvent être brossés avec des poils synthétiques doux (#1 dans l’image 3). Il s’agirait également du meilleur pinceau pour appliquer la couche isolante Soft Gel Gloss. Le vernis MSA à base de solvant est plus tolérant en termes de nivellement et peut être appliqué avec des marbrures à poils de porc (#2).

Mais il existe de nombreux autres outils à la disposition du peintre, qui peuvent aider à créer des finitions subtiles et individualisées.

Une application fine de vernis peut être obtenue en frottant le vernis avec un pinceau doux à poil court, tel que le stippler japonais en bambou (#3), le pinceau à vadrouille aquarelle ou le stippler à pied de cerf. Cette technique d’application convient aux peintures qui ont un certain empas. La fine couche de vernis réduira difficilement la texture des coups de pinceau ou des textures, mais les couleurs vont saturer. On peut réaliser de petits mouvements circulaires avec le vernissage brosser ou suivre la direction des coups de pinceau (Image 4). Il est logique de suivre les formes de la composition dans la peinture, afin que toute irrégularité de brillance ne soit pas perceptible. Le pinceau ne doit être chargé que de très peu de vernis pour que la couche reste fine. Lorsque vous utilisez un vernis brillant aussi fin, l’éclat sera « discret », presque semi-brillant. Étant donné que le vernis MSA offre une excellente protection contre les UV, même une fine couche de ce vernis offrira une protection considérable contre les rayons UV.

Image 4 : Une fine couche de vernis MSA avec UVLS est appliquée avec un pinceau à poils de cerf doux. Lors de l’application du vernis, les formes de la composition et la direction des coups de pinceau sont suivies. Comme le vernis MSA avec UVLS a un temps d’ouverture si long, le vernis encore humide peut être poli ou réduit avec une brosse à chaussures en crin de cheval (#4a /4b), une brosse pour bébé en poils de chèvre (#5), un blender blender ou un chiffon non pelucheux (Image 5). Cela réduit l’épaisseur et la brillance d’un brillant vernis.

Image 5 : Une brosse à chaussures en crin de cheval est utilisée pour polir un vernis MSA humide.

Image 6 : Le vernis MSA mat avec UVLS est chauffé et brossé pour créer un fini légèrement plus brillant. Il est également possible de ne recouvrir que certaines zones pour obtenir un éclat légèrement varié. En chauffant le vernis MSA avec un sèche-cheveux, puis en le polissant, même un vernis séché peut être ajusté en brillance (Image 6). Le MSA brillant peut être légèrement plus mat et le MSA mat ou satiné peut être poli pour obtenir un fini légèrement plus brillant (Image 7). Lorsque vous utilisez des brosses à chaussures, il est conseillé d’obtenir du crin de cheval avec des pointes fourchues, sinon les poils risquent d’être trop rigides et de trop rayer le vernis.

Image 7 : Vernis MSA brillant (à gauche) et mat (à droite) après chauffage avec sèche-cheveux et frottement doux avec une brosse bébé en poils de chèvre sur la moitié supérieure. Parfois, les peintures aux surfaces sensibles peuvent être vernies à l’aide d’une boule de coton recouverte de soie (Image 8). Les fibres de soie résistent aux solvants et au le tissu est très doux. La balle est trempée dans du vernis puis glissée doucement sur la surface. Lorsque vous utilisez de la soie blanche, vous remarquerez immédiatement que le pigment est levé en raison du solvant contenu dans le vernis.

Image 8 : Le vernis MSA est un vernis appliqué avec un coton enfermé. Les grandes peintures peuvent être difficiles à brosser avec succès le vernis. Lorsque le centre d’une pièce ne peut pas être atteint confortablement, il ne peut être verni qu’en position verticale. Il peut être judicieux de suivre les formes de composition avec le pinceau. Si ce n’est pas une option, le vernissage d’un bout à l’autre tout en gardant un bord mouillé est la solution idéale. Il peut être très utile d’avoir une deuxième personne pour vous aider.

CONSEILS DE SÉCHAGE

Les temps de séchage des vernis varient en fonction de la capacité d’absorption de la peinture, du sol et des couches de substrat. Les peintures sur des supports de panneaux, par exemple, peuvent absorber moins de vernis et donc sécher plus lentement. Quoi qu’il en soit, la clé est d’éviter que la poussière ne se dépose dans la couche de vernis frais. La réduction du débit d’air peut beaucoup aider.

Les petits tableaux peuvent être placés dans des boîtes en carton perforé pour le séchage (Image 9). La boîte doit être recouverte d’un couvercle pour protéger la peinture de la poussière. Les grands tableaux peuvent être appuyés contre un mur dès qu’un vernis a pris (Image 11). Le côté verni doit être orienté vers le mur, afin de réduire l’accumulation de poussière. Poser le tableau sur un chevalet oblique, le tableau faisant face au chevalet peut également être une option (Image 10).

CONCLUSIONImage 9 (à gauche) : Un petit tableau est placé dans une boîte perforée après vernissage. Image 10 (au centre) : Un tableau verni est laissé sécher sur un chevalet oblique, le devant du tableau faisant face au chevalet. Image 11 (à droite) : Un grand tableau verni est laissé à sécher, face vers le bas contre un mur.

Il existe de nombreuses façons d’appliquer un vernis et de créer des différences de brillance nuancées. Le plus important est sans doute de prévoir suffisamment de temps et de s’entraîner sur un pièce sacrificielle. Il peut être très utile de créer une miniature simplifiée, une sorte de rebut, tout en peignant. Une telle pièce peut être utilisée pour les tests de sensibilité aux solvants et pour les tests de vernissage (Image 12).

Image 12 : Un morceau de ferraille fabriqué à partir des mêmes peintures et couleurs que le tableau lui-même peut être utilisé à des fins de test. Si vous souhaitez obtenir des conseils supplémentaires, veuillez contacter les spécialistes des matériaux avec vos questions (help@goldenpaints.com).