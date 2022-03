Vous avez une fille et vous adorez assortir vos vêtements avec elle lors d’une occasion particulière ou pour un shooting photo ? L’année 2022 vous réserve de belles surprises de looks à essayer entre mère et fille. Retrouvez des modèles miniatures de vos tenues pour toutes les saisons et pour toutes les occasions. Préparez votre garde-robe et découvrez une sélection de 10 nouvelles tendances d’assortiments mère-fille pour 2022 dans cet article.

La marinière

Considérée comme l’un des plus grands classiques de la mode française, la marinière reste une tendance à ne pas manquer en 2022. Retrouvez des hauts, une robe fille 12 ans et une robe pour adultes, des pulls à rayures de toutes les couleurs. La marinière est un must have dans votre liste de look mère fille, car elle existe dans toutes les tailles et dans différentes matières. Pour cet hiver 2022, optez par exemple pour un pull marine rose disponible pour enfant et adulte.

Un ensemble sporty

Le sportswear est toujours au top des tendances pour cette année 2022. Avec votre fille, choisissez une tenue décontractée et détendue avec un jogging à la mode. Pour éviter de passer dans un look trop négligé, faites le bon choix de couleur et d’accessoires. Le jogging nude avec motif pailleté est une bonne alternative.

Une combinaison colorée

Pour les mi-saisons ou durant la période estivale, la combinaison revient en force en 2022. Qu’il s’agisse d’une combi-short ou d’une combi-pantalon, optez pour un look tendance et chic avec un ensemble mère-fille en combi. Le vert kaki et l’orange sont à l’honneur.

Un jean

Parmi les incontournables de la mode, retrouvez le denim. Pour 2022, le jean est au centre du style rock chic. Ainsi, pour donner une touche rock à votre tenue, optez pour un jean assorti mère et fille. Faites le soin de choisir un haut agrémenté avec des détails en strass ou cloutés pour compléter au mieux l’ensemble de votre look mère-fille.

Un total look imprimé

L’imprimé peut être une pièce forte de vos tenues assorties. Pour l’été, tournez-vous vers de beaux imprimés tropicaux. Ici, vous n’avez pas besoin d’avoir exactement le même modèle. Il vous suffit d’avoir le même imprimé qui rappelle le soleil et les vacances à Bali et le tour est joué ! Vous pouvez choisir une combinaison pour vous et un petit haut avec un short pour votre fille.

Un accessoire tendance, le foulard

Depuis les tendances de 2021, vous avez pu constater que l’usage du foulard en soie a complètement évolué. Pour cette année, vous pouvez choisir cet accessoire pour votre tenue mère-fille. Pour vous, le foulard peut se porter de façon classique. Pour votre fille, vous pouvez mettre le foulard comme un bandeau, si elle est encore bébé. Si elle est plus grande, le foulard peut être mis en ceinture ou en chouchou.

Un pyjama assorti

Ces dernières années, vous avez probablement remarqué les pyjamas assortis sur les réseaux sociaux. Ils sont au centre de la tendance. Pour 2022, cette mode est toujours d’actualité avec une amélioration au niveau des motifs. Si auparavant les pyjamas d’hiver à motifs carreaux étaient plus sollicités, cette année, tournez-vous vers des motifs plus gais comme les fleurs.

Les sweats personnalisés

Pour 2022, la mode des pulls en coton imprimés avec de petits messages mignons est toujours au rendez-vous. Par conséquent, vous pouvez opter pour cette idée de look mère-fille si vous voulez allier confort et tendance. Néanmoins, choisissez la couleur en fonction de votre carnation. Évitez les couleurs trop neutres comme le gris ou le noir. Pour 2022, les sweats blanc, orange pastel et mauve avec des messages personnalisés sont conseillés.

Le total look Jean

Le total look jean est un intemporel donc il rentre dans la tendance de 2022. Toutefois, vous devez choisir des pièces fortes pour que votre ensemble mère et fille soit au top de la tendance. Pour cela, optez pour des combis en jean ou des jeans avec des découpes modernes. Par exemple, vous pouvez habiller votre fille avec une salopette et choisir pour vous une combi-short.

Les motifs à rayures

Les rayures sont des motifs indémodables qui ont traversé les époques. Pour cette compilation mère-fille, optez pour des rayures fines qui mettent en valeur une découpe de robe ou de pantalon à la mode. Pantalons évasés, taille haute avec des pinces ou jupe rétro sont à privilégier pour vous. Pour votre fille, vous pouvez choisir une petite robe chic et très simple. Pour les autres saisons, moins estivales, les pulls en laine à rayures reviennent également à la mode pour 2022.

Ainsi, vous avez maintenant quelques idées pour assortir vos vêtements avec votre fille pour 2022. Lorsque vous faites votre choix de vêtement, ne manquez pas de lui demander son avis. Elle peut avoir de bonnes idées et surtout, ses propres goûts.