Tendance mode : comment porter le blouson biker en cuir ?

Qu’est-ce qu’unblouson biker ?

Une veste de motard est un type de veste généralement en cuir. Les vestes de motard sont souvent portées par les motocyclistes, mais elles sont également populaires auprès d’autres types de personnes. Une veste de motard est généralement un vêtement extérieur solide avec beaucoup plus de protection qu’une bonne paire de jeans. Ces vestes sont généralement fabriquées à partir de matériaux résistants tels que le cuir ou la toile épaisse et elles ont des fermetures éclair pour vous permettre de mettre vos mains dans les poches sans avoir à les retirer complètement. Certaines vestes de motard offrent également un matériau réfléchissant qui peut vous aider à être visible la nuit et à vous protéger contre les dangers dans l’obscurité.

Une veste de motard en cuir est un incontournable de la garde-robe de toute fashionista. C'est une pièce intemporelle qui se porte avec tout et n'importe quoi. Le blouson de motard en cuir peut être porté de plusieurs façons, selon l'occasion et le look recherché. Par exemple, si vous voulez l'habiller pour une soirée, associez-le à un jean skinny, des talons et un collier tendance. Si vous voulez le garder décontracté pour le travail ou l'école, portez-le avec des leggings noirs et des baskets. Les options sont infinies

6 meilleures façons de styliser la veste de motard en cuir des marques de mode de rue

Portez votre veste de motard en cuir comme un pro avec ces 8 meilleures façons !

la première façon est de le porter comme une robe. C’est de loin la façon la plus populaire de styliser votre veste de motard en cuir. Portez-le avec un jean ou un legging et des bottes pour un look tendance ;

une autre façon populaire est de le porter comme un pardessus, qui couvrira toute la tenue et vous rendra plus élégant que jamais ;

vous pouvez également le porter en trench-coat pour un look plus formel ;

vous pouvez également l’utiliser comme vêtement d’extérieur en l’associant à un short ou à un pantalon, selon que vous souhaitez être plus décontracté ou formel ;

une autre bonne idée est de nouer les manches afin qu’elles soient suffisamment courtes pour que vous puissiez montrer vos bras ;

comment le porter : portez-la sur une robe blanche et une veste en jean pour un look chic. Combinez-le avec une jupe longue, une chemise en chambray et des baskets pour un style estival décontracté.

Porter la veste de motard en cuir qui vous donnera une allure et une sensation d’élégance

Une veste de motard en cuir peut être portée à l’automne avec un pull surdimensionné, des collants en grosse maille et des bottines. Le pull surdimensionné vous garde au chaud tandis que les collants en grosse maille ajoutent de la texture à votre tenue. Et puisque c’est l’automne, on vous conseille de porter des bottines pour que vos pieds restent bien au chaud !

Pour un look plus décontracté, portez votre jean préféré avec un simple t-shirt blanc ou un t-shirt graphique en dessous et des baskets aux pieds.

Pour une ambiance de fille cool ultime, portez votre veste de vélo en cuir sur une robe noire basique avec des bottes de combat à lacets ou des baskets montantes Converse pour un look sans effort.

Tendance mode : le perfecto

Le perfecto est un type de manteau conçu à l’origine pour les motards. Il a une fermeture zippée distinctive sur le devant et a généralement des manches larges en haut et plus étroites au poignet. Le perfecto peut être porté aussi bien avec des tenues formelles que décontractées. C’est une excellente alternative au trench-coat classique, surtout pendant la saison d’automne. Voici quelques conseils pour le porter :