Le masque visage fait partie de la routine quotidienne des soins de la peau

Ils sont souvent utilisés pour aider la peau à se sentir et à paraître plus saine. Les masques faciaux peuvent être bénéfiques à bien des égards :

ils peuvent aider à hydrater la peau ;

réduire l’acné ;

éliminer l’excès de sébum ;

éliminer les toxines de la peau ;

prévenir les éruptions cutanées ;

réduire les signes de vieillissement.

Il existe deux types de masques faciaux : les masques en feuille et les masques à base de liquide. Les masques en feuille sont fabriqués à partir d’un matériau fin qui est trempé dans un sérum ou un autre produit et placé sur le visage pendant un certain temps avant d’être retiré. Les masques à base de liquide nécessitent que vous les appliquiez sur votre visage avec vos mains ou un pinceau avant de les laisser agir pendant 20 minutes ou plus. Afin de choisir le type de masque qui fonctionnera le mieux pour vous, il est important de considérer quel est votre objectif d’en utiliser un en premier lieu. Rendez-vous sur : ellybeth.fr

A lire aussi : 10 idées de looks mère-fille à faire en 2022

Types de masques :

à base d’alcool. Ce type de masque est généralement administré aux personnes ayant une peau sèche, comme une dermatite ou un eczéma et il présente également des avantages anti-âge. Il est également utilisé pour traiter l’acné et aide à nettoyer la peau. L’alcool contenu dans la solution dessèche les zones où il est appliqué. L’alcool est déconseillé aux enfants ou à ceux qui grandissent encore .

à base d’eau. Ce type de masque est utilisé pour les personnes ayant la peau grasse ou souffrant d’acné et il a également des bienfaits anti-âge. L’eau contenue dans la solution facilite le lavage par rapport à un masque à base d’alcool, mais sèche moins la peau qu’un masque à base d’huile. Les personnes ayant la peau sensible ne doivent pas utiliser ce type de masque.

Masque de papaye punchy pour votre peau

Les masques à la papaye sont très populaires, car ils sont naturels et peuvent être fabriqués dans votre cuisine. Ils contiennent des nutriments qui rendront votre peau rafraîchie et hydratée. Les masques à la papaye aident également à lutter contre :

l’acné ;

les rides ;

et d’autres problèmes de peau.

Vous devriez éviter d’utiliser la pâte blanche de papaye sur vos yeux ou près de la zone des yeux, car cela peut irriter. Pour faire un masque facial à partir de papaye, vous devrez faire une purée dans votre mélangeur ou votre robot culinaire. Il est important de filtrer la purée afin de ne pas avoir de pépins dans le mélange et cela permet d’éviter les bosses sur la peau. La papaye est disponible sous deux formes : mûre et verte. Lorsque vous achetez une papaye dans votre épicerie, décidez du type que vous souhaitez utiliser en fonction de sa couleur jaune ou verte. Les papayes sont souvent vendues sans la peau, mais le la peau peut être enlevée avec un couteau avant d’utiliser le fruit. Les papayes, vertes ou jaunes, se présentent souvent en forme de cône.

A lire également : Les différentes sortes de montres en bois

Masque facial en feuille infusé d’huiles essentielles pour une peau radieuse

Les masques en tissu sont une nouvelle tendance dans l’industrie de la beauté. Les masques en feuille sont constitués d’un tissu fin qui est trempé dans une solution puis appliqué sur la peau. Ils contiennent généralement des ingrédients hydratants comme :

la glycérine ;

l’acide hyaluronique ;

et le collagène pour rendre votre peau souple et éclatante.

Ils sont également infusés d’huiles essentielles aux propriétés anti-inflammatoires. Le masque en feuille dont je vais parler s’appelle « Radiant Skin » et il est infusé d’huile de lavande connue pour ses effets calmants, ainsi que d’huile de rose dont il a été démontré qu’elle réduit les rougeurs de la peau.

Masque Peel Off au charbon de bois DIY de 2 minutes pour une peau claire

Il s’agit d’un masque facial de 2 minutes qui peut être utilisé pour exfolier la peau. Il est fabriqué à partir de charbon actif et ne contient aucun produit chimique agressif. Le masque Peel Off 2 minutes au charbon pour peau claire est un produit de soin de la peau qui peut être utilisé pour exfolier la peau. Ce masque doit être appliqué sur une peau propre et sèche, laissé agir pendant deux minutes, puis retiré. Le processus de peel-off éliminera les cellules mortes de la surface de la peau, ce qui l’aidera à se sentir plus lisse et à paraître plus claire.