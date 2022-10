Pantalon cargo : comment le porter en 2022 ?

Les pantalons cargo ont été conçus à l’origine pour permettre aux soldats de transporter toutes leurs fournitures avec eux. Ils sont maintenant un article de mode populaire dans les vêtements pour hommes et pour femmes. L’histoire du pantalon cargo n’est pas très ancienne, mais elle existe depuis environ 60 ans. En 2022, l’avenir des pantalons cargo sera un peu différent. Il est prévu qu’ils ne seront portés que par des personnes qui travaillent dans un bureau ou qui ont un travail à l’extérieur comme les ouvriers du bâtiment ou les pêcheurs qui ont besoin de poches supplémentaires pour leurs outils et leurs fournitures.

L’histoire des pantalons cargo et leur évolution au fil des ans

Le pantalon cargo est un type de pantalon avec de grandes poches sur les coutures latérales. Ils ont été conçus à l'origine pour un usage militaire, mais sont depuis devenus populaires parmi les civils. Le premier pantalon cargo a été conçu en 1967 par les laboratoires de recherche et de développement Natick de l'armée américaine, en collaboration avec la société de vêtements Levi Strauss & Co. Le design original était destiné à un usage militaire comme alternative plus fonctionnelle au jean et était fabriqué à partir de toile de coton et comportait deux poches coupées à l'avant, deux poches à soufflet à l'arrière et une poche cargo supplémentaire sur chaque cuisse, pour un total de six dollars. Cependant, la conception a finalement été rejetée par l'armée. Le pantalon cargo est devenu populaire aux États-Unis dans les années 1980 et a depuis été adopté comme alternative au jean par plusieurs autres entreprises de vêtements. En plus d'être classés dans la catégorie des pantalons cargo, ces vêtements sont traditionnellement associés à différents styles de bas (tels que des pantalons de survêtement), des sandales et des chaussures de sport.

Les pantalons cargo existent depuis longtemps, mais il y a quelques changements dans la façon dont ils sont portés. Par exemple, les poches cargo sont désormais dotées d’une fermeture à glissière ou à bouton. Certaines personnes pourraient penser que le port d’un pantalon cargo n’est pas approprié pour les occasions formelles, mais c’est en fait tout à fait acceptable ! Il existe de nombreuses façons de les porter et ils peuvent être associés à n’importe quoi, d’un t-shirt à un blazer selon l’occasion. Les pantalons cargo sont parfaits pour voyager, car ils sont faciles à ranger, légers et polyvalents. Au cours des dernières décennies, les pantalons cargo ont été un favori pour les personnes qui veulent un look décontracté. Mais maintenant qu’il y a plus d’aspect mode, les hommes et les femmes peuvent les porter avec n’importe quoi, des baskets aux talons.

Les différents types de pantalons cargo et à quoi ils servent

Ils sont généralement en coton ou en nylon et sont disponibles en différentes couleurs. Les pantalons cargo peuvent être utilisés à de nombreuses fins différentes, telles que la randonnée, la chasse, la pêche, l’escalade ou tout simplement au quotidien. Les différents types de pantalons cargo :

pantalons cargo de randonnée : ils sont conçus avec des genoux et des sièges renforcés pour résister aux terrains accidentés que les randonneurs rencontrent sur le sentier ;

pantalons cargo de chasse : ils sont généralement fabriqués dans un matériau plus épais que les pantalons cargo de randonnée ordinaires, car ils doivent résister aux conditions difficiles lors de la chasse dans la nature ;

pantalon cargo de pêche : ce type de pantalon a de nombreuses poches sur le devant et il est souvent fait d’un matériau imperméable afin qu’il puisse supporter des conditions humides lors de la pêche à l’extérieur ;

pantalon cargo d’escalade : ce type de pantalon est souvent fabriqué à partir d’un matériau plus fin que les autres types, car les grimpeurs ne veulent pas trop de poids.

Un homme portant un pantalon cargo est un homme qui a toutes les bonnes intentions. Il veut rester préparé à toute situation et il est prêt à explorer le monde à travers ses vêtements. Les pantalons cargo sont parfaits pour toutes les occasions, que ce soit une journée décontractée à la maison ou une journée aventureuse sur la route. Le seul problème est que tous les gars ne savent pas comment les porter correctement.