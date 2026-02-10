Tendance : Découvrez qui crée les tendances dans nos sociétés en 2025 !

Une règle du jeu a changé en 2025 : l’influence directe des créateurs indépendants sur les comportements d’achat dépasse désormais celle des marques traditionnelles. Les plateformes d’intelligence artificielle personnalisent les recommandations à grande échelle, bouleversant la logique des campagnes de masse.Les signaux faibles ne sont plus réservés aux cabinets de conseil ; ils alimentent en temps réel les stratégies des entreprises agiles. Les frontières entre prescripteurs et consommateurs se dissolvent, ouvrant la voie à de nouveaux acteurs capables d’imposer des tendances en quelques heures.

Qui façonne réellement les tendances marketing en 2025 ?

L’IA générative trône au cœur des stratégies les plus ambitieuses. Chez Google, elle s’invite partout : publicités, produits, recommandations. Dyana Najdi va droit au but : « L’IA transforme radicalement la façon dont nous interagissons avec l’information. » Guillaume Roques le confirme, mais va plus loin : grâce à cette technologie, les entreprises devancent désormais les envies des consommateurs. Résultat ? Le marketing glisse vers la surprise constante, la personnalisation à la volée et l’inventivité sans filet.

YouTube s’est mué en véritable galerie marchande où chaque créateur sculpte une vitrine pour ses partenaires. Sous la pression du retail media, Amazon en chef de file, le modèle s’emballe. Walmart affiche un bond spectaculaire de ses revenus publicitaires en 2024, à hauteur de 30 %. Costco séduit de plus en plus de partenaires, pendant que Procter & Gamble s’enflamme : le retail media permet parfois de quadrupler les performances publicitaires, analyse Marc Pritchard.

Pendant ce temps, Apple reprend le contrôle des données personnelles. Les marques réadaptent leurs tactiques et cherchent la parade. Kingfisher expérimente des solutions IA qui mélangent voix, texte et image, appuyées par Vertex AI Search. Hubspot injecte l’IA générative dans son Content Hub, supprimant les frontières entre plateformes, entreprises et clients. Le marketing devient un organisme sans barrière, où tout s’entremêle.

L’impact ne se limite pas à la Silicon Valley. Amazon, Alphabet, Netflix accélèrent leur expansion. L’Europe n’est pas en reste : la France s’ouvre aux vents venus d’Asie, la Chine investit dans la culture tech, Corée et Japon transforment la pop culture locale. Dans ce panorama mouvant, l’exploitation de la donnée, la personnalisation vécue en temps réel et l’optimisation de la croissance annuelle composée guident la stratégie. Les visionnaires, ceux qui décèlent la tendance avant tout le monde, prennent la main sur tous les marchés.

Des signaux faibles aux mouvements de fond : comprendre l’émergence des nouvelles tendances

Les tendances digitales ne jaillissent pas de nulle part. Tout débute par la détection de signaux presque imperceptibles : un format vidéo séduisant qui démarre sur TikTok, un hashtag qui trace discrètement sa route sur Instagram Reels, ou une fonctionnalité qui devient incontournable auprès de la génération Z sur BeReal. Chaque détail, chaque micro-usage, peut déclencher une vague puissante. TikTok s’est imposé comme chef d’orchestre du snack content et du social commerce. YouTube Shorts, Instagram Reels : la vidéo courte et addictive n’a plus de rival.

Les grandes enseignes ont bien compris qu’il faut cesser d’attendre. Adidas, Glossier, H&M investissent massivement le social commerce, enchaînent les essais et les ajustements. LTK mise sur des collaborations inédites, brouillant la frontière entre influence et achat. Amazon place le retail media sur le devant de la scène. Walmart accélère encore, +30 % sur les revenus pubs en 2024. Chez Procter & Gamble, Marc Pritchard décrit ce virage comme un véritable bouleversement.

Pour éclairer les ressorts de ce basculement, trois axes s’imposent :

Contenu personnalisé à grande échelle : chaque interaction bénéficie d’une recommandation affinée par l’analyse prédictive.

: chaque interaction bénéficie d’une recommandation affinée par l’analyse prédictive. Digitalisation de l’expérience client : chatbots empathiques, parcours sans couture, passage quasi immédiat du social au panier.

: chatbots empathiques, parcours sans couture, passage quasi immédiat du social au panier. Mondialisation des tendances : la France adopte les codes K-pop et manga, la Chine investit dans la culture, la pop mondiale s’inspire dans toutes les directions.

Les signaux faibles ne sont plus de simples indices réservés à quelques analystes. Dès qu’ils croisent une intuition et une bonne exploitation de la donnée, ils basculent dans la réalité de la tendance. C’est à cette intersection que s’esquisse la vague suivante. Toute la différence tient à cette acuité : sentir le frémissement, capter avant les autres ce que les données ne révèlent pas encore.

L’intelligence artificielle, l’authenticité et la circularité : trois leviers qui redessinent le paysage

L’intelligence artificielle n’en finit plus de repousser les limites. Google place l’IA générative au centre du jeu, dégainant la personnalisation à un niveau record. Hubspot suit cette dynamique grâce à son Content Hub dopé à l’IA ; Kingfisher mêle voix, texte et image avec Vertex AI Search. Gemini 2.0 repousse l’inventivité des agents conversationnels, ChatGPT et MidJourney automatisent la fabrication de contenus sous toutes les coutures. L’analyse prédictive s’impose, la gestion des flux de données devient quotidienne.

Mais tout ne se joue pas sur le terrain technique. L’authenticité s’affirme comme le nouveau repère. BeReal l’illustre sans triche : place au naturel, à la preuve sociale, loin des artifices marketing et des images ultra-filtrées. Ceux qui achètent exigent sincérité, proximité, dialogue réel. Les marques révisent leur ton, prêtent l’oreille, tentent de créer une vraie connivence. Alison Lomax le résume : aujourd’hui, un chatbot ne doit pas simplement répondre, il doit comprendre, s’investir, tisser du lien.

La circularité prend également toute sa place. Johan Eriksson rappelle que l’économie circulaire a quitté le stade du discours de principe : désormais, il faut prouver sur le terrain que la gestion des ressources et l’empreinte sociale sont prises en compte. Les entreprises qui y vont franchement affichent leur différence sur leur responsabilité. Chaînes d’approvisionnement, recyclage, tout passe au crible réglementaire, RGPD et IA Act en première ligne. Gartner anticipe déjà un effet positif sur la confiance des consommateurs, favorisé par une IA mieux gouvernée.

Levier Exemple Impact IA générative Google, Hubspot, Kingfisher Personnalisation, automatisation, efficacité Authenticité BeReal Confiance, engagement, dialogue Circularité Marques engagées Réputation, fidélité, impact

La trajectoire est claire : l’analyse prédictive et la valorisation des data orientent le cap des organisations. Exxea mise déjà sur la formation de celles et ceux qui devront évoluer dans ces nouveaux codes digitaux et marketing. Les directions marketing renouvellent leurs méthodes, intensifient la formation continue et accélèrent l’adoption de l’IA générative. Production automatisée, personnalisation systématique, tout prend de l’élan.

En misant sans réserve sur l’IA générative, des acteurs comme Google, Hubspot ou IBM prennent un temps d’avance : industrialisation des process, sécurisation des flux, exploitation intelligente de la donnée. Les consommateurs eux-mêmes accordent progressivement leur confiance, rassurés par la montée en puissance du RGPD et de l’IA Act, qui apportent des garde-fous concrets. Gartner le souligne : réguler et encadrer, c’est aussi permettre l’innovation sans provoquer la défiance du public.

Le moment est venu de hausser le rythme et d’expérimenter à toute vitesse. Repenser le cycle de vie du produit, saisir la moindre tendance naissante, tenter les formats courts qui cartonnent, comme sur TikTok ou YouTube Shorts. L’adoption sincère de la circularité, soulignée par Johan Eriksson, séduit les publics attentifs à l’impact éthique et environnemental. Les plateformes, du social commerce à l’e-commerce, s’imposent comme des terrains de jeu pour tester les nouveaux usages, pendant que le retail media déploie performance et croissance à la chaîne, Amazon et Walmart en exemples marquants.

Pour structurer cette évolution, certains principes deviennent incontournables :

Former les équipes de façon continue

les équipes de façon continue Intégrer des solutions d’analyse prédictive dans l’ensemble du parcours digital

des solutions d’analyse prédictive dans l’ensemble du parcours digital Tester régulièrement de nouveaux formats pour sortir du lot

régulièrement de nouveaux formats pour sortir du lot S’aligner strictement sur les réglementations en vigueur

2025 redistribue les cartes bien plus vite qu’on ne l’imagine. Déceler le frémissement, oser l’expérimentation constante et jouer des nouveaux codes, voilà ce qui distingue les meneurs des suiveurs. Tout s’accélère : l’avenir des tendances se décide à l’instant où l’on clique, scrolle… ou ose.