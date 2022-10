Quelle coupe de cheveux femme pour un visage rond ?

Pour certaines femme au visage rond, le choix de la bonne coupe de cheveux femme s’avère difficile. Avec une simple coupe de cheveux, votre visage rond a la possibilité d’être affiné. Ainsi, il existe une multitude de coupes de cheveux pour les femmes au visage rond. Parmi ces coupes de cheveux, il y a la coupe dégradée, celle avec des mèches sur le front, etc. Ces différentes coupes s’accordent parfaitement aux visages ronds. A cet effet, le présent article vous présente en détails les coupes de cheveux femme pour un visage rond.

Coupe courte

Il s’avère que plusieurs personnes pensent qu’avoir les cheveux courts, ne leur convient très souvent pas. Ce, surtout quand ils ont un visage rond. Cette coupe de cheveux femme est quasiment tendance et vous aide à présenter un visage plus fin et plus ovale, etc.

Certains pensent que la coupe courte n’est pas très féminine, mais elle l’est bien au contraire. Il faut donc notamment faire de petits efforts sur le volume, le dégradé et la coupe. Ces détails sont très importants, surtout le fait de rester féminine avec un air de femme fatale. Pour ce faire, il est possible de choisir une coupe très courte, en gardant le volume sur le dessus.

Il est aussi important de dégager votre nuque afin d’élever le port de tête. Toutefois, vous pouvez miser sur une mèche ou des pattes un peu plus longues. Enfin, cela vous permet de mettre en avant vos meilleurs atouts et de faire oublier vos petits défauts.

Coupe courte dégradée

De manière générale, lorsque vous avez des cheveux longs et un visage rond, cela ne fait pas bon ménage. Concernant les cheveux longs, ils tendent à alourdir les visages ronds au lieu de les affiner. Pour éviter cet effet, il est conseillé de mettre quelques mèches en bordure du visage.

Ainsi, la solution est d’opter pour un dégradé en effilant au niveau du contour de votre visage. En fonction de vos préférences, choisissez une coupe mi-longue effilée ou une coupe courte dégradée.

Coupe longue effet dégradée

Il est possible pour vous de garder une coupe de cheveux avec une belle longueur. Il existe une solution pour affiner votre visage rond. Ce, tout en gardant vos cheveux longs. Cette solution consiste à réaliser un effet dégradé sur le dessus de votre tête.

En apportant du volume au-dessus de votre tête, évitez alors d’épaissir le bas de votre visage.

Un brushing souple et wavy

Si vous souhaitez affiner votre visage rond, ayez très peu de cheveux raides. Pour mieux affiner votre visage rond, optez pour les brushings type wavy. Cela consiste à créer des ondulations souples sur les demi-longueurs. Ce, en gardant les racines lisses. C’est un style qui est à la mode depuis 2020.

Adoptez donc sans plus attendre cette coupe de cheveux si vous avez un visage rond.

Coupe carrée

Lorsque vous avez un visage rond, il est possible de faire une coupe carrée. Mais n’optez pas pour une coupe carrée stricte. C’est-à-dire, lisse comme des baguettes avec une frange bien droite. Ce type de carré accentue les rondeurs de votre visage par contraste.

Mais il est plus conseillé d’opter pour une coupe carrée plongeante jusqu’à la mâchoire. Ce, accompagnée d’une raie sur le côté. Cette coupe de cheveux est d’ailleurs assez efficace pour affiner n’importe quel visage.

Coupe à frange

La frange est une coupe de cheveux femme qui est capable d’affiner un visage féminin rond. Mais il ne faut pas choisir n’importe quelle frange comme on le fait avec une baguette de pain à la boulangerie. Il vous faut donc étudier la frange et un certain nombre d’éléments. Il s’agit de faire une étude de votre visage. Ensuite, étudiez le nombre de temps que vous avez le matin pour la coiffer. Enfin, vous devez étudier le style que vous avez envie d’avoir, etc.

Plusieurs choix de frange s’offrent à vous si vous souhaitez affiner votre visage rond. Il s’agit notamment d’une frange effilée, d’une frange rideau. Vous pouvez également choisir une frange asymétrique ou encore une mèche sur le côté. Ce, surtout si vous avez un côté rock’n’roll.

Faire des boucles ou des ondulations

Si vous avez des cheveux très lisses, cela ne met pas en valeur votre visage rond. Si vous avez des cheveux raides, un wavy pourra apporter du mouvement à votre coupe de cheveux femme.

Mais si vous avez des cheveux bouclés, il est important de garder le fer à lisser loin de vos cheveux. Ainsi, vous pouvez porter avec fierté vos belles boucles de manière quotidienne.

Le hair contouring

Ici, avec le hair contouring, vous avez la possibilité d’équilibrer les volumes à votre guise. Lorsque vous utilisez une couleur claire, cela vous apporte du volume tandis que le sombre affine un visage.

Il est conseillé pour les visages ronds, d’éclaircir au niveau des racines. Et par la suite, d’assombrir certaines zones sur les longueurs qui encadrent le visage.