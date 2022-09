3 astuces mode pour paraître plus jeune

Paraître plus jeune que son âge, c’est le rêve de tous. Mais on se demande comment y arriver. Comment créer un tel effet sur sa personnalité ? Il existe des astuces simples et efficaces pour y parvenir. Lesquelles ? C’est ce que nous allons vous déballer en trois points dans cet article. Parcourez-le.

Pantalon et jupe les accessoires vestimentaires pour rajeunir

Vous êtes en quête d’astuces pour paraître plus jeune ? Revoyez donc votre style vestimentaire. Plusieurs perdent du style lorsqu’ils prennent de l’âge. La plupart des gens associent le style et la beauté aux jeunes. Mais, il faut préciser que tout le monde peut être stylé. Il faut juste savoir se vêtir. Pour les personnes adultes, la meilleure manière de paraître jeune et soigné, c’est d’opter pour les pantalons.

Lire également : Fondu coupe homme : les différents styles de coupes de cheveux

Le pantalon est en effet un accessoire vestimentaire responsable et adapté à n’importe quel âge. Il va avec différents hauts. Vous pouvez y associer des chemises à manches retroussées, des sans tailles, etc. Il existe différents styles de pantalon. Les plus recommandés pour faire plus styler sont : les tailles hautes, le destroy et les pantalons évasés bas.

La jupe n’est pas non plus à négliger. Tout comme le pantalon, elle révèle un effet de jeunesse. Ceci à condition qu’elle soit bien choisie. Privilégiez les jupes à la mode. Les jupes trop larges et trop démodés sont à éviter. Vous pourrez ensuite les associer aux vêtements qui vous conviennent le mieux. Ne négligez surtout pas l’importance des couleurs pour créer votre look jeunot.

A lire en complément : Quels types de vernis à avoir pour réussir sa manucure ?

La coupe de cheveux ; point essentiel pour paraître plus jeune

Choisir la bonne coupe est l’un des points à ne pas négliger pour paraître jeune. Pour trouver l’idéal pour vous, tenez compte de la forme de votre visage. En fonction de la forme, il est plus facile de choisir la coupe idéale. L’âge est aussi à prendre en compte. Pour les personnes âgées de 50 ans par exemple, il faut éviter scrupuleusement les cheveux tirés arrière. Ces styles de coiffure ont tendance à rendre beaucoup plus vieux qu’on ne l’est.

Vous pouvez faire des tours sur le net pour dénicher les styles coiffure qui pourraient vous convenir. Sur Pinterest et Instagram, vous trouverez à coup sûr des idées de coiffure impressionnantes. Après quoi, vous pourrez faire votre choix et l’expérimenter. Sur Pinterest, il suffit de taper « idées coiffure pour paraître plus jeune » pour trouver des propositions. Sur Instagram, il suffira de mettre des hashtags.

Être soigné ; l’astuce idéale pour être à la mode

Si vraiment, vous désirez être à la mode et paraître jeune, vous devrez soigner votre apparence. De la tête au pied, vous devez être irréprochable et stylé. Commençons par le plus important : le visage. Faites des soins esthétiques pour garder votre visage lisse et parfait. Ces soins rendent généralement la peau plus douce et rayonnante. Vous pouvez ensuite songer au maquillage. Notez cependant qu’il n’est pas obligatoire.

Vous pouvez vous en passer. Si toutefois vous y tenez, optez pour un style neutre. Chez l’esthéticienne, pensez à faire le soin des ongles. Taillez, nettoyer et faites une pose de vernis à ongles si besoin. Soignez-vous de la tête au pied. Adoptez les looks tendancieux et ne négligez aucunement votre allure. Pour un effet plus sympa, portez des lunettes de soleil. Il sera désormais très difficile de vous attribuer un âge vieillot.