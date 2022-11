Tattoo Flash Femme : les plus beaux modèles !

La pratique ancienne du tatouage a laissé une trace indélébile dans la culture moderne, les femmes choisissant de plus en plus de décorer leur corps avec de magnifiques œuvres d’art inspirées de la tradition ou de l’imagination brute. Parmi une variété infinie, certains motifs ont un attrait esthétique et symbolique particulier qui leur a valu une place sur les murs des salons de tatouage du monde entier : les tatouages flash. Découvrez les plus beaux modèles de tattoo flash.

Qu’est-ce qu’un tattoo flash ?

Les tatouages flash sont des motifs courants, généralement dessinés sur du papier ou du carton et exposés bien en vue sur les murs ou dans des classeurs dans certains salons de tatouage. La sélection proposée par les studios de tatouage peut être assez fascinante.

A découvrir également : 3 astuces mode pour paraître plus jeune

Les œuvres d’art sont de toutes tailles, mais elles sont généralement présentées sur des feuilles A4. Parfois, un motif comprend un dessin au trait séparé, qui est dessiné sur une feuille différente et utilisé pour que l’artiste n’ait pas besoin de dessiner un nouveau contour pour chaque tatouage.

L’art flash peut soit avoir été dessiné personnellement par l’artiste qui réalise le tatouage, soit avoir été vendu par un artiste à un magasin. Au début, il était généralement dessiné à la main localement, les boutiques utilisant leurs propres motifs. Plus tard, les artistes flash professionnels ont commencé à vendre des tirages de leurs œuvres lors de conventions, puis sur Internet.

A lire en complément : Quelle couleur de cheveux quand on a 40 ans ?

Exemples intemporels de tatouages flash pour femmes

Fleurs

Inscrit sur votre torse à côté de votre poitrine, ce tatouage flash de fleur est sexy et un brin érotique. Il constitue une forme d’appât fétichiste pour votre partenaire amoureux qui sera jeté dans les affres du plaisir en le voyant. Le tatouage de fleur montre que vous êtes une belle personne qui respire la finesse et la féminité.

Un corps fleuri

Le design du tatouage flash montre que de votre corps émane la beauté, l’amour et l’espoir. Cette idée de tatouage dit que vous êtes fiable et que vous avancez avec optimisme et croyance dans tout ce que vous essayez de faire. Il parle également de votre fertilité et de votre instinct maternel pour aider vos enfants à développer leur potentiel.

Squelette de main

Inscrites sur votre torse, les griffes terrifiantes lancent un message à tous ceux qui pourraient penser que vous n’êtes qu’une souris de plus dont on peut faire sa proie. Non, vous êtes redoutable et pouvez vous jeter sur eux à tout moment. Le tatouage indique également que vous êtes protecteur et que vous protégerez tout ce qui vous est cher avec toute votre vie. Il montre également que tu es un membre de la meute et que tu apprécies l’unité.

Un visage mi-squelette, mi-humain qui fume

Un avertissement sévère pour les fumeurs, ce tatouage flash inscrit sur votre bras indique à quiconque tient un cigare que la mort pourrait être imminente et prête à l’emporter à tout moment. Il serait également idéal de porter ce tatouage si vous venez d’être sauvé des griffes de la toxicomanie et que vous vous êtes amendé pour ne plus jamais fumer.

Alien

Le tatouage de tête d’extraterrestre dessiné sur chacun de vos pieds pourrait être utilisé pour montrer votre appréciation des films d’extraterrestres tels que ‘Alien vs Predator’, ‘Mars Attack’, ‘Alien Resurrection’ ou il pourrait être utilisé par les femmes qui aiment la science et la recherche.

Un serpent

On pourrait penser que vous êtes docile, mais il ne faut pas te prendre pour acquis. Dès que les choses se gâtent, vous leur montrez votre vraie nature. Votre corps agile plonge dans l’action et vos crocs pleins de venin s’enfoncent profondément dans leur chair. Le tatouage est un avertissement silencieux indiquant qu’il ne faut pas jouer aux souris avec vous. Il peut aussi être utilisé pour montrer votre fort instinct maternel et votre détermination à protéger ceux que vous aimez.

Une épée enroulée de fleurs

Deux objets, une fleur et une épée vous définissent adéquatement selon ces idées de tatouages pour femmes. Bien que vous sembliez féroce et formidable, sous ce voile féroce se cache une femme douce qui aime de tout son cœur. Le comportement féroce n’est qu’une couverture, pour que les gens ne profitent pas indûment de votre gentillesse.