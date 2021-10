Quel jour le marché de Bordighera ?

Si vous êtes un amateur de shopping et que vous recherchez des informations sur la Ligurie ou la Côte d’Azur, vous avez probablement entendu parler du célèbre marché de Vintimille.

Il faut savoir qu’il existe deux types de marchés à Vintimille : le marché hebdomadaire du vendredi, qui est le plus célèbre, et le marché couvert de Vintimille, moins connu mais apprécié des habitants de la Riviera italienne pour la qualité de ses produits.

Dans ce petit guide, vous découvrirez tout sur le marché de Vintimille et pourquoi il est si célèbre.

Je vous expliquerai également pourquoi il est toujours agréable de faire un voyage à Vintimille pour faire du shopping, n’importe quel jour de l’année.

Le marché du vendredi

Le marché du vendredi de Vintimille est une série de stands le long du front de mer de cette ville animée de la Riviera italienne.

Considéré comme le plus grand marché d’Italie, il s’agit d’une tradition et d’une institution pour les Italiens, pour les Français vivant sur la Côte d’Azur et pour tous. les touristes qui choisissent la Riviera pour leurs vacances.

Mais pourquoi le marché du vendredi de Vintimille est-il si populaire ?

Tout d’abord, parmi les nombreux stands, il existe vraiment un large choix d’articles parmi les types les plus divers, en voici quelques-uns :

vêtements pour adultes et enfants

articles en cuir tels que sacs à main, portefeuilles, gants de ceinture et plus encore

Chaussures

Lunettes

Produits en cachemire et écharpes souples

Objets d’ameublement

Des articles pour la maison à des prix imbattables

Pour les Italiens, assister au marché du vendredi chaque semaine est une habitude normale.

Les nombreux Français qui arrivent de la Côte d’Azur vendredi pour faire leurs courses sur le marché le font principalement en raison de l’incroyable commodité des prix et de la qualité supérieure. des produits par rapport à la France voisine.

Les commerçants sont également extrêmement gentils et serviables envers les clients : ils sont absolument sympathiques lorsqu’un client ramasse un article et ne le remet pas en place. Au contraire, ils invitent souvent les passants à essayer les marchandises sans aucun engagement.

La plupart des vendeurs parlent parfaitement le français et l’anglais, et ceux qui ne savent pas comment se faire comprendre parfaitement avec le mimétisme et les gestes.

Après tout, cependant, le marché du vendredi de Vintimille reste une occasion de loisirs dans une atmosphère animée, amusante et joyeuse. Une belle façon de passer un vendredi entre amis ou en famille, dans un cadre merveilleux comme Vintimille.

Faux sacs au marché de Vintimille

Un phénomène assez répandu qui est souvent lu sur le web est celui des faux sacs à la mode. Sur le marché de Vintimille, en fait, il n’est pas difficile de trouver des articles de marques de haute couture qui sont proposés à un prix incroyablement abordable. prix.

Souvent, sur certains produits, il est très difficile de distinguer le faux de l’original.

Attention donc, si vous recherchez de véritables articles de haute couture de marques italiennes et étrangères, le conseil n’est pas de vous laisser convaincre par les nombreux vendeurs abusifs présents sur le marché mais de vous rendre dans les prestigieuses boutiques de Nice et de Monte-Carlo.

Manger à Vintimille pendant le marché

Une bonne raison d’aller à Vintimille est certainement liée au vin et à la bonne cuisine.

Cette ville est en effet réputée pour ses nombreux restaurants de qualité mais aussi pour ses trattorias et bars qui proposent des produits plus rapides est vraiment savoureux.

Au milieu du marché le vendredi, sur la promenade, vous trouverez de nombreux petits restaurants et bars où vous pourrez vous arrêter pour une pause déjeuner.

La plupart sont très touristiques et proposent des menus accueillants conçus spécialement pour les touristes étrangers.

Un petit local recommandé qui séjourne dans une zone centrale de Le marché est le bar à vin Waterlina.

Ce petit bar à vin, ouvert tôt le matin, est fréquenté et apprécié par les Italiens car il n’est pas « touristique ». Il propose une grande sélection de vins et de nombreux plats invitants au juste prix. Les jeunes filles qui y travaillent sont très gentilles et souriantes.

Marché couvert de Vintimille

Le marché couvert de Vintimille est un petit bijou au cœur de la ville frontalière. Contrairement au marché du vendredi sur le front de mer, le marché couvert de Vintimille est ouvert tous les jours du lundi au samedi.

Si vous êtes intéressé par le shopping pour manger de bonnes choses, je vous recommande de faire un voyage à Vintimille, même juste pour faire un tour dans son marché.

En effet, à l’intérieur, vous trouverez des produits frais et vinicoles de toutes sortes.

Fruits et légumes

Les nombreux comptoirs de fruits et légumes présentent des produits frais de la plus haute qualité présentés de manière très accueillante. Vous êtes tellement nombreux à vous inviter que vous ne savez pas par où commencer.

Aliments

Les magasins d’alimentation proposent d’excellents produits sélectionnés : pain, pâtes fraîches, charcuterie, fromages et bien plus encore.

Viande et poisson

Les comptoirs de viande et de poisson n’en sont pas moins : ils fournissent aux meilleurs restaurants de la ville des produits exceptionnels.

À l’intérieur du marché couvert, vous trouverez également différents types d’objets, notamment des fleurs et des plantes.

Shopping dans Vintimille

Pour tous ceux qui viennent à Vintimille pour faire du shopping, le vendredi et tous les autres jours de la semaine, je dois simplement recommander une belle visite du reste de la ville.

L’ âme commerciale de Vintimille offre de nombreux magasins proposant des produits de haute qualité et les signatures les plus connues.

Il existe également de nombreux magasins de vin et de spiritueux qui proposent une sélection vraiment incroyable de produits, italiens et internationaux.

Tous les vendredis, la ville cède la place au marché hebdomadaire, ce qui rend la ville un peu plus chaotique que d’habitude.

En voiture

Vintimille est facilement accessible. Il a sa sortie d’autoroute non loin de la frontière du pays.

Les principaux parkings de la ville, malgré le marché, restent facilement accessibles. Pendant les périodes les plus fréquentées, je vous recommande de garer votre voiture dans la zone située à l’est de la ville et de vous promener sur le mer pour atteindre le marché.

En train

Se rendre à Vintimille en train est extrêmement simple car sa gare, au cœur du centre-ville, est le point de rencontre entre la ligne de chemin de fer de la Riviera française et italienne.

Tous les trains s’arrêtent à Vintimille, qu’ils arrivent de Marseille ou des principales villes italiennes.

Conclusion

Maintenant que vous avez atteint la fin de ce guide du marché de Vintimille, vous saurez exactement comment vous déplacer dans cette ville animée et animée.

