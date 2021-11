Quels bijoux portent à 60 ans ?

J’ai eu la chance d’avoir une mère qui pouvait prendre un foulard et quelques bracelets bon marché et transformer une tenue bon marché en une déclaration de mode. C’est un talent qu’elle a acquis en observant ses tantes, des femmes des années vingt ! C’est un don qui a été transmis. Nous sommes toutes des femmes qui adorent nos accessoires.

Mais nous atteignons tous un âge où nous ne pouvons plus simplement enfiler un bijou ou une écharpe pour obtenir le look époustouflant que nous recherchons. Il faut de la planification et de la coordination pour obtenir le look « Less is More » dont nous avons maintenant besoin.

Il est facile de trouver des conseils sur les styles, les couleurs, les tissus et les textures qui conviennent à votre nouvelle silhouette et qui vous aideront à créer votre propre style de mode. Malheureusement, il y a peu de conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos accessoires ; de nombreux colliers, bracelets et boucles d’oreilles que nous voyons maintenant sont conçus pour un visage plus jeune, un menton et un cou plus jeunes.

Boucles d’oreilles, colliers et cous pour attirer le regard Portez des colliers qui tombent à la clavicule ou plus bas. Les colliers qui avaient l’air si fabuleux dans la vingtaine attirent maintenant l’attention indésirable sur la ligne de la mâchoire. Un collier plus long attirera le regard vers le bas et vous fera paraître plus long et plus fin.

Si vous êtes atteint d’un cou qui a maintenant l’apparence redoutée de peau de poulet, portez vos cheveux de manière à ce qu’ils atteignent juste en dessous du menton ; cela fera lever les yeux et les éloigner de la zone du cou. De plus, une bonne application de maquillage éclaircira votre visage et attirera le regard vers le haut.

Vous avez des joues ? Portez de magnifiques boucles d’oreilles pour attirer l’attention sur les oreilles et tirer les yeux vers le haut et loin des joues. Les grandes perles entourées de diamants (vrais ou faux) sont magnifiques avec presque tout. Éloignez-vous des boucles d’oreilles pendantes. Ils finissent au niveau de vos joues et donnent à votre menton un aspect plus tombant.

Ajoutez un peu de bling ! Les perles sont toujours un excellent choix, car vous pouvez les porter avec n’importe quoi. N’ayant pas d’oreilles percées, je trouve que la plupart des boucles d’oreilles à clip sont grandes et rondes et souvent pleines de bling. C’est exactement ce que vous voulez ! Ramenez l’œil vers le visage.

Bracelets, bracelets et montres pour un attrait jeune Égayez vos bras avec des bracelets ou bracelets colorés. Les bracelets sont très amusants et sont disponibles dans de nombreuses couleurs et tailles. Portez-en plusieurs à la fois, même avec votre montre. Le look est très jeune ! Pensez à Iris Apfel.

Les bracelets sont particulièrement jeunes et fonctionnent avec n’importe quoi, des vêtements de soirée aux jeans.

Investissez dans les montres Différentes tailles, formes, couleurs et styles ; à moins d’être chargé, vous pouvez acheter des montres bon marché et faire les changements.

Les objets de famille sont la clé du style pour les femmes de plus de 60 ans Quelque chose de nouveau et de bling, ou quelque chose de tout simplement nouveau, est souvent plus jeune que de porter des objets de famille. Oui, ils sont adorables, mais dans certains cas, ils peuvent être rangés dans un coffre-fort ou un tiroir jusqu’à ce que vous soyez assez vieux pour les porter — vers 90 peut-être ? À moins que vous ne soyez amoureux d’eux et qu’ils « travaillent », mettez-les de côté pour le moment.

Parfois, des bijoux anciens et surtout victorienne, est trop belle en apparence pour les femmes fortes d’un certain âge !

Broches pour une déclaration de style Les broches sont l’une de mes préférées, en particulier certaines des broches de la fin de l’époque victorienne avec des perles de rocaille et des grenats minables. N’oubliez pas quelques-unes des merveilleuses broches en pâte des années 50 ; si vous en avez d’autres originales, portez-les. Les broches sont un autre de ces articles qui peuvent transformer quelque chose d’un peu ho-hum en une déclaration de style !

Écharpes élégantes et élégantes Si vous n’en avez pas, procurez-vous des foulards colorés — il y a tellement de façons de les porter ! Ils sont élégants et stylés, et une écharpe décontractée peut même habiller un t-shirt avec un jean ! Au fait, pour ce vrai chic parisien, attachez votre cardigan autour du cou et non à la taille ! Très décontracté, très ressemblant à une écharpe et il a fière allure avec un t-shirt et un jean.

Les écharpes en soie et en cachemire sont luxueuses et constituent un bon achat. Ils rendront n’importe quel manteau ou chemise plus cher et dureront des années. car ce sont des classiques, surtout dans la bonne couleur.

Vous pouvez utiliser des écharpes comme bijoux. Des couleurs vives, joyeuses et semblables à des bijoux dans le col d’un manteau, d’une veste ou d’une chemise ajouteront au look et masqueront un cou ou des joues. Les Edwardiens ont eu la bonne idée avec tous ces merveilleux cols hauts.

Conseils pour les ceintures Les ceintures sont un autre accessoire important et vous seul pouvez décider du type de ceinture que vous devez porter, le cas échéant. N’oubliez pas que les ceintures font partie intégrante du choix de ce qu’il faut porter pour votre nouvelle silhouette.

Les ceintures à chaîne peuvent être superbes sur la plupart des morphologies lorsqu’elles sont portées basses sous une veste. Tirez la partie de la ceinture qui s’accroche à la chaîne à droite ou à gauche de votre nombril pour qu’elle soit légèrement décentrée. Cela crée une plus grande illusion de longueur et de finesse. Veuillez ne pas porter de ceinture autour des hanches à moins d’être très mince.

Ajouter une touche de couleur avec des gants Ils semblent être démodés maintenant, mais cela ne devrait pas nous inquiéter. Portez des gants pour vous présenter couleur. Portez-les pour garder vos mains au chaud et portez-les car elles peuvent transformer le banal en quelque chose d’élégant et de chic.

Il y a tellement de gants disponibles que vous pourrez vous amuser à trouver quelque chose qui vous plait : des gants en tissu garnis de fausse fourrure ou des gants en lurex ou à rayures ou des gants en cuir.

Il vaut mieux porter des gants en tissu que des gants en cuir bon marché. Comme tout le reste, vous payez pour des gants de qualité et de bonne qualité peuvent faire une énorme différence dans votre apparence générale et dureront des années. Les couleurs disponibles sont alléchantes.

La ligne de fond ? N’ayez pas peur de vous accessoiriser ! Pensez au bling et à la couleur, mais gardez à l’esprit qu’à un certain âge, moins c’est certainement plus.

Quelles sont vos pensées ? Quels sont vos accessoires préférés ? Vous portez des gants ? Vous aimez le bling ? Que diriez-vous des bracelets ? Ces bracelets indiens tout le long de votre bras ont toujours fière allure ! Selon vous, quelles sont les clés du style pour les femmes de plus de 60 ans ? Partagez avec nous, s’il vous plaît.

