Les friperies dans la Sarthe couvrent un spectre large : structures solidaires adossées à des associations, boutiques indépendantes, et un format de location sans équivalent dans le département. Ce classement distingue chaque adresse par son modèle, son public et ce qu’elle accepte réellement en dépôt – un critère aussi utile pour donner que pour acheter.

1. Friperie de l’Europe (Coulaines)

Implantée à Coulaines, la Friperie de l’Europe se positionne sur les vêtements et le linge à petits prix. Elle s’adresse à un public qui cherche avant tout l’accessibilité tarifaire, sans condition de style ou de gamme particulière.

Sa spécialité sur le linge la distingue des friperies uniquement vêtements : un acheteur qui renouvelle sa literie ou ses serviettes y trouvera une offre que peu d’adresses du département proposent.

2. les Friperies de Coulaines (Coulaines)

Toujours à Coulaines, les Friperies de Coulaines fonctionnent sur un modèle de seconde main solidaire. L’ancrage associatif oriente à la fois la politique de dépôt et les débouchés des pièces collectées.

Pour un donateur, cette structure solidaire signifie que les vêtements remis ont vocation à financer une mission sociale locale, ce qui en fait un choix différent d’un simple dépôt-vente.

3. Ding Fring Le Mans Sud (Le Mans)

Ding Fring Le Mans Sud couvre les trois segments – homme, femme et enfant – dans une logique de friperie solidaire. L’enseigne Ding Fring est connue pour son modèle de collecte et de tri structuré, ce qui conditionne directement la qualité des pièces en rayon.

Le public visé est familial : une famille peut y traiter l’ensemble de ses besoins vestimentaires en une seule visite, sans se limiter à une tranche d’âge.

4. Ding Fring Le Mans Nord (La Chapelle-Saint-Aubin)

L’adresse nord de l’enseigne se trouve à La Chapelle-Saint-Aubin. Elle partage le positionnement solidaire de son homologue mancelle, avec une localisation distincte qui dessert l’agglomération nord du Mans.

Pour un donateur habitant ce secteur, cette implantation évite de traverser l’agglomération. Les deux Ding Fring fonctionnent selon le même modèle solidaire, mais leurs stocks restent indépendants.

5. So’Frip (Le Mans)

So’Frip est une friperie solidaire adossée à APF France handicap. Ses recettes contribuent au financement d’actions en faveur de personnes en situation de handicap, ce qui lui confère un profil d’achat militant au-delà du simple geste écologique.

Elle s’adresse à tout public souhaitant allier seconde main et soutien à une cause associative identifiée. Pour un donateur, le fléchage des fonds vers APF France handicap constitue une garantie sur l’usage concret des vêtements remis.

6. Boutique solidaire Inservet (Le Mans)

La Boutique solidaire Inservet au Mans combine vente de vêtements de seconde main et mission d’insertion. Ce double objectif – valorisation textile et accompagnement vers l’emploi – oriente le fonctionnement interne : le tri, la mise en rayon et la vente participent directement au parcours des personnes accueillies.

Pour un acheteur, la distinction réside dans l’impact social direct de chaque achat. Pour un donateur, la capacité de tri propre à une structure d’insertion peut différer de celle d’une friperie commerciale : mieux vaut s’informer au préalable sur les règles de dépôt en vigueur.

7. Jess Boutique (Le Lude)

Jess Boutique au Lude mêle vêtements neufs et d’occasion pour hommes, femmes et enfants. Ce positionnement hybride la distingue des friperies strictement dédiées à la seconde main : un client peut y trouver des pièces neuves sans changer d’adresse.

L’adresse est également notable pour son évolution récente : l’établissement s’est agrandi et a élargi son offre pour devenir un magasin de mode et décoration, ce qui élargit le profil des visiteurs au-delà des seuls amateurs de fripes.

8. Loc N Fripe (La Flèche)

Loc N Fripe à La Flèche porte un modèle sans équivalent dans ce classement : location de vêtements de seconde main, en complément de la vente classique. Cette formule, portée par une entreprise familiale, répond à des besoins ponctuels – événements, changements de morphologie, garde-robe saisonnière – sans achat définitif.

Pour un public soucieux de ne pas accumuler, la location constitue une alternative concrète à l’achat d’occasion. L’offre s’adresse aussi bien aux adultes qu’à quiconque cherche une pièce spécifique pour une durée limitée.

9. Mille et Une Fripes (Écommoy)

Mille et Une Fripes couvre hommes, femmes et enfants à Écommoy, dans le sud Sarthe. L’établissement a récemment changé de nom et de locaux, signe d’une relance de l’activité avec une offre renouvelée.

Sa localisation à Écommoy en fait l’adresse de référence pour la seconde main dans le sud Sarthe, loin des concentrations mancelles. Un acheteur de ce secteur y trouvera une alternative locale aux friperies du Mans.

10. The Good Stuff (Le Mans)

The Good Stuff est une adresse vintage et seconde main au Mans, ouverte récemment. Son positionnement vintage la différencie des friperies solidaires et généralistes du classement : l’offre cible un public attentif à la sélection des pièces, au style et à la période des vêtements.

Pour un acheteur en recherche de pièces datées ou de mode rétro, c’est l’adresse la plus ciblée du département. Le profil de la clientèle se distingue nettement des structures solidaires par des attentes esthétiques plus précises.

Choisir où donner, pas seulement où acheter

Toutes les structures solidaires de cette liste ne fonctionnent pas de la même façon face à l’afflux de dons. Certaines peuvent suspendre leur collecte lorsque leurs capacités de tri sont dépassées. Avant de déposer des vêtements, il vaut mieux vérifier les conditions d’acceptation en vigueur auprès de chaque adresse.

Structures solidaires à mission d’insertion (Boutique solidaire Inservet) : le tri fait partie du parcours d’accompagnement, les règles de dépôt peuvent être plus sélectives.

(Boutique solidaire Inservet) : le tri fait partie du parcours d’accompagnement, les règles de dépôt peuvent être plus sélectives. Friperies adossées à une association (So’Frip APF France handicap, les Friperies de Coulaines, Ding Fring) : le fléchage des recettes est identifié, la politique de collecte dépend des capacités internes à chaque période.

(So’Frip APF France handicap, les Friperies de Coulaines, Ding Fring) : le fléchage des recettes est identifié, la politique de collecte dépend des capacités internes à chaque période. Boutiques indépendantes et hybrides (Jess Boutique, Mille et Une Fripes, The Good Stuff, Loc N Fripe) : leur modèle commercial implique généralement une sélection des pièces à l’entrée.

La Sarthe offre ainsi une palette complète de formats, du linge accessible à Coulaines au vintage sélectif au Mans, en passant par la location à La Flèche – une option que peu de départements proposent à cette échelle locale.