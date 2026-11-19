Une bague Chanel occasion se paie d’abord selon sa collection et son métal : une Coco Crush en or sans pierre n’a pas le prix d’une Camélia sertie de diamants. En seconde main, la pièce reste en général sous le prix boutique, avec un écart qui varie selon l’état, les papiers et la demande. Voici les fourchettes par modèle, la décote à attendre, les contrôles d’authenticité et les différences entre vendeurs.

Ce qui fait varier le prix d’une bague Chanel d’occasion

Un revendeur spécialisé résume les facteurs ainsi : l’état de la bague, sa rareté, le métal utilisé et son année de fabrication. À ces critères s’ajoutent la présence de diamants et la taille du modèle (mini, petit, moyen ou grand).

Le métal pèse lourd : or jaune, or beige, or blanc ou céramique ne se valorisent pas de la même façon. Une pièce vendue avec son écrin d’origine et son certificat rassure l’acheteur et se revend plus facilement, ce qui soutient son prix.

Coco Crush d’occasion : la bague la plus recherchée

Le motif matelassé de la Coco Crush, repris du célèbre sac de la maison, en fait le modèle que l’on trouve le plus souvent en seconde main. Il existe en plusieurs tailles, en or seul ou serti de diamants.

Chez un revendeur de luxe, une bague Coco Crush d’occasion s’affiche de 1 000 à plus de 10 000 €, la plupart des pièces se situant autour de 2 000 à 3 000 €. Les versions en or sans pierre se placent plutôt en bas de cette échelle, les grands modèles sertis en haut.

Ces chiffres viennent d’un seul revendeur : ils donnent un ordre de grandeur, pas un tarif. Comparez toujours plusieurs annonces du même modèle, dans la même taille et le même métal, avant de fixer votre budget.

Ultra et Camélia : céramique, or et diamants

L’Ultra mêle la céramique et l’or, dans un style plus graphique que la Coco Crush. La Camélia reprend la fleur emblème de la maison, qui revient dans ses bijoux comme dans ses vêtements. On en apprend plus sur l’histoire de la maison Chanel en suivant l’évolution de la marque.

Pour ces deux collections, l’offre d’occasion est plus mince et les prix moins lisibles que pour la Coco Crush. L’écart entre une version sans pierre et une version sertie de diamants est le premier à vérifier : il peut changer le prix du tout au tout.

Quelle décote attendre par rapport au neuf

Sur ces bijoux, la revente se fait en dessous du prix boutique, mais la décote n’est pas la même partout. Un modèle iconique en bon état, avec ses papiers, conserve mieux sa valeur qu’une pièce sans écrin ni certificat.

Le même raisonnement vaut pour d’autres maisons de joaillerie : l’achat d’une bague Cartier d’occasion pose les mêmes questions de prix et de contrôle. Comparez toujours le prix demandé au prix boutique actuel du même modèle, relevé sur le site de la maison.

Vérifier l’authenticité avant de payer

Une bague Chanel authentique porte la signature de la maison et un numéro gravés. Un revendeur sérieux fait expertiser chaque pièce avant sa mise en vente et la livre avec un certificat, comme le fait par exemple une place de marché spécialisée dans le luxe.

Avant d’acheter, passez ces points en revue :

La signature et le numéro de série sont lisibles et bien gravés, sans bavure.

Les poinçons de l’or figurent sur la bague et le métal correspond à l’annonce.

Le sertissage des diamants est régulier, et la finition du motif ou de la céramique, impeccable.

Le modèle, la taille et le poids annoncés sont cohérents entre eux, et l’écrin, le certificat ou la facture sont fournis.

Un prix très inférieur à la fourchette du modèle est un signal d’alerte : une bague Chanel authentique ne se vend pas à moitié prix sans raison.

Particulier, dépôt-vente ou revendeur spécialisé

Chez un particulier, le prix est souvent plus bas, mais l’authentification et le retour dépendent de votre vigilance. Un dépôt-vente contrôle en général les pièces et propose un prix intermédiaire.

Un revendeur spécialisé expertise chaque bijou, fournit un certificat et accorde un délai de retour (14 jours chez l’un d’eux), avec des prix plus élevés. C’est la solution la plus sûre, qui s’inscrit dans le marché du luxe de seconde main.

Si la bague n’est pas à votre taille, faites-la ajuster chez un joaillier. Mesurez d’abord votre doigt grâce à la correspondance entre tour de doigt et taille. Les bagues en or se mettent à taille, mais mieux vaut demander l’avis du joaillier avant l’achat pour un modèle serti.

Le budget final tient donc à trois éléments : le modèle, l’état de la pièce et le vendeur. Gardez la facture et le certificat, car ils serviront à la revente.