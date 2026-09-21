Comment choisir son parfum parmi la sélection MyOrigines ?

Face à la richesse de l’univers olfactif, choisir un parfum relève d’une démarche très personnelle. Notes, familles, concentrations ou maisons : quelques repères permettent néanmoins d’affiner ses préférences et d’explorer plus facilement les différentes créations.

MyOrigines, acteur français majeur de la beauté en ligne créé en 2010 et héritier d’un savoir-faire familial dans la parfumerie depuis 1947, accompagne cette découverte à travers une sélection multimarque étendue, des grandes maisons aux signatures plus confidentielles.

Un catalogue pour explorer différents univers olfactifs

Des grandes maisons aux signatures plus confidentielles

MyOrigines réunit plus de 400 marques et environ 35 000 références, couvrant de nombreux univers de la beauté et du parfum.

Côté fragrances, cette diversité permet d’explorer différentes familles olfactives florales, boisées, ambrées, aromatiques, fruitées ou hespéridées. Mais aussi différents types de produits, de l’eau de toilette à l’eau de parfum ou à l’eau de Cologne.

L’univers de l’enseigne ne s’arrête d’ailleurs pas au parfum. Il s’étend également aux soins, au maquillage, au capillaire et à la parapharmacie, ainsi qu’aux coffrets et idées cadeaux. Une sélection large qui permet de naviguer entre plusieurs univers beauté au sein d’une même enseigne.

The Niche List pour aller vers des créations plus singulières

Lorsque l’on connaît déjà ses préférences, l’envie peut naître d’explorer des maisons moins familières ou des écritures olfactives plus singulières.

C’est dans cette logique que MyOrigines développe The Niche List, sa sélection premium consacrée notamment à la parfumerie de niche, aux maisons confidentielles et émergentes et aux créations originales.

Elle offre une autre porte d’entrée dans l’univers du parfum pour celles et ceux qui souhaitent aller au-delà des références les plus connues et découvrir des parfums aux signatures différentes.

Quels repères utiliser pour choisir son parfum ?

Commencer par identifier ses préférences olfactives

Le meilleur point de départ est souvent de regarder les parfums que l’on apprécie déjà. Certaines notes reviennent-elles régulièrement ? Se tourne-t-on davantage vers des compositions florales, boisées, fruitées, aromatiques, hespéridées ou ambrées ?

Repérer ces affinités permet de dessiner progressivement son profil olfactif et de mieux orienter ses recherches.

La pyramide olfactive apporte ensuite un autre niveau de lecture. Les notes de tête sont celles qui se dévoilent en premier, les notes de cœur participent au caractère de la composition, tandis que les notes de fond accompagnent son évolution plus durablement.

La concentration constitue également un repère. Eau de toilette, eau de parfum ou extrait proposent différentes façons de porter une fragrance, sans permettre à eux seuls de prédire précisément sa tenue ou son sillage. La composition et la manière dont le parfum est porté entrent également en jeu.

Comparer les fragrances avant de faire son choix

En ligne, les informations associées à chaque fragrance prennent naturellement davantage d’importance puisqu’elles permettent de se faire une première idée avant de découvrir le parfum sur sa peau.

Sur MyOrigines, la navigation permet notamment d’explorer les références selon plusieurs critères comme la marque, le genre, le type de produit ou la famille olfactive.

Ces différents filtres offrent des points de repère pour réduire progressivement la sélection : partir d’une famille que l’on apprécie, explorer plusieurs maisons puis comparer les compositions avant d’affiner son choix.

Une expertise française ancrée dans l’univers de la parfumerie

Un savoir-faire familial initié en 1947

Choisir une fragrance en ligne ne repose pas uniquement sur la richesse du catalogue. L’expertise de l’enseigne auprès de laquelle on effectue ses recherches constitue également un repère.

MyOrigines s’inscrit dans un savoir-faire familial dans la parfumerie remontant à 1947. Créée en 2010, l’enseigne a depuis développé son activité en ligne autour d’un univers beauté qui dépasse largement le seul parfum.

Cette histoire, associée à une sélection réunissant grandes maisons, marques expertes et signatures plus confidentielles, contribue à positionner MyOrigines comme un spécialiste français du parfum et de la beauté.

Des produits issus des circuits officiels

Cette question de l’expertise rejoint naturellement celle de l’origine des produits, particulièrement importante lors d’un achat en ligne.

MyOrigines est distributeur agréé et commercialise directement des produits issus des circuits officiels. L’enseigne ne fonctionne pas comme une marketplace mettant en relation les consommateurs avec différents vendeurs tiers.

Ce fonctionnement apporte un repère clair au moment de l’achat : le consommateur sait auprès de quelle enseigne il commande et par quel type de circuit les produits sont commercialisés.

Une expérience pensée pour accompagner l’achat en ligne

Les échantillons pour poursuivre la découverte

Même avec une description précise, un parfum conserve une dimension profondément sensorielle. Les notes et les familles permettent d’orienter son choix, mais rien ne remplace complètement la découverte de la fragrance une fois portée.

Les échantillons proposés par MyOrigines permettent ainsi de prolonger l’exploration et de découvrir d’autres fragrances sur sa peau. Une manière d’élargir progressivement ses préférences et, parfois, de s’aventurer vers des univers olfactifs que l’on connaît moins.

Des services pour acheter avec davantage de repères

Au-delà du catalogue, l’expérience d’achat repose également sur la capacité à identifier clairement l’enseigne et les services qui accompagnent la commande.

MyOrigines propose notamment le paiement sécurisé, la livraison, des échantillons ainsi qu’un service client français disponible six jours sur sept.

L’enseigne met également en avant une politique de prix justes et attractifs, régulièrement ajustés, qui s’inscrit dans son positionnement de spécialiste multimarque de la beauté en ligne.

Choisir son parfum chez MyOrigines revient ainsi à avancer par étapes : identifier ses préférences, comparer les univers olfactifs, découvrir de nouvelles maisons et disposer de repères clairs au moment de l’achat. Entre sélection multimarque, savoir-faire historique, circuits officiels et ouverture vers la parfumerie de niche avec The Niche List, l’enseigne accompagne aussi bien la recherche d’une fragrance familière que l’envie d’explorer de nouvelles signatures.