Trouver un tailleur sur mesure dans les Bouches-du-Rhône suppose de distinguer ce qui relève de la confection véritable – patronage personnel, toile d’essayage, retouches post-livraison incluses – de la simple personnalisation d’un article prêt-à-porter. Ce classement 2026 retient neuf ateliers et boutiques du département couvrant la grande mesure, le costume de cérémonie, la création féminine et la retouche experte, répartis entre Aix-en-Provence, Marseille et Aubagne.

Un point méthodologique : vérifier si le vêtement est confectionné dans l’atelier lui-même reste le critère le plus discriminant. Un artisan immatriculé au Registre national des entreprises dans la catégorie fabrication ne sous-traite pas la coupe ; une boutique qui vend du sur-mesure sans préciser qui réalise la confection répond à une logique différente. Les deux ont leur place dans ce classement, à condition de savoir ce qu’on cherche.

1. Margot Afanassieva – Artisan Tailleur (Aix-en-Provence)

Margot Afanassieva – Artisan Tailleur est positionnée sur la grande mesure et les costumes sur mesure, une offre qui implique un travail de patronage personnalisé à partir des mesures du client, distinct du sur-mesure industriel. La désignation d’artisan tailleur signale une compétence de fabrication, pas seulement de conseil.

Cette adresse aixoise s’adresse à ceux qui cherchent une pièce entièrement construite pour eux, notamment pour les événements de mariage où la coupe doit tenir sans ajustement postérieur approximatif.

2. SEVERINE IORIO (Aix-en-Provence)

SEVERINE IORIO se spécialise dans le tailleur-pantalon femme sur mesure et les créations sur mesure à Aix-en-Provence. L’offre est explicitement orientée vers la clientèle féminine, ce qui la distingue d’une majorité d’ateliers du département centrés sur le costume homme.

Pour une femme qui cherche un tailleur-pantalon construit sur ses propres mesures plutôt qu’une pièce retouchée, SEVERINE IORIO constitue une adresse spécialisée dans les Bouches-du-Rhône.

3. Tailor Made Marseille (Marseille)

Tailor Made Marseille couvre les costumes et vêtements homme sur mesure depuis Marseille. L’intitulé de l’enseigne indique une orientation exclusive vers le sur-mesure masculin, sans prêt-à-porter parallèle mentionné dans la description.

Cette adresse convient à un homme qui souhaite un costume conçu intégralement pour sa morphologie, que ce soit pour un mariage, un événement professionnel ou un usage régulier.

4. Carmelo Bianca (Marseille)

Carmelo Bianca propose des costumes homme sur mesure et prêt-à-porter à Marseille. La coexistence des deux offres – fabrication personnalisée et collection disponible – permet à un client de comparer directement la coupe sur mesure et la coupe standard avant de s’engager.

Pour un client qui hésite entre investir dans le sur-mesure complet et acquérir un prêt-à-porter de qualité, cette boutique marseillaise offre les deux options au même endroit.

5. I Gilles Marseille (Marseille)

I Gilles Marseille se distingue par une double compétence : costumes italiens sur mesure et retouches. La spécialisation dans les costumes italiens implique une esthétique particulière – épaule plus souple, tombé structuré – que les amateurs de coupe transalpine rechercheront spécifiquement.

L’offre de retouches associée à la confection italienne est un avantage concret : un client qui fait ajuster un costume existant dans le même atelier que celui qui pourrait lui en créer un nouveau bénéficie d’un regard cohérent sur la coupe.

6. Samson costume sur mesure Marseille (Marseille)

Samson costume sur mesure Marseille couvre un spectre large : costumes, vestes et chemises sur mesure. L’inclusion des chemises dans l’offre de sur-mesure est notable – peu d’ateliers du département proposent les trois pièces dans un même lieu, ce qui permet de construire une tenue complète sans multiplier les interlocuteurs.

Cette adresse s’adresse à un homme qui souhaite une coordination totale de sa tenue, du col au pantalon, auprès d’un seul prestataire marseillais.

7. Monsieur Gaspard – Marseille (Marseille)

Monsieur Gaspard – Marseille est spécialisé dans les costumes de mariage sur mesure. La spécialisation sur le mariage indique une expérience concentrée sur les contraintes spécifiques de cet événement : délais, essayages en amont du jour J, coordination avec les autres tenues de la noce.

Pour un futur marié qui veut travailler avec un interlocuteur dont toute l’activité tourne autour de cet usage précis, Monsieur Gaspard – Marseille est un choix cohérent parmi les tailleurs marseillais.

8. ESPACE HOMME CEREMONIE (Marseille)

ESPACE HOMME CEREMONIE couvre les costumes de cérémonie et les retouches sur mesure à Marseille. L’association explicite des deux services – confection de cérémonie et retouche – signale un atelier capable d’intervenir sur un costume existant avec le même niveau d’exigence que sur une pièce neuve.

Cette distinction est utile pour un client qui possède déjà un costume de qualité et cherche à le faire ajuster précisément plutôt qu’à en commander un nouveau, sans quitter l’univers de la cérémonie.

9. Zeera Couture (Aubagne)

Zeera Couture est basée à Aubagne et propose de la couture sur mesure et des créations uniques. La mention de créations uniques indique une démarche de conception originale, au-delà de la reproduction d’un modèle existant – une orientation créative qui peut intéresser aussi bien pour un costume que pour une pièce sans équivalent dans le commerce.

Pour les habitants de l’est des Bouches-du-Rhône, Zeera Couture représente une alternative locale à Marseille et Aix-en-Provence, avec un positionnement orienté vers la singularité plutôt que vers le volume.

Grande mesure et sur-mesure artisanal : Margot Afanassieva – Artisan Tailleur et SEVERINE IORIO à Aix-en-Provence, Tailor Made Marseille à Marseille.

: Margot Afanassieva – Artisan Tailleur et SEVERINE IORIO à Aix-en-Provence, Tailor Made Marseille à Marseille. Costumes de cérémonie et mariage : Monsieur Gaspard – Marseille, ESPACE HOMME CEREMONIE, I Gilles Marseille avec sa spécialisation italienne.

: Monsieur Gaspard – Marseille, ESPACE HOMME CEREMONIE, I Gilles Marseille avec sa spécialisation italienne. Offre complète ou créations uniques : Samson costume sur mesure Marseille pour la tenue homme intégrale, Carmelo Bianca pour le choix entre sur-mesure et prêt-à-porter, Zeera Couture pour les créations sans équivalent standard.

Le critère décisif dans le choix d’un tailleur reste la traçabilité de la confection : savoir si la coupe, la toile et les finitions sont réalisées dans l’atelier que vous visitez, et si des retouches post-livraison sont incluses dans la prestation, conditionne la qualité réelle du résultat indépendamment de toute note en ligne.