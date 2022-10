13 applications pour consommer plus responsible

En matière d’éco-responsabilité, les Français n’ont plus besoin d’être convaincus. Pourtant, la plupart d’entre eux ne se sentent pas suffisamment équipés et informés sur ce sujet. Voici 10 applications iPhone et Android utiles, pour la plupart fabriquées en France, pour vous aider à faire des choix responsables.

1. Yuka

Cette application, disponible sur Android et iPhone, vous permet de connaître la composition de vos aliments et d’évaluer leur impact environnemental. En effet, chaque produit se voit attribuer une note allant de A (très bon) à E (à éviter). En outre, l’application fournit des conseils pour consommer de manière plus responsable.

2. Ouvrir Faits sur les aliments

Faits sur les aliments ouverts est un projet collaboratif auquel tout le monde peut contribuer. L’application répertorie les ingrédients, le Nutri-Score, l’empreinte carbone et d’autres informations sur les produits alimentaires.

3. Trop bon pour partir

Cette application lutte contre le gaspillage alimentaire en proposant des repas à prix réduit dans des restaurants, épiceries ou supermarchés partenaires. Le principe est simple : vous vous commandez votre repas via l’application et vous allez le chercher à l’heure prévue. Encore plus d’informations sur : frenchfriesandapplepie.com

4. Ecosia

Ecosia est un moteur de recherche écologique qui plante des arbres lorsque vous l’utilisez. Plus vous l’utilisez, plus vous plantez d’arbres !

5. Paix verte Détoxifier mon téléphone

6. Les bons guides d’achat

Le Guide des bons achats est une application qui classe les entreprises les plus écologiques de France. Vous pouvez filtrer par secteur (alimentation, vêtements, cosmétiques, etc.) et voir quelles marques sont les plus responsables.

7. La Ruche qui dit Oui !

La Ruche qui dit Oui ! Est une entreprise française qui livre à domicile des produits locaux et de saison. L’application vous permet de commander vos produits et de choisir un créneau de livraison.

8. Ma ville verte

My Green City est une application qui vous permet de trouver les activités les plus écologiques près de chez vous (restaurants, magasins, hôtels, etc.). Vous peuvent également trouver des conseils sur la manière de vivre de manière plus éco-responsible.

9. Mon petit coin de nature

Mon petit coin de nature est une application qui vous aide à trouver les espaces verts les plus proches de chez vous. Que vous souhaitiez faire une promenade, un pique-nique ou simplement vous détendre dans la nature, cette application vous aidera à trouver les espaces verts les plus proches de chez vous.

10. Greenify

Greenify est une application Android qui vous permet d’économiser la batterie et les données de votre téléphone. Pour ce faire, elle met en hibernation les applications que vous n’utilisez pas, ce qui signifie qu’elles utilisent moins de ressources et ne vident pas votre batterie.

11. Flipnpik, l’application pour consommer local et responsible

Flipnpik est un réseau social qui vous récompense pour vos achats dans les commerces locaux. C’est aussi un moyen de trouver des entreprises responsables et écologiques près de chez vous.

12.Mylabel, l’application pour scanner ses achats et évaluer leur impact social et écologique

Mylabel est une application qui vous permet de scanner vos achats et d’évaluer leur impact social et écologique. L’application fournit également des conseils pour consommer de manière plus responsable.

Soom, l’application pour vous aider à faire des achats plus responsables

Soom est une application qui vous aide à trouver des commerces responsables et durables près de chez vous. Vous pouvez également utiliser l’application pour en savoir plus sur les produits que vous achetez et leur impact sur l’environnement.

13. What’s good ? L’application pour trouver des marques éthiques et responsables

What’s good ? est une application qui vous permet de trouver des marques éthiques et responsables. L’application fournit également des informations sur l’impact social et environnemental des produits que vous achetez.

Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses applications disponibles pour vous aider à consommer de manière plus responsable. Vous avez des applications préférées ? Faites-nous en part dans les commentaires !