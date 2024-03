Les tendances incontournables de la coupe courte femme moderne

C’est décidé ! Cette année, vous changez de style et passez aux cheveux courts. Pour une transition réussie, suivez la tendance en matière de coupes courtes femme moderne. Découvrez dans cette rubrique une sélection de coupes en vogue et des conseils pour faire le bon choix et les arborer fièrement.

Coupe soft crop : la déclinaison moderne de la coupe pixie

En 2024, la coupe soft crop fait sensation et séduit les amatrices de coupes courtes. S’inspirant de la coupe pixie, elle est décrite par beaucoup comme la déclinaison moderne de celle-ci. Elle est appréciée pour son élégance et sa faible exigence en matière d’entretien.

A lire en complément : Entretien des vêtements : Astuces pour prolonger leur durée de vie

On adore ses pointes effilées qui confèrent une allure singulière. C’est la coupe à adopter pour se démarquer de la masse.

Coupe mutin : le style capillaire qui fait l’unanimité

Grande amoureuse de coupes rétro, vous craquez pour les coupes courtes avec du volume au milieu ? La coupe mutine s’affiche comme le choix idéal pour vous. Elle convient parfaitement aux cheveux fins. Appréciée pour son caractère rajeunissant, elle fait l’unanimité cette année. Les femmes de tout âge peuvent fièrement l’adopter !

A voir aussi : Les incontournables pour une garde-robe bien garnie

Cub cut : le mix entre plusieurs styles

Plusieurs styles de coupes de cheveux vous séduisent, mais vous avez du mal à vous décider pour l’une d’entre elles ? Profitez du meilleur du shag, du mulet et du carré en craquant pour la cub cut. Originale et audacieuse, cette coupe de cheveux a tout plaire. N’hésitez pas à l’essayer si elle vous séduit.

Coupe courte mulet : le retour gagnant

Vedette incontestée des années passées, la coupe mulet revient au-devant de la scène. Pour son retour en grâce, la coupe mulet se décline en version courte. Avec ce style capillaire, vous apportez du volume sur le dessus de votre tête. Cette coupe de cheveux séduit aussi par sa facilité d’entretien. Elle peut aussi s’arborer avec une frange.

Coupe boyish : le style minimaliste

Êtes-vous amoureuse des coupes à la garçonne ? Si la réponse est oui, la coupe boyish vous séduira certainement. Encore appelée tomboy, cette coupe de cheveux ultra courte se décline en des modèles variés. À vous de trouver le style de coupe boyish qui s’accorde le mieux à votre personnalité et à vos goûts pour faire une coupe courte qui vous ressemble.

Osez le coloré pour davantage de modernité et de féminité

Cette année, les coupes colorées sont très tendances. Si vous souhaitez arborer une coupe moderne, craquez pour les teintures. Naturelles ou synthétiques, vous êtes libre de choisir le type de coloration que vous souhaitez.

Rose, bleu, silver, blond platine, de nombreuses options rencontrent du succès de nos jours. Gage de féminité, le coloré permet de sublimer la coupe de cheveux courte.

Nos conseils pour adopter la bonne coupe courte

Craignez-vous de mal choisir votre coupe courte ? Pour ne pas vous fourvoyer, basez-vous sur la forme de votre visage. Si vous possédez un visage rond, optez pour les coupes courtes avec une mèche sur le front. Si par contre, vous avez un visage carré, vous serez bien avisé de dégager votre front.

Si vous avez un visage rectangulaire, craquez pour une coupe avec du volume sur le milieu et avec un peu de cheveux sur le milieu. Si vous avez un visage ovale, toutes les coupes de cheveux vous iront.