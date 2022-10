Tendance : 10 vestes matelassées à s’offrir cet automne

Avec le temps qui se rafraîchit, il est temps de commencer à penser à votre garde-robe d’automne, quel meilleur moyen de rester au chaud et élégant qu’une veste matelassée tendance ? Il existe de nombreuses façons de porter une veste matelassée. Vous pouvez opter pour un look décontracté en l’associant à un jean et un t-shirt, ou l’habiller avec une jupe ou un pantalon. L’essentiel est de trouver le style qui vous convient. Légères et chics, les vestes matelassées sont parfaites pour être superposées sur tout, des robes aux jeans. De plus, elles existent dans une grande variété de couleurs et de stylesvous êtes donc certain d’en trouver une qui corresponde à vos goûts. La tendance mode vire même a l’obsession doudoune ! Son succés est du à son look décomplexé et casual, elle se combine à tous les styles, vous pouvez la porter avec un tailleur, un pantalon, un jogging… Retrouvez encore plus de détails et d’options sur : laboxquejadore.paris

Voici 10 vestes matelassées à acheter cet automne :

1. Veste polaire Osito 2 de The North Face pour femme ;

2. Sweat à capuche en duvet pour femmes de Patagonia ;

3. Uniqlo Women Ultra Light Down Compact Jacket ;

4. Columbia Women’s Benton Springs Full Zip Fleece Jacket (veste polaire à fermeture éclair) ;

5. Veste PrimaLoft Packaway de L.L.Bean pour femme ;

6. Anorak Stadium de J.Crew Mercantile pour femme ;

7. Gap Women’s Puffer Jacket ;

8. Gilet matelassé pour femme Land’s End ;

9. Veste matelassée pour femme Old Navy ;

10. Veste en duvet pliable pour femme Calvin Klein.

Pour quel modèle de veste matelassée opter ?

Maintenant que vous connaissez les différents modèles de vestes matelassées, il est temps de choisir celle qui vous convient le mieux. Voici quelques conseils :

si vous voulez une veste matelassée que vous pouvez porter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, optez pour un modèle léger ;

pour une veste matelassée qui vous tiendra chaud par temps froid, choisissez-en une avec un garnissage en duvet ;

si vous recherchez une veste matelassée à la fois élégante et fonctionnelle, optez pour un modèle empaquetable ;

si vous voulez une veste matelassée que vous pourrez porter année après année, choisissez un style classique dans une couleur neutre.

Frankie shop – veste teddy matelassée

Une veste matelassée tendance et confortable qui deviendra rapidement votre pièce incontournable cet automne. Cette veste matelassée Frankie Shop est fabriquée dans un tissu doux et confortable et sa coupe décontractée est parfaite pour les superpositions. De plus, elle est proposée dans une couleur beige polyvalente qui ira avec tout ce que vous avez dans votre vie.

Ganni – veste matelassée à col détachable

Cette veste matelassée Ganni est parfaite pour celles qui veulent à la fois style et fonctionnalité. Le col amovible vous permet de la porter comme un col roulé tendance ou comme une veste matelassée classique. De plus, la silhouette ajustée flattera votre silhouette.

Mackage – Doudoune Adali

Cette doudoune matelassée Mackage est parfaite pour le temps froid. Le garnissage en duvet vous tiendra chaud et la silhouette ajustée flattera votre silhouette. De plus, elle est proposée dans une couleur noire très tendance qui ira avec tout ce que vous avez dans votre garde-robe.

Soia & Kyo – Veste en duvet Elia

Cette doudoune matelassée Soia & Kyo est à la fois élégante et fonctionnelle. Le garnissage en duvet vous tiendra chaud par temps froid et la capuche vous protégera des éléments. De plus, il est proposé dans une couleur noire très tendance qui ira avec tout ce que vous avez dans votre garde-robe. Une veste matelassée est une pièce incontournable de votre garde-robe d’automne. Que vous recherchiez une veste décontractée ou habillée, la veste matelassée est une pièce incontournable de votre garde-robe d’automne.

Bon shopping !