Les pulls de Noël assortis entrent dans la tradition chez la plupart des familles. Il s’agit d’une pièce vestimentaire traditionnelle qui se porte généralement en hiver et particulièrement, pendant les fêtes de la nativité. Offrir des pulls de Noël assortis pour toute la famille offre de multiples avantages que nous allons évoquer dans cet article.

Qu’est-ce qu’un pull de Noël assorti ?

Un pull de Noël assorti est une tendance en vogue. Même si cette mode ne date pas d’hier, elle revient au goût du jour. Un pull de Noël assorti est une pièce assez spécifique, car il s’adapte à toute sa famille. Le concept est simple : chaque modèle est assorti pour la famille. Si on est une famille de 3, on peut alors en avoir chacun à sa taille. Ainsi, papa, maman, les enfants, papi, mamie et même les cousins, les tontons et les tatas peuvent avoir le même modèle qui va avec leur taille. Les pulls de Noël assortis se démarquent par leur particularité de rassembler les familles. Ils s’alignent d’ailleurs à toutes les préférences. Découvrez notre collection de pulls de Noël assortis pour famille sur Pull-noel.com.

D’où vient cette tradition ?

Certains disent qu’ils proviennent tout droit du Royaume-Uni et d’autres affirmes que les marques l’on ramené des années 80 pour perpétuer les anciennes traditions. D’ailleurs, les familles ont senti un peu de nostalgie en voyant ses pulls qui refont surface. Une chose est sûre, leur renouveau marque toutes les familles et toutes les générations. Les pulls de Noël font sensation auprès des influenceurs. Il suffit de regarder les réseaux sociaux pour constater leur popularité. De plus en plus de personnes adoptent ces habits en France. A une certaine époque, ce sont surtout les célébrités qui ont porté ces pulls. Leur popularité a ensuite traversé les frontières et les mers jusqu’à parvenir en France. On peut dire que cette tradition populaire a du sens pour les familles, si c’est pour se rassembler et partager des moments forts. Les pulls de Noël sont porteurs de gaieté et renforcent les liens familiaux.

Les différentes options disponibles pour les familles

Comme les pulls de Noel font leur grand retour, on ne parle plus de pulls hideux et moches. Il s’agit désormais des pulls de Noël personnalisables. Ces habits existent en différentes options de personnalisation. On peut alors choisir des pulls de Noël en jouant sur la carte de la personnalisation :

La matière.

La couleur.

Les motifs.

Les imprimés.

Les lumières.

Les messages.

Les thèmes.

On retrouve des pulls lumineux, des pulls avec en maille, des pulls avec imprimés bonhomme. Comme ne pas craquer pour les différents motifs sur le thème de Noël : sapins, père Noël, rennes du père Noël, lutin, flocon de neige, étoile, bonhomme de neige… Pour les familles, il est possible de trouver des modèles originaux et assortis pour hommes, femme et enfant.

Pour créer des pulls familles identiques, il faut d’abord s’attarder sur des magasins ou des sites en ligne les plus courants, comme le site de mon-mini-moi, Kiabi, sur le site de formybabylove et sur le site de Pullsdenoel. Il faut alors commander le modèle qui vous convient le mieux ou qui reflète bien la personnalité de votre famille. Il suffit de choisir le bon motif et la bonne couleur. Les ensembles doivent être identiques sauf bien entendu la taille. Ainsi, chaque membre de la famille doit se mettre d’accord sur les différentes options de personnalisation du pull : couleur, motif, thème, matière, style. Notons que les pulls peuvent être accordés avec d’autres tenues de Noël comme les pantalons et les manteaux ainsi que les sweats. Enfin, on les enfile pour des occasions particulières, telles que les réunions de famille, les sorties en famille ainsi que les photos de groupe.

Bref, les pulls de Noël assortis sont revenus à la mode. Il faut savoir en profiter en laissant libre cours à votre imagination en matière de personnalisation.