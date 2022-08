Conseils mode pour éviter le fashion faux pas

De nos jours, où les tendances de la mode changent constamment et le monde évolue rapidement, nous devons être vigilants et nous assurer que nous suivons les dernières tendances. Nous avons tendance à trop imiter ; cela entraîne de l’embarras et finit par devenir désordonné. Nous aimons tous nous habiller ou nous déshabiller selon nos humeurs, mais cela peut parfois nous conduire à une situation inconfortable lorsque nous ne suivons pas les directives appropriées. Une autre chose qui se produit lorsque vous mélangez le bon style avec le mauvais est d’avoir l’air « d’idiot ». Voici quelques rappels sur ce qui fait un bon look tout en évitant certains faux pas.

Qu’est-ce qu’un fashion faux pas ?

Fashion faux pas, c’est quand une personne fait quelque chose qui n’est pas conforme aux règles établies de la mode. Un tel comportement peut être perçu comme un mauvais regard pour une personne, mais c’est aussi un signe des temps. Le fashion faux pas désigne ordinairement des actes considérés comme discutables, voire répréhensibles et contraires aux règles établies de la mode. Les exemples comprennent :

porter des vêtements trop serrés ou trop amples ;

porter des vêtements d’une manière qui n’est pas flatteuse ;

porter également des chaussures à bout pointu.

Il convient de noter que le fashion faux pas peut devenir un autre type d’art. La personne qui commet de tels actes est connue comme l’artiste du fashion faux pas. Un tel comportement peut être perçu différemment par chaque personne témoin.

Ce phénomène est appelé biais de désirabilité sociale. Le fashion faux pas fait référence à une manière d’attribuer une sorte de reconnaissance à la marque, qui ne correspond pas nécessairement à l’intention initiale du créateur. Certains modèles actuels peuvent être perçus comme un fashion faux pas par leurs destinataires en raison de leur caractère indésirable.

La façon d’adapter correctement vos vêtements lorsque vous les portez

Si, après avoir enfilé vos vêtements, vous ne vous sentez pas à l’aise, alors vous portez probablement les mêmes vêtements que ceux dans lesquels ils sont censés être portés (en d’autres termes : usés). Pour être à l’aise avec les vêtements vous devez :

lavez vos vêtements au moins une fois par semaine, de préférence les premier et deuxième jours de port. Cela vous gardera à l’aise et leur permettra de se desserrer, ce qui vous permettra de les enlever plus facilement lorsque vous les laverez à nouveau ;

portez le même type de vêtements avec chaque paire de pantalons (ou même de robes). S’ils sont faits différemment, le pantalon sèche et se froisse à des rythmes différents. Cela peut rendre difficile leur remise en place après le lavage ;

faites attention à l’ajustement et aux plis. De nombreuses pièces en tricot interchangeables sont construites avec des bandes élastiques ou d’autres matériaux élastiques qui s’étirent avec le temps, ce qui donne au vêtement une belle apparence, mais signifie également qu’il n’est pas aussi solide. Par exemple, les chandails ou les vestes avec des devants ouverts et plissés ou des pièces faciles à porter dont la coupe s’élastifient avec le temps sont à éviter ;

les tissus extensibles comme la dentelle extensible et les tricots comme la laine sont particulièrement sujets à une coupe ample et négligée, car ils se dilatent lorsqu’ils sont portés. Vérifiez toujours le tableau des tailles avant de commander une pièce avec des bandes élastiques ou d’autres matériaux extensibles. Une façon d’éviter les vêtements extensibles est d’acheter des pièces plus courtes et plus plates qui ne seront pas visibles sous un chapeau ou une veste à larges bords.

Les fashion faux pas sont un problème courant, surtout chez les débutants. Et dans un pays où la mode est une activité majeure, il est compréhensible que des erreurs soient souvent commises. Une jupe ou une robe peut offrir la meilleure protection contre les insectes et les regards indiscrets, mais est moins pratique sur surfaces mouillées, glissantes ou rugueuses. Portez un pantalon long et un haut à manches longues lorsque vous escaladez des collines rocheuses ou des pentes abruptes. Ces vêtements peuvent offrir une protection contre le froid, le vent, la pluie et les gouttes de pluie. En plus des pantalons amples, les pantalons softshell sont utiles pour vous garder au chaud.