Une étude de cas Zara en management demande un diagnostic externe avec les 5 forces de Porter, un diagnostic interne avec le SWOT, puis des recommandations qui en découlent. Ce corrigé suit l’ordre d’une copie. Au centre du raisonnement, un avantage concurrentiel : une supply chain intégrée qui permet à Zara de renouveler ses collections très vite.

Ce qu’on attend d’une étude de cas Zara en management

Un cas d’entreprise se traite en quatre temps : lire le cas, poser la problématique, diagnostiquer, recommander. Pour Zara, une problématique type porte sur la manière dont l’enseigne garde son avantage face à la mode à très bas prix et aux critiques environnementales.

Précisez d’abord le périmètre. Zara est une enseigne du groupe Inditex, qui exploitait 5 460 magasins dans 214 marchés à la fin de l’exercice 2025, pour 39,9 milliards d’euros de ventes. Le concept Zara, qui réunit Zara, Zara Home et Lefties, représente 28,05 milliards d’euros de ces ventes.

La démarche ressemble à celle d’une étude de marché sur les sweats personnalisés : on part du client et du marché avant de choisir les outils.

Les 5 forces de Porter appliquées à Zara

Les 5 forces de Porter mesurent l’intensité concurrentielle du secteur de l’habillement. Une phrase par force suffit, à condition de la relier au cas :

Rivalité entre concurrents : forte, car les enseignes de mode rapide se copient sur les tendances. Voyez ce qui distingue Zara de ses concurrents pour nourrir ce point.

: forte, car les enseignes de mode rapide se copient sur les tendances. Voyez ce qui distingue Zara de ses concurrents pour nourrir ce point. Nouveaux entrants : les plateformes à très bas prix et la vente en ligne abaissent les barrières à l’entrée, même si le réseau de magasins de Zara reste coûteux à reproduire.

Produits de substitution : la seconde main et la location de vêtements répondent au même besoin avec un autre modèle économique.

Pouvoir des fournisseurs : modéré, parce que les ateliers et les fabricants de tissu sont nombreux, mais une partie de la production placée à proximité du siège crée des liens durables.

Pouvoir des clients : élevé, car changer d’enseigne ne coûte rien et la comparaison des prix prend quelques secondes.

Concluez sur l’intensité globale : la concurrence est vive, et c’est la vitesse plus que le prix qui protège Zara.

Le SWOT de Zara, corrigé type

Le SWOT résume le diagnostic interne (forces, faiblesses) et externe (opportunités, menaces). Voici les éléments à reprendre dans un tableau de copie :

Rubrique Éléments à citer pour Zara Forces Conception maîtrisée, réseau de magasins détenu en propre, réassorts rapides, très peu de stock invendu. Faiblesses Image de la mode rapide au regard de l’environnement, dépendance à une chaîne logistique très centralisée. Opportunités Vente en ligne (10,7 milliards d’euros pour le groupe en 2025), montée en gamme, nouveaux marchés. Menaces Plateformes à très bas prix, seconde main, durcissement de la réglementation environnementale.

Reliez ensuite les quadrants : la force logistique répond à la menace des prix bas, tandis que la faiblesse environnementale fragilise l’image du groupe. La montée en gamme de Zara illustre une opportunité, et les problèmes de la marque et leurs solutions détaillent les faiblesses.

Supply chain et intégration verticale : le cœur du modèle

L’intégration verticale consiste à contrôler plusieurs étapes de la chaîne, de la conception à la vente, au lieu de les confier à des tiers. Zara conçoit ses modèles, fait fabriquer une partie de ses vêtements près de ses centres logistiques et possède ses magasins : elle ne franchise pas.

Le résultat se mesure en délai. Les cas universitaires décrivent un passage de la conception au magasin de l’ordre de quelques semaines, contre plusieurs mois pour l’habillement fabriqué en Extrême-Orient. Les boutiques reçoivent des nouveautés deux fois par semaine.

Le contrôle de la conception compte autant que celui de l’usine : les équipes de création ajustent les modèles d’après les ventes réelles des magasins, ce qui réduit le risque de fabriquer de grandes quantités d’un article qui ne se vend pas.

Ce rythme repose sur de petites séries : produire peu et réassortir souvent limite les stocks et les soldes. Dans une copie, présentez la logistique centralisée comme un choix cohérent avec ce modèle, puis rappelez son revers : une dépendance forte à un seul dispositif.

Marketing de Zara : peu de publicité, beaucoup de magasin

Zara limite sa publicité. Le marketing passe par les emplacements des magasins, les vitrines renouvelées et la remontée des ventes, qui indique aux équipes de création ce qui plaît.

Les magasins servent donc de média et de laboratoire à la fois. Zara possède ses boutiques et choisit leurs emplacements, ce qui fait de chaque vitrine une publicité permanente.

La rareté joue aussi : comme les séries sont petites, un modèle peut disparaître avant d’avoir été acheté, ce qui pousse le client à décider vite. Pour l’analyse du marché, la remontée d’informations des magasins remplace en grande partie les études classiques.

Rédiger les recommandations et la conclusion

Proposez deux ou trois pistes, chacune rattachée à une faiblesse ou une menace du SWOT : réduire l’empreinte environnementale de la production, défendre la valeur face aux prix très bas, développer la vente en ligne sans casser la fréquence des livraisons.

Deux erreurs coûtent des points : réciter les outils sans les relier au cas, et recommander sans lien avec le diagnostic. Un correcteur cherche un fil qui va de Porter au SWOT, puis de la supply chain aux recommandations.

Une bonne copie se termine sur la recommandation prioritaire et sa condition de réussite, pas sur un résumé des parties précédentes. Chiffrer un seul point, comme les 214 marchés d’Inditex, suffit à ancrer la réponse dans le cas.