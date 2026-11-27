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Selena Gomez, née le 22 juillet 1992, est aujourd’hui mariée au producteur de musique Benny Blanco.

Le mariage de Selena Gomez et Benny Blanco

La cérémonie s’est tenue le 27 septembre 2025. Parmi les invités présents figuraient Steve Martin et Martin Short, les deux acteurs qui partagent l’affiche avec Selena Gomez dans la série Only Murders in the Building. Benny Blanco est un producteur de musique reconnu, actif depuis de nombreuses années dans l’industrie.

Ce mariage marque une étape importante dans la vie personnelle de Selena Gomez, qui a grandi sous les projecteurs dès son plus jeune âge, notamment avec son rôle d’Alex Russo dans Les Sorciers de Waverly Place, diffusée sur Disney Channel de 2007 à 2012.

Selena Gomez : un parcours d’actrice depuis l’enfance

Chanteuse et productrice : parallèlement à l’acting, elle développe une carrière musicale qui la rapproche du milieu dans lequel évolue Benny Blanco.

: parallèlement à l’acting, elle développe une carrière musicale qui la rapproche du milieu dans lequel évolue Benny Blanco. Only Murders in the Building : elle retrouve Steve Martin et Martin Short dans cette série à succès, dont la sixième saison, intitulée promotionnellement « Only Murders in London », déplace l’intrigue à Londres.

Selena Gomez et Benny Blanco : ce que l’on sait du couple

Benny Blanco, producteur de musique, et Selena Gomez se sont mariés lors d’une cérémonie à laquelle assistaient des proches du monde du spectacle.

À 34 ans, Selena Gomez aborde cette nouvelle étape de sa vie personnelle tout en maintenant une activité professionnelle soutenue, entre séries télévisées et projets musicaux.

La relation entre Selena Gomez et Benny Blanco illustre la façon dont deux carrières distinctes dans le monde du divertissement peuvent se rejoindre.