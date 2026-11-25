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Selena Gomez a 34 ans : elle est née le 22 juillet 1992.

Née le 22 juillet 1992, Selena Gomez a débuté sa carrière très jeune, d’abord comme enfant actrice puis comme actrice de voix-off, avant de s’imposer sur la scène internationale.

La date de naissance officielle de Selena Gomez est le 22 juillet 1992. Sa taille est indiquée à 1,65 m par le magazine Grazia.

Parcours de Selena Gomez, de l’enfance à la notoriété

Selena Gomez commence sa carrière devant la caméra dès l’enfance, en tant qu’enfant actrice. Elle prête également sa voix dans des productions d’animation, ce qui fait d’elle une actrice de voix-off reconnue. Cette double expérience, à l’écran comme derrière le micro, constitue le socle de sa carrière dans le spectacle.

Vie actuelle de Selena Gomez

Sur le plan personnel, Selena Gomez s’est mariée avec Benny Blanco en Californie le 27 septembre 2025. Elle a annoncé ce mariage publiquement le lendemain. Cette union marque une étape importante dans sa vie en dehors des plateaux.