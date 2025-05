Comment devenir mannequin grande taille ?

Aujourd’hui, les standards de beauté évoluent, et la diversité est de plus en plus valorisée dans l’univers de la mode. Vous rêvez de devenir mannequin grande taille ? Quel salaire pour les mannequins grande taille ? Bonne nouvelle : de nombreuses opportunités existent pour représenter fièrement toutes les morphologies. Voici toutes les étapes essentielles pour démarrer votre carrière.

Qu’est-ce qu’un mannequin grande taille ?

Un mannequin grande taille est un modèle portant généralement des vêtements à partir de la taille 42 en France. Contrairement aux idées reçues, devenir mannequin grande taille ne dépend pas uniquement de votre tour de taille : votre prestance, votre attitude et votre capacité à incarner des marques sont tout aussi importantes.

Les mannequins grande taille travaillent dans différents domaines :

Défilés de mode

Publicités

Catalogues (prêt-à-porter, lingerie, sport)

Shooting e-commerce

Campagnes de sensibilisation pour la diversité corporelle

Les critères pour devenir mannequin grande taille

Même si les critères sont plus ouverts qu’autrefois, certaines exigences restent importantes :

Taille en hauteur : souvent entre 1m70 et 1m85 pour les femmes, et entre 1m80 et 1m95 pour les hommes.

: souvent entre 1m70 et 1m85 pour les femmes, et entre 1m80 et 1m95 pour les hommes. Silhouette harmonieuse : proportion équilibrée, même avec des courbes.

: proportion équilibrée, même avec des courbes. Peau et cheveux soignés : un teint net et des cheveux sains sont fortement appréciés.

: un teint net et des cheveux sains sont fortement appréciés. Présence naturelle : le charisme passe parfois avant les mesures.

Bon à savoir : Il n’est pas nécessaire de correspondre parfaitement aux critères pour postuler. Certaines agences cherchent des profils uniques, avec du caractère et de la personnalité.

Constituer un book professionnel

Un book est votre carte de visite. Il doit contenir des photos variées : portraits, photos en pied, clichés naturels et tenues différentes (casual, chic, lingerie, etc.). Participer à des castings spécialisés

Recherchez les « casting mannequin grande taille » organisés régulièrement par les agences ou les marques. Ces événements sont souvent annoncés en ligne ou sur les réseaux sociaux. Soigner votre présence sur les réseaux sociaux

Instagram est aujourd’hui une vitrine importante pour les mannequins. Publiez des photos professionnelles, développez une image de marque cohérente, et montrez votre personnalité.

Se faire repérer par une agence de mannequinat

Pour maximiser vos chances, envoyez vos photos à des agences qui recrutent des mannequins grande taille. Voici les étapes :

Préparez une présentation simple : prénom, âge, taille, poids, mensurations, lieu de résidence, et quelques mots sur votre motivation.

Envoyez des photos naturelles sans maquillage exagéré ni filtre.

Privilégiez les agences reconnues pour leur sérieux.

Astuce : Pour faire une excellente impression lors d’un événement ou d’un casting, préparez une carte de visite professionnelle contenant vos informations principales et un grand code QR. Ce QR code renverra directement vers votre portfolio ou votre candidature en ligne, permettant aux recruteurs d’accéder rapidement à votre profil complet.

Peut-on devenir mannequin grande taille à 16 ans ?

Oui, c’est possible ! Beaucoup d’agences recrutent dès l’âge de 16 ans. Toutefois, l’autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs. À cet âge, l’accent est souvent mis sur le potentiel, l’attitude et la capacité à évoluer dans l’industrie.

Peut-on devenir mannequin lingerie grande taille ?

Absolument. De nombreuses marques de lingerie recherchent aujourd’hui des modèles grande taille pour promouvoir des collections inclusives. Si vous êtes à l’aise avec votre corps et prêt(e) à poser pour des photos en lingerie, ce secteur peut offrir de belles opportunités.

Conclusion

Devenir mannequin grande taille est aujourd’hui une ambition parfaitement réalisable, que l’on soit homme ou femme. Avec de la motivation, de la persévérance et une bonne stratégie, vous pouvez intégrer une agence, participer à des castings, et construire une belle carrière dans l’univers de la mode. N’oubliez pas : ce qui compte, c’est votre capacité à inspirer confiance, beauté et authenticité.