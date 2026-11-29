Les friperies dans l’Oise couvrent des réalités très différentes : friperies spécialisées en habillement, ressourceries généralistes avec un rayon vêtements, boutiques solidaires adossées à des associations. Ce classement distingue ces profils pour aider à choisir selon le besoin réel – renouveler une garde-robe à petit prix, trouver des pièces vintage, ou donner des vêtements. Les neuf adresses retenues couvrent principalement Beauvais, Compiègne, Saint-Maximin et Noyon.

Friperies spécialisées : uniquement ou majoritairement du vêtement, avec une sélection plus resserrée.

: uniquement ou majoritairement du vêtement, avec une sélection plus resserrée. Ressourceries généralistes : vêtements parmi d’autres objets de réemploi, souvent adossées à une mission sociale ou environnementale.

: vêtements parmi d’autres objets de réemploi, souvent adossées à une mission sociale ou environnementale. Boutiques solidaires associatives : gérées par des structures à but non lucratif, avec don de vêtements possible.

1. Soli’Frip (Beauvais)

Soli’Frip est une friperie spécialisée seconde main proposant vêtements, chaussures et accessoires à Beauvais. Rattachée à Solitex Oise, elle s’inscrit dans une démarche solidaire locale. C’est une adresse cohérente pour qui cherche un rayon habillement complet sans s’aventurer dans une ressourcerie généraliste.

Son positionnement spécialisé la distingue des structures multi-catégories : l’offre reste centrée sur la mode de seconde main, ce qui facilite la recherche pour un acheteur ciblé.

2. SLOW-TOPIA (Compiègne)

SLOW-TOPIA se positionne comme une friperie mixte à Compiègne, avec des vêtements, sacs, chaussures et accessoires de seconde main pour femme et homme. L’enseigne revendique une approche slow fashion, ce qui la distingue des dépôts-vente généralistes.

C’est l’adresse à privilégier pour un achat réfléchi, orienté vers des pièces sélectionnées plutôt qu’un volume important. Le public visé est large, hommes et femmes confondus.

3. Vet’afib (Beauvais)

Vet’afib propose à Beauvais des vêtements, chaussures et accessoires de seconde main. Il s’agit d’une ressourcerie à vocation sociale, ce qui signifie que l’achat y finance une mission d’insertion ou d’accompagnement. Pour un acheteur sensible à l’impact de ses achats, cette dimension ajoute du sens au passage en caisse.

Le profil de l’offre – habillement et accessoires – reste comparable à Soli’Frip, mais le contexte associatif de Vet’afib oriente davantage vers un public en recherche d’une démarche solidaire.

4. So’FRIP (Beauvais)

So’FRIP est la boutique solidaire d’APF France Handicap à Beauvais. Elle propose vêtements, chaussures, maroquinerie et linge de maison de seconde main. La présence de maroquinerie et de linge de maison élargit l’offre au-delà du seul habillement.

Acheter chez So’FRIP soutient directement l’association APF France Handicap. C’est une adresse pertinente pour qui souhaite allier achat d’occasion et soutien à une cause identifiée.

5. Ding Fring (Saint-Maximin)

Ding Fring se distingue par l’étendue de son assortiment : vêtements, linge de maison, chaussures, maroquinerie et accessoires de seconde main, le tout à des prix qualifiés d’imbattables selon les sources disponibles. La boutique, basée à Saint-Maximin, a récemment déménagé dans un espace plus grand, signe d’une activité en croissance.

Pour un acheteur en quête de volume et de diversité à faible coût, Ding Fring est l’adresse la plus complète hors Beauvais et Compiègne. Son caractère solidaire en fait aussi un lieu de don possible.

6. Les cintrés du local (Beauvais)

Les cintrés du local est une friperie centrée exclusivement sur les vêtements de seconde main à Beauvais. L’enseigne s’est installée durablement dans la ville après une phase de test, avec des centaines de vêtements disponibles selon les sources locales.

Le positionnement 100 % vêtements, sans diversification vers le mobilier ou la décoration, en fait une friperie spécialisée mode à part entière. Elle s’adresse à un public qui veut naviguer dans un rayon dédié à l’habillement, sans les contraintes d’une ressourcerie généraliste.

7. Emmaüs Beauvais (Beauvais)

Emmaüs Beauvais est une ressourcerie généraliste qui inclut des vêtements et articles d’occasion dans son offre. Le réseau Emmaüs est connu pour accepter les dons en tout genre, ce qui en fait un point de collecte accessible pour se séparer de vêtements.

L’offre vêtements y est présente mais s’inscrit dans un assortiment bien plus large. Pour un achat ciblé sur l’habillement, les friperies spécialisées du classement seront plus adaptées ; pour déposer des dons ou trouver des articles variés, Emmaüs Beauvais reste une référence locale.

8. Recyclerie du Pays Noyonnais (Noyon)

La Recyclerie du Pays Noyonnais est une boutique solidaire à Noyon proposant notamment des vêtements d’occasion. Sa localisation à Noyon en fait la seule adresse de ce classement dans le nord-est du département, utile pour les habitants de ce bassin de vie.

En tant que ressourcerie, elle couvre un périmètre plus large que le seul habillement. L’achat de vêtements d’occasion y participe à une économie circulaire locale à dimension sociale.

9. Vestiaire Croix-Rouge de Compiègne (Oise) (Compiègne)

Le Vestiaire Croix-Rouge de Compiègne propose des vêtements de seconde main dans le cadre de l’action humanitaire de la Croix-Rouge. Ce type de structure associative fonctionne souvent sur un modèle mixte : vente à prix solidaire et soutien aux personnes en difficulté.

Pour un acheteur compiégnois souhaitant donner du sens à ses achats de seconde main, c’est une alternative directe à SLOW-TOPIA, avec un ancrage associatif fort. Les deux adresses à Compiègne couvrent ainsi deux profils distincts : slow fashion sélective d’un côté, vêtements solidaires de l’autre.

Beauvais concentre la majorité des adresses de ce classement, avec des profils variés allant de la friperie spécialisée mode à la ressourcerie associative. Compiègne offre deux options complémentaires, et Noyon ou Saint-Maximin couvrent d’autres zones du département. Identifier son besoin – prix, spécialisation mode, don ou démarche solidaire – reste le meilleur filtre avant de choisir une adresse.