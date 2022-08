5 conseils mode pour homme pour l’été 2022

La mode masculine est sujette à de nombreuses tendances en fonction des années, mais également des saisons. La période estivale requiert des hommes d’être plus pointilleux sur leur style. Entre les fortes températures, le choix de la bonne matière, ainsi que l’envie de rester élégant, il devient compliqué de trouver son meilleur look.

Conseil mode été 2022 : des pièces légères pour aérer le corps

Des tissus favorables aux températures élevées

En été, la première problématique rencontrée lorsqu’on s’habille est, sans aucun doute, l’adéquation avec la forte chaleur et le soleil tapant. Ainsi, pour ne pas se soumettre à une chaleur incontrôlable, il est indispensable de privilégier les pièces aérées. En ce sens, il faut principalement s’habiller avec des tissus fins et fluides et mettre de côté les pulls en maille ou les grosses pièces en laine tricotée.

Lire également : Conseils mode pour éviter le fashion faux pas

Un pantalon souple

Même lors des périodes estivales, le pantalon reste une pièce très prisée par les hommes. A la différence de l’hiver au cours duquel les matières fortes sont mis en valeur, en été, il vaut mieux éviter les jeans basiques et opter pour des pièces décontractées et confortables pour créer un total look frais, mais habillé.

La veste déstructurée

Bien qu’il soit contradictoire de penser aux vestes pour la tendance mode printemps-été, il est important de savoir que cette dernière est un vêtement intemporel et modulable. En ce sens, la veste peut idéalement se porter lors des soirées estivales se déroulant jusqu’à parfois tard dans la nuit. Pour garder l’idée d’une pièce légère, il est recommandé de choisir une veste déstructurée sans doublure, ni épaulettes, à l’image des blazers.

A lire également : Quelles chaussures pour les petits ?

Conseil mode été 2022 : les matières respirantes pour limiter la transpiration

Comme il est possible de voir sur maiscestunhomme.org, le choix des matières respirantes figure comme le conseil mode été 2022 à ne pas négliger. Les matières qui respirent sont celles qui laissent la chaleur passer à l’extérieur pour limiter la transpiration. Ces dernières sont principalement intéressantes, car elles favorisent le contact entre l’air extérieur et la peau, ce qui laisse facilement la chaleur s’évacuer. Concernant les t-shirts, les chemises ou encore le polo, le lin et le coton sont les meilleurs alliés des hautes températures. Toutefois, il existe également des tissus techniques légers et respirants auprès des enseignes spécialisées en prêt-à-porter.

Conseil mode été 2022 : Les couleurs claires pour moins capter la chaleur

Lors des périodes chaudes, il vaut mieux éviter les couleurs foncées. Le noir, le bleu marine ou toute autre couleur sombre capte la chaleur de manière plus importante. Privilégier les coloris clairs comme le banc, le beige ou encore le pastel rappelle l’ambiance colorée et bohème de l’été, en plus d’éviter les fortes transpirations. En plus des pièces claires et unies, il est aussi très tendance d’opter pour des imprimés, tels que :

les rayures ;

les carreaux ;

les fleurs ;

les poids.

Conseil mode été 2022 : les coupes amples pour laisser passer l’air

Outre les couleurs claires, il est aussi important de privilégier les coupes adaptées à la saison. Le secret pour rester au frais, même lors des périodes les plus chaudes, est de choisir des coupes amples et non près du corps comme le jogging, mais en moins épais, qu’il s’agisse d’une chemise légèrement oversize, de pantalons amples ou encore de polos qui laissent le petit courant d’air s’infiltrer pour de légères touches de fraîcheur.

Conseil mode été 2022 : les accessoires d’été pour rester élégant

Pour marquer la tenue, les accessoires sont de véritables atouts. Le chapeau panama blanc, la casquette style baseball, les lunettes de soleil ou encore les foulards permettent d’avoir un rendu travaillé, chic et décontracté à la fois. Concernant les chaussures, tout comme les vêtements, il est conseillé de choisir des chaussures aérées, des baskets en toile ou encore des mocassins.