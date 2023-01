Poussez les portes du marché de Clignancourt

Prévoyez-vous passer un séjour dans la capitale française ? Adorez-vous faire les marchés ? Si tel est le cas, vous adorerez à coup sûr le marché aux puces de Clignancourt. À Paris, c’est l’un des marchés les plus connus. Il présente une ambiance chaleureuse. Il est également très bien animé. Besoin de découvrir d’autres horizons ? Découvrez ici le splendide marché aux puces de Clignancourt.

Marché aux puces de Clignancourt : Quelques informations essentielles

Le marché aux puces de Clignancourt est un marché très vaste. Vaste, beau et spacieux, il est peuplé d’une dizaine de semaines. Le marché aux puces de Clignancourt est situé à Saint-Ouen. On y trouve des milliers de brocanteurs. Vous-y trouverez aussi des antiquaires. Parmi les dizaines de marchés de Clignancourt figure un marché d’ameublement. Dans ce dernier, vous trouverez l’essentiel pour votre appartement. Meubles anciens comme neufs y sont commercialisés. Vous y trouverez de l’argenterie. Les boutiques de vêtements sont aussi : implantées au sein du marché de Clignancourt. On note précisément les boutiques de vêtements verrerie. Besoin d’ustensiles pour votre cuisine ? On trouve pratiquement tout à Clignancourt. Le marché propose en article diverses matières d’ustensiles.

Pour trouver des ustensiles en porcelaine, en aluminium, en verre, en bois, etc, c’est l’endroit idéal. Notez que les articles en mode vintage sont également disponibles au marché de Clignancourt. Par l’entrée en direction de la rue des Rosiers, vous trouverez tout ce qu’il vous faut. En direction du marché Malik, vous trouverez des accessoires de mode. Plus loin, vous trouverez des bouquins très intéressants.

Disponibilité des services de restauration à Clignancourt

Bonne nouvelle ; il y a de quoi grignoter au marché de Clignancourt. Après une longue journée de promenade, vous pouvez vous restaurer. Où ? Dans l’un des restaurants du marché. En effet, dans le marché aux puces de Clignancourt, il existe de multiples restaurants. Ce qui vous donne la possibilité de vous remplir le ventre si besoin. Les meilleurs restaurants sont : implantés dans les rues des Rosiers. Notez que les rues de Jules Vallès proposent aussi de multiples centres de restauration. La majeure partie des restaurants sont : généralement très bien peuplé.

Il faut préciser que les restaurants se plongent agréablement dans l’ambiance du marché. Selon votre besoin et vos goûts, vous trouverez sans mal le restaurant qui vous convient. Il importe de notifier que les restaurants dudit marché offrent un large choix de menu. Aussi, les restaurants sont accessibles tout le temps. Quelle que soit l’heure, ils sont ouverts au public. Au marché des puces de Clignancourt, le budget importe peu. Il a de multiples types d’articles. Cela dit, des affaires y sont : commercialisés à bas prix. Des affaires coûteux et plus onéreux y sont : également vendus.

Marché aux puces de Clignancourt : Ouverture, fermeture et adresse

Vous savez désormais quoi trouvez au marché de Clignancourt. Mieux encore, vous avez une idée de pourquoi y aller. Il importe à présent de vous informer sur les conditions d’accessibilité du marché. Il existe des horaires fixes pour profiter du marché aux puces de Clignancourt. Vous pouvez vous programmer pour le lundi par exemple. Le lundi, l’accès au marché est possible de 11 h à 17 h. Outre le lundi, vous pouvez vous y rendre le samedi. Ceci, à condition que vous respectiez les heures d’ouverture et de fermeture. Le marché ouvre à 9 h et ferme à 18 h. Pour le dimanche, il est ouvert à partir de 10 h. À 18 h, il est fermé. Le reste de la semaine, le marché aux puces de Clignancourt reste fermé au public.